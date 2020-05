Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elbocsátásokra és egyes szolgáltatások megszüntetésére is szükség lehet, amennyiben nem érkezik azonnali támogatás.","shortLead":"Elbocsátásokra és egyes szolgáltatások megszüntetésére is szükség lehet, amennyiben nem érkezik azonnali támogatás.","id":"20200529_pinter_sandor_onkormanyzat_segitseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac43e261-e359-4eae-a047-9063832d174f","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_pinter_sandor_onkormanyzat_segitseg","timestamp":"2020. május. 29. 10:47","title":"Azonnali támogatást kér Pintértől az önkorományzatoknak a köztisztviselők szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem örökösének tette meg, csak két tanácsot adott a haldokló miniszterelnök a fiatal ellenzéki vezetőnek.","shortLead":"Nem örökösének tette meg, csak két tanácsot adott a haldokló miniszterelnök a fiatal ellenzéki vezetőnek.","id":"20200528_antall_gyorgy_antall_jozsef_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88804db6-7ae2-45c7-a28b-17fe086001a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_antall_gyorgy_antall_jozsef_orban_viktor","timestamp":"2020. május. 28. 12:52","title":"Antall József fia elárulta, apja mit mondott a halálos ágyán Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86499386-7adf-4ade-b814-01fc808e3882","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdáról szombatra kellett halasztani a Crew Dragon űrhajó elindítását, miután az időjárás nem kedvezett a biztonságos felbocsátásának.","shortLead":"Szerdáról szombatra kellett halasztani a Crew Dragon űrhajó elindítását, miután az időjárás nem kedvezett a biztonságos...","id":"20200527_spacex_demo2_meghiusult_idojaras_dragon_crew","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86499386-7adf-4ade-b814-01fc808e3882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8760306a-8a99-465e-aec7-588676a71691","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spacex_demo2_meghiusult_idojaras_dragon_crew","timestamp":"2020. május. 27. 22:26","title":"Közbeszólt az időjárás: törölte az irányítás a SpaceX Crew Dragon űrhajó startját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt elrendelt karantén alatt legalább olyan hatékonyak voltak, mint a munkahelyükön.","shortLead":"A koronavírus miatt elrendelt karantén alatt legalább olyan hatékonyak voltak, mint a munkahelyükön.","id":"20200528_Nem_akar_visszamenni_az_irodaba_az_ujzelandiak_tobbsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123dec1a-e668-412f-b7e4-5f42800cfe36","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Nem_akar_visszamenni_az_irodaba_az_ujzelandiak_tobbsege","timestamp":"2020. május. 28. 09:30","title":"Nem akar visszamenni az irodába az új-zélandiak többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a304a594-c928-4f84-addf-517a6efc9ea0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leo minden aggály nélkül besétált Canterbury esperesének a reverendája alá.","shortLead":"Leo minden aggály nélkül besétált Canterbury esperesének a reverendája alá.","id":"20200528_Egy_macska_tette_emlekezetesse_az_online_szentbeszedet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a304a594-c928-4f84-addf-517a6efc9ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f3c6f0-299d-4373-9bcb-7df6e32495b2","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Egy_macska_tette_emlekezetesse_az_online_szentbeszedet","timestamp":"2020. május. 28. 10:51","title":"Egy macska tette emlékezetessé az online szentbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a0ecc9-f282-4027-9d1a-f01999a89409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem az iPhone XR a legnagyobb darabszámban eladott telefonmodell a világon. De az Apple-nek továbbra is van oka az örömre.","shortLead":"Már nem az iPhone XR a legnagyobb darabszámban eladott telefonmodell a világon. De az Apple-nek továbbra is van oka...","id":"20200529_legnepszerubb_telefonok_listaja_apple_samsung_iphone_11_eladasi_adatok_2020_q1_omdia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5a0ecc9-f282-4027-9d1a-f01999a89409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5359d7-e79f-4369-8e18-0daabc6586a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_legnepszerubb_telefonok_listaja_apple_samsung_iphone_11_eladasi_adatok_2020_q1_omdia","timestamp":"2020. május. 29. 08:03","title":"Friss lista: ezeket a telefonokat választják most a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf68d3e7-6bac-44fd-b1b0-8f4106407562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lulu pedig láthatóan nagyon komolyan veszi a feladatot. ","shortLead":"Lulu pedig láthatóan nagyon komolyan veszi a feladatot. ","id":"20200529_Arnold_Schwarzenegger_szamar_edzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf68d3e7-6bac-44fd-b1b0-8f4106407562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e266dba9-9b21-464d-afde-a3587a00245f","keywords":null,"link":"/elet/20200529_Arnold_Schwarzenegger_szamar_edzes","timestamp":"2020. május. 29. 09:44","title":"Arnold Schwarzenegger felvette a szamarát személyi edzőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af2a0fe-0780-443c-a69f-e66b540bbb68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem fogadja el a csatorna ajánlatát. ","shortLead":"Nem fogadja el a csatorna ajánlatát. ","id":"20200528_Szulak_Andrea_Life_tv_Hajdu_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af2a0fe-0780-443c-a69f-e66b540bbb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e347c01-4c09-43c3-897b-b325cad87eb4","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Szulak_Andrea_Life_tv_Hajdu_Peter","timestamp":"2020. május. 28. 14:41","title":"Szulák Andrea felmondott a Life TV-nél Hajdú Péter miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]