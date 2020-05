Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5a0ecc9-f282-4027-9d1a-f01999a89409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem az iPhone XR a legnagyobb darabszámban eladott telefonmodell a világon. De az Apple-nek továbbra is van oka az örömre.","shortLead":"Már nem az iPhone XR a legnagyobb darabszámban eladott telefonmodell a világon. De az Apple-nek továbbra is van oka...","id":"20200529_legnepszerubb_telefonok_listaja_apple_samsung_iphone_11_eladasi_adatok_2020_q1_omdia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5a0ecc9-f282-4027-9d1a-f01999a89409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5359d7-e79f-4369-8e18-0daabc6586a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_legnepszerubb_telefonok_listaja_apple_samsung_iphone_11_eladasi_adatok_2020_q1_omdia","timestamp":"2020. május. 29. 08:03","title":"Friss lista: ezeket a telefonokat választják most a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94ea9af-c6ef-44d0-9156-51add402e81e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vannak elemzők, akik annak ellenére várnak nagy recessziót, hogy ezek az országok a járványt viszonylag jól megúszták.","shortLead":"Vannak elemzők, akik annak ellenére várnak nagy recessziót, hogy ezek az országok a járványt viszonylag jól megúszták.","id":"20200528_Economist_o_40__is_lehet_KozepEuropaban_a_visszaeses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c94ea9af-c6ef-44d0-9156-51add402e81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7055ca-00bd-4b39-8d05-b7b32601d96a","keywords":null,"link":"/360/20200528_Economist_o_40__is_lehet_KozepEuropaban_a_visszaeses","timestamp":"2020. május. 28. 07:30","title":"Economist: 40 százalékkal is zuhanhat Kelet-Közép-Európában a GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érkezőket szúrópróba-szerűen tesztelik, hogy nem koronavírus-fertőzöttek-e.","shortLead":"Az érkezőket szúrópróba-szerűen tesztelik, hogy nem koronavírus-fertőzöttek-e.","id":"20200529_koronavirus_jarvany_ujranyitas_gorogorszag_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a49763a-dd8d-423d-bb71-e800fab3f305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_koronavirus_jarvany_ujranyitas_gorogorszag_turizmus","timestamp":"2020. május. 29. 17:45","title":"A magyarok is mehetnek Görögországba nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674df719-dad2-4b0d-8de2-83aa519e8b7d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még közelebb került a tűzhöz Mészárosné Life TV-jének vezérigazgatója.","shortLead":"Még közelebb került a tűzhöz Mészárosné Life TV-jének vezérigazgatója.","id":"202022_feketehegy_vagyonkezelo_kozelebb_atuzhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=674df719-dad2-4b0d-8de2-83aa519e8b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ddee48-c391-4a3d-9b30-57f0fd687801","keywords":null,"link":"/360/202022_feketehegy_vagyonkezelo_kozelebb_atuzhoz","timestamp":"2020. május. 28. 12:00","title":"Újabb Mészáros-közeli céget rejtett el nem átlátható magántőkealap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4587478-0f65-4b56-92b1-1d9184e7b210","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban olyan nyilatkozatot tett, amely nem aratott osztatlan sikert az éttermes szakmában. ","shortLead":"Korábban olyan nyilatkozatot tett, amely nem aratott osztatlan sikert az éttermes szakmában. ","id":"20200528_Visszaszolt_Zsidai_Roy_a_Bocuse_akademia_vezetojenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4587478-0f65-4b56-92b1-1d9184e7b210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af6e77b-e391-4160-af61-52736fbe2678","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_Visszaszolt_Zsidai_Roy_a_Bocuse_akademia_vezetojenek","timestamp":"2020. május. 28. 12:41","title":"Zsidai Roy válaszlevélben fejtegeti, hogy pontosan mi a gondja a házhoz szállítással és a jótékony főzéssel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a1af7-fe15-4292-baea-2657d6816ccd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Netflix után új streaming-szolgáltatóval szerződött le a rendező. ","shortLead":"A Netflix után új streaming-szolgáltatóval szerződött le a rendező. ","id":"20200528_Az_Apple_kesziti_Martin_Scorsese_legujabb_filmjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=410a1af7-fe15-4292-baea-2657d6816ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9177f0f-9ebb-4ffa-af79-bd0c40998ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20200528_Az_Apple_kesziti_Martin_Scorsese_legujabb_filmjet","timestamp":"2020. május. 28. 11:57","title":"Az Apple készíti Martin Scorsese legújabb filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d529027a-a3e5-44b8-a394-6feba042bd33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Anthony Fauci, Donald Trump koronavírusügyi főtanácsadója szerint annyira jól haladnak a védőoltással kapcsolatos fejlesztések, hogy az év végére már készen is lehet a szérum.","shortLead":"Anthony Fauci, Donald Trump koronavírusügyi főtanácsadója szerint annyira jól haladnak a védőoltással kapcsolatos...","id":"20200529_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_anthony_fauci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d529027a-a3e5-44b8-a394-6feba042bd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021a26eb-f448-4b6c-868c-976866fceafd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_anthony_fauci","timestamp":"2020. május. 29. 08:33","title":"Trump járványügyi főtanácsadója: Év végére elkészülhet a koronavírus elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szigorú távolságtartási szabályok mellett, de óvatosan újraindítják az életet az osztrák szállodákban, fürdőkben, és már esküvőket is lehet vendégekkel tartani.","shortLead":"Szigorú távolságtartási szabályok mellett, de óvatosan újraindítják az életet az osztrák szállodákban, fürdőkben, és...","id":"20200528_ausztria_szalloda_furdo_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1c97dd-c6ad-49bf-8365-ccdd48d3d244","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_ausztria_szalloda_furdo_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 05:08","title":"Pénteken újra kinyithatnak az osztrák szállodák és fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]