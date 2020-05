Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d36dbda7-53a8-4e33-ad41-b586f51ac947","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előzetes tervek szerint július lesz az a hónap, amikor Kína elindítja első Mars-szondáját a vörös bolygó felé. Az út várhatóan 7 hónapig tart.","shortLead":"Az előzetes tervek szerint július lesz az a hónap, amikor Kína elindítja első Mars-szondáját a vörös bolygó felé. Az út...","id":"20200525_kina_marskuldetes_mars_szonda_tienven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d36dbda7-53a8-4e33-ad41-b586f51ac947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4f210d-ccce-4b6f-99d3-559ad9005bb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_kina_marskuldetes_mars_szonda_tienven","timestamp":"2020. május. 25. 13:03","title":"Júliusban Kína is elindul a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarországi bemutató a járványhelyzet miatt elmarad, de online bárki figyelemmel kísérheti az előadást.","shortLead":"A magyarországi bemutató a járványhelyzet miatt elmarad, de online bárki figyelemmel kísérheti az előadást.","id":"20200525_Hableany_megemlekezes_performansz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd02152-1309-4176-be00-16fb9616e7fd","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Hableany_megemlekezes_performansz","timestamp":"2020. május. 25. 17:34","title":"Koreai sámánista performansszal emlékeznek a Hableány áldozataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A macOS legújabb, 10.15.5-ös frissítésébe egy olyan funkció is bekerült, amivel kitolható az akkumulátor üzemideje.","shortLead":"A macOS legújabb, 10.15.5-ös frissítésébe egy olyan funkció is bekerült, amivel kitolható az akkumulátor üzemideje.","id":"20200527_apple_macbook_mac_os_catalina_10_15_5_akkumulator_vedelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54415a83-44e2-4d6d-96a4-f73e2079957e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_apple_macbook_mac_os_catalina_10_15_5_akkumulator_vedelme","timestamp":"2020. május. 27. 08:33","title":"Álomfunkció jött az Apple laptopjaihoz, segít megvédeni az akkumulátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a387bf-4e5d-462e-b119-597d2ca9c6a2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto.autoshirek","description":"A nyitható tetejű Lexus LC500 első példányai megérkeztek, mutatjuk milyen az egyedi külsejű új V8-as kabrió.","shortLead":"A nyitható tetejű Lexus LC500 első példányai megérkeztek, mutatjuk milyen az egyedi külsejű új V8-as kabrió.","id":"20200526_magyarorszagra_jott_sportkocsi_kabrio_valtozata_lexus_lc500_convertible","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a387bf-4e5d-462e-b119-597d2ca9c6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a28c3a-4aa3-425f-bb56-35db56eb4999","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20200526_magyarorszagra_jott_sportkocsi_kabrio_valtozata_lexus_lc500_convertible","timestamp":"2020. május. 26. 06:41","title":"Magyarországra jött az egyik legextravagánsabb sportkocsi kabrió változata – beleültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elvégzett tesztek száma több mint a duplájára nőtt.","shortLead":"Az elvégzett tesztek száma több mint a duplájára nőtt.","id":"20200527_koronavirus_magyarorszag_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170e997b-eca3-4538-8e59-66392c8ad21a","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_koronavirus_magyarorszag_fertozes","timestamp":"2020. május. 27. 07:20","title":"Meghalt újabb 6 koronavírusos beteg, 22-vel nőtt fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összejött a 60 százalékos ágyfelszabadítás, a NEAK adatai alapján Szél Bernadett úgy számolja, átlagosan 16-24 ezerrel kevesebb beteget ápoltak a februárt követő két hónapban.","shortLead":"Összejött a 60 százalékos ágyfelszabadítás, a NEAK adatai alapján Szél Bernadett úgy számolja, átlagosan 16-24 ezerrel...","id":"20200526_korhazi_agyak_neak_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13992a3-00c6-4fcd-9251-c2da312f4728","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_korhazi_agyak_neak_szel","timestamp":"2020. május. 26. 16:16","title":"24 ezer beteget is hazaküldhettek a kórházak Kásler utasítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint szándékos politikai lépésről van szó, máshol ugyanis nem így bánnak az önkormányzatokkal.","shortLead":"A főpolgármester szerint szándékos politikai lépésről van szó, máshol ugyanis nem így bánnak az önkormányzatokkal.","id":"20200526_karacsony_gergely_onkormanyzatok_jarvany_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a545da-e7c7-4698-84cf-2c972b4507f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_karacsony_gergely_onkormanyzatok_jarvany_valsag","timestamp":"2020. május. 26. 14:29","title":"Karácsony: A kormány a járvány alatt tönkreteszi az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy okostelefon-gyártók gőzerővel dolgoznak a szelfikamera kijelző alá helyezésén. Úgy tűnik, a Huawei lehet az első vállalat, amelyik kirukkol ezzel a megoldással.","shortLead":"A nagy okostelefon-gyártók gőzerővel dolgoznak a szelfikamera kijelző alá helyezésén. Úgy tűnik, a Huawei lehet az első...","id":"20200527_huawei_kijelzo_alatti_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846c1f7b-198e-4cee-a901-c365ff877124","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_huawei_kijelzo_alatti_kamera","timestamp":"2020. május. 27. 11:38","title":"Kamera a képernyő alatt? A Huawei mutathatja be először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]