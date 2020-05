Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a48cb2ee-6992-4430-aa6a-29310ca4ceff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Norimaki Synthesizer néven készített egy különleges eszközt a japán Meidzsi Egyetem kutatója, ami az öt alapvető ízt variálva csapja be a nyelvünket és az agyunkat.","shortLead":"Norimaki Synthesizer néven készített egy különleges eszközt a japán Meidzsi Egyetem kutatója, ami az öt alapvető ízt...","id":"20200525_izerzekeles_meidzsi_egyetem_kijelzo_szerkezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a48cb2ee-6992-4430-aa6a-29310ca4ceff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d00b043-0b0b-440c-ae72-949a694576ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_izerzekeles_meidzsi_egyetem_kijelzo_szerkezet","timestamp":"2020. május. 25. 19:08","title":"Itt a gépek Update Norbija: 0 kalóriát viszünk be, mégis minden ízt érezni lehet a nyalogatható \"kijelzővel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szibéria nyugati részén olyan forróság volt a múlt héten, mint Magyarországon nyáron. Mindez nemcsak helyileg probléma, a hatása elérte a tengereket és az Északi-sarkot is.","shortLead":"Szibéria nyugati részén olyan forróság volt a múlt héten, mint Magyarországon nyáron. Mindez nemcsak helyileg probléma...","id":"20200525_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_eszaki_sark_hohullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d5421-4630-4806-9528-2b793c217a4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_eszaki_sark_hohullam","timestamp":"2020. május. 25. 20:03","title":"Igen, pluszban: 26,4 Celsius-fokot mértek az Északi-sarkkörön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Kell-e tesztről igazolás? Kötelező karantén vár rám? Hova repülhetek már egyáltalán? Egyelőre óvatosan tervezzen, ha külföldre utazna, cikkünk abban próbál önnek segíteni, hogy körültekintően döntsön, mielőtt turistáskodni indul. ","shortLead":"Kell-e tesztről igazolás? Kötelező karantén vár rám? Hova repülhetek már egyáltalán? Egyelőre óvatosan tervezzen, ha...","id":"20200526_Hogyan_es_hova_utazhatunk_most","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb8d384-b72f-4e1c-8d09-a85d5465d1f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Hogyan_es_hova_utazhatunk_most","timestamp":"2020. május. 26. 06:30","title":"Megúszná külföldön a karantént? Mutatjuk, mit tehet, ha utazni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11723e14-1af3-41ea-a86f-7def7d09c129","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen alternatív felhasználási módjai lesznek azoknak az életmentő készülékeknek, amikből most felhalmozott a kormány? Feketébe hajló humorral ad választ a kérdésre a Duma Aktuál. ","shortLead":"Milyen alternatív felhasználási módjai lesznek azoknak az életmentő készülékeknek, amikből most felhalmozott a kormány...","id":"20200525_Duma_Aktual_Maszkok_es_lelegeztetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11723e14-1af3-41ea-a86f-7def7d09c129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56954af-858d-47e2-b4df-e11975c0cdb5","keywords":null,"link":"/360/20200525_Duma_Aktual_Maszkok_es_lelegeztetok","timestamp":"2020. május. 25. 19:00","title":"Duma Aktuál: Tárgynyeremény lesz a lélegeztetőgép a lottósorsoláson? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei augusztus 20-i tűzijátékról azt ígérik, Európa leglátványosabbja lesz. A Turisztikai Ügynökség a belföldi turizmus élénkítésével indokolja a nagyszabású programsorozatot, több mint 70 ezren viszont úgy látják: egy katasztrofális gazdasági hatásokkal lecsengett első járványhullám után és egy várható második előtt ezt nagyon nem így kellene. ","shortLead":"Az idei augusztus 20-i tűzijátékról azt ígérik, Európa leglátványosabbja lesz. A Turisztikai Ügynökség a belföldi...","id":"20200525_Magyarorszag_is_megerdemli_a_melto_unneplest__az_MTU_szerint_ezert_kell_minden_idok_leglatvanyosabb_tuzijateka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08426d89-5d82-4112-99e1-e9fb42b6fca3","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Magyarorszag_is_megerdemli_a_melto_unneplest__az_MTU_szerint_ezert_kell_minden_idok_leglatvanyosabb_tuzijateka","timestamp":"2020. május. 25. 14:30","title":"\"Magyarország is megérdemli a méltó ünneplést\" – ezzel magyarázzák a grandiózus 20-i tűzijátékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előfordultak kétszer jelentett halálesetek, illetve olyan elhunytak is, akiknél vizsgálat nem igazolta a koronavírus-gyanút.","shortLead":"Előfordultak kétszer jelentett halálesetek, illetve olyan elhunytak is, akiknél vizsgálat nem igazolta...","id":"20200525_spanyolorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de401129-4e95-4e8d-bf45-a6a45f2b88d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_spanyolorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 21:35","title":"Hibás adatok miatt több mint 1900-zal csökkentették a halálesetek számát Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108481f3-fe70-41ab-b93b-bff05d43f5b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luigi Di Maio azt szeretné, hogy június 15-e legyen az európai újraindulás napja.","shortLead":"Luigi Di Maio azt szeretné, hogy június 15-e legyen az európai újraindulás napja.","id":"20200526_olaszorszag_turizmus_ujraindulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=108481f3-fe70-41ab-b93b-bff05d43f5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e341b2-509e-4984-a9a8-feca0cb2b699","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_olaszorszag_turizmus_ujraindulas","timestamp":"2020. május. 26. 11:42","title":"Olasz külügyminiszter: Európa egyszerre nyissa meg a határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3abb7e6-2488-4bd8-8558-f3931f7283f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A thaiföldi Csula Oltóanyagkutató Központ az egyik olyan laboratórium a világon, ahol a koronavírus elleni védőoltás kifejlesztésén dolgoznak.","shortLead":"A thaiföldi Csula Oltóanyagkutató Központ az egyik olyan laboratórium a világon, ahol a koronavírus elleni védőoltás...","id":"20200525_bangkok_thaifold_koronavirus_vakcina_fejlesztes_vedooltas_oltoanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3abb7e6-2488-4bd8-8558-f3931f7283f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a008ce-b2f9-425c-8f45-afe08f814fd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_bangkok_thaifold_koronavirus_vakcina_fejlesztes_vedooltas_oltoanyag","timestamp":"2020. május. 25. 11:33","title":"Képek jöttek egy bangkoki laborból, így készül a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]