Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balatoni Limnológiai Intézet tudományos munkatársa szerint csekély mennyiségben vannak jelen.","shortLead":"A Balatoni Limnológiai Intézet tudományos munkatársa szerint csekély mennyiségben vannak jelen.","id":"20200528_balaton_limnologiai_intezet_vizminta_gyogyszermaradvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a736e2-9b19-4be5-a442-931c8530fa74","keywords":null,"link":"/zhvg/20200528_balaton_limnologiai_intezet_vizminta_gyogyszermaradvany","timestamp":"2020. május. 28. 19:53","title":"Nincs kockázatuk a Balatonban kimutatott gyógyszerhatóanyag-maradványoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új gyorsbeállítási lehetőségnek köszönhetően sokkal egyszerűbben is megváltoztatjuk majd a Gmail webes felületét.","shortLead":"Egy új gyorsbeállítási lehetőségnek köszönhetően sokkal egyszerűbben is megváltoztatjuk majd a Gmail webes felületét.","id":"20200527_gmail_frissites_hatter_gyorsbeallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4157ca-d0fb-4a63-b696-d536bbe69bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_gmail_frissites_hatter_gyorsbeallitas","timestamp":"2020. május. 27. 19:03","title":"Kellemes újítás jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d96c8b7-5c7c-48b4-a0bb-15fd5af7003c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szlovénia és Magyarország folyamatosan figyeli a fertőzöttségi adatokat, ezek függvényében döntenek a korlátozó intézkedésekről.","shortLead":"Szlovénia és Magyarország folyamatosan figyeli a fertőzöttségi adatokat, ezek függvényében döntenek a korlátozó...","id":"20200528_Szabadon_kozlekedhetnek_a_hataron_a_magyar_es_szloven_polgarok_csutortoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d96c8b7-5c7c-48b4-a0bb-15fd5af7003c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a36520f-8f4d-48b0-b323-2e2a79630be5","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Szabadon_kozlekedhetnek_a_hataron_a_magyar_es_szloven_polgarok_csutortoktol","timestamp":"2020. május. 28. 17:11","title":"Csütörtöktől a magyar és szlovén polgároknak szabad az átjárás a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az éttermek belső részére is mehetnek vendégek, a szállodákban és a játszótereken is lazítanak a szigoron.","shortLead":"Az éttermek belső részére is mehetnek vendégek, a szállodákban és a játszótereken is lazítanak a szigoron.","id":"20200528_jarvany_budapest_szabalyok_etterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b8e8de-2dea-4d42-8429-dd70d8e84719","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_jarvany_budapest_szabalyok_etterem","timestamp":"2020. május. 28. 08:06","title":"Új járványügyi szabályok lépnek életbe Budapesten pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27372c19-d555-48d3-a63f-65265a0c0bc3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A budapesti Madách Színház ideiglenesen áttette a színpadot a színészek otthonaiba. ","shortLead":"A budapesti Madách Színház ideiglenesen áttette a színpadot a színészek otthonaiba. ","id":"20200528_NagyKalozy_Eszter_es_Rudolf_Peter_otthonabol_nezhetjuk_vegig_Csehov_hazassagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27372c19-d555-48d3-a63f-65265a0c0bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343d3055-a052-4992-b44f-70fe77bac10a","keywords":null,"link":"/kultura/20200528_NagyKalozy_Eszter_es_Rudolf_Peter_otthonabol_nezhetjuk_vegig_Csehov_hazassagat","timestamp":"2020. május. 28. 15:54","title":"Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter otthonából nézhetjük végig Csehov házasságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 34 feljelentést tettek a rendőrök szabálysértés miatt.","shortLead":"Összesen 34 feljelentést tettek a rendőrök szabálysértés miatt.","id":"20200529_mi_hazank_tuntetes_rendorseg_deak_teri_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26199dec-85af-43cb-8e3a-84fd586335bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_mi_hazank_tuntetes_rendorseg_deak_teri_gyilkossag","timestamp":"2020. május. 29. 12:37","title":"Harmincnégy embert jelentettek fel a Mi Hazánk tüntetésén, verekedés is volt utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94b5d72-0202-40c3-95d5-d4d348ccd433","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Varga-Damm Andrea nemrég még elnöknek indult volna, Sneider Tamás pedig egykori pártvezérként gondolta úgy, inkább függetlenként folytatja. Egyesek szerint lehetnek még távozók, de Jakab Péter elnök nem velük, hanem a kormányváltással foglalkozna már.\r

","shortLead":"Varga-Damm Andrea nemrég még elnöknek indult volna, Sneider Tamás pedig egykori pártvezérként gondolta úgy, inkább...","id":"20200529_Kiment_a_mosdoba_majd_tavozott_Jobbikbol_frakciojabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a94b5d72-0202-40c3-95d5-d4d348ccd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b379b8-3d1f-4145-bd6b-14e07b3aace3","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Kiment_a_mosdoba_majd_tavozott_Jobbikbol_frakciojabol","timestamp":"2020. május. 29. 14:30","title":"Kiment a mosdóba, majd távozott a Jobbik frakciójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választások óta kilenc képviselő hagyta ott a Jobbik-frakciót. ","shortLead":"Az országgyűlési választások óta kilenc képviselő hagyta ott a Jobbik-frakciót. ","id":"20200527_VargaDamm_Andrea_is_kilep_a_Jobbikfrakciobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dcd0f8-b4a5-4b9b-bdb1-6e370cbfdc06","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_VargaDamm_Andrea_is_kilep_a_Jobbikfrakciobol","timestamp":"2020. május. 27. 18:50","title":"Varga-Damm Andrea is kilép a Jobbik-frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]