A gazdaságvédelmi program újabb pontjaként felfüggesztették az adóvégrehajtásokat: ennek értelmében a kormányrendelet a bírósági végrehajtásokat és az adóvégrehajtásokat is leállítja. A már folyamatban lévő végrehajtások szünetelnek a vészhelyzet megszűnését követő 15. napig. Ezzel együtt természetesen az elévülés is szünetel, azaz a tartozástól tehát senki nem szabadul, csak haladékot kap.

Mi lesz az inkasszóval?

A végrehajtás szünetelése önmagában nem szokatlan jelenség, így az adóvégrehajtásról szóló törvény pontosan szabályozza, mi a teendő ilyen esetekben. Konkrétan a NAV semmit nem hajthat végre. Ilyen esetben a NAV haladéktalanul intézkedik, hogy töröljék a cégek számláira már kivetett inkasszót. Ugyanakkor most egyszerre kéne az ország összes inkasszóját töröltetni a bankokkal, és erre valószínűleg most nincs kapacitása a NAV-nak, de lehet, hogy a bankoknak sem. Ettől még az ilyen helyzetbe került cég nem veszti el a pénzét: ha a szünetelés kezdetét követően – ami hivatalosan kedd reggel 0:00 óra volt – a bank teljesíti az inkasszót, akkor azt a NAV 8 napon belül vissza kell utalja.

Mi a helyzet a most keletkező adótartozással?

A rendelet csak a folyamatban lévő végrehajtásokat szünetelteti. Mi történik azzal a feltehetően nem kevés céggel, akiknek most keletkezik adótartozásuk? A rendelet szó szerinti szövege őket nem mentesíti a végrehajtás alól, elvileg a NAV ugyanúgy inkasszálhatja a számláikat. Természetesen lehetséges, hogy a NAV méltányosan jár el, és nem indít most tömegével végrehajtási eljárásokat.

„A végrehajtás szünetelése nem a tartozást törli, csak nem lehet behajtani azt. Ez azt is jelenti, hogy a köztartozás megmarad – mondta el dr. Bodrogi-Szabó Tímea, a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda szakértője. – Akinek fontos a köztartozásmentesség, illetve a megbízható adózói státusz – például mert közbeszerzésen indulna –, annak javasolt továbbra is fizetni az adót.

Természetesen lehet, hogy a kormányzat idővel kezelni fogja a most keletkező adótartozások helyzetét is. Azoknak a cégeknek, amelyek megtehetik, javasolt továbbra is fizetni a közterheket, hiszen az állami bevételek most amúgy is megcsappannak, a gazdaságnak pedig hatalmas állami támogatásra lesz szüksége az újrainduláshoz.