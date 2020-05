Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3598f885-27e4-4f21-93cc-7d38c8a8cdd2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két elmaradt meccset pótolnak június közepén, aztán beindul a nagyüzem.","shortLead":"Két elmaradt meccset pótolnak június közepén, aztán beindul a nagyüzem.","id":"20200528_koronavirus_premier_league_angol_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3598f885-27e4-4f21-93cc-7d38c8a8cdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e77aa3-fd2e-4f2f-ba0a-28f20cfaca5a","keywords":null,"link":"/sport/20200528_koronavirus_premier_league_angol_bajnoksag","timestamp":"2020. május. 28. 16:56","title":"Megvan, mikor indul újra a Premier League","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bf96e4-0ced-4863-8cbc-d9741ab693ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Észak-Amerika legjelentősebb dokumentumfilm-fesztiválja, a torontói HotDocs meghívta programjába Dér Asia és Haragonics Sári Anyáim története című első egész estés filmjét.","shortLead":"Észak-Amerika legjelentősebb dokumentumfilm-fesztiválja, a torontói HotDocs meghívta programjába Dér Asia és Haragonics...","id":"20200529_Orokbefogado_magyar_anyak_dokumentumfilm_HotDocs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5bf96e4-0ced-4863-8cbc-d9741ab693ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff99720d-60f9-42d4-be29-430bd53a3406","keywords":null,"link":"/elet/20200529_Orokbefogado_magyar_anyak_dokumentumfilm_HotDocs","timestamp":"2020. május. 29. 10:52","title":"Örökbefogadó magyar anyákról szóló dokumentumfilm szerepelhet a HotDocs fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen magyar sincs egyedül, üzeni diplomás honfitársainak a miniszterelnök.","shortLead":"Egyetlen magyar sincs egyedül, üzeni diplomás honfitársainak a miniszterelnök.","id":"20200528_orban_level_diploma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6d99a6-e89e-4280-a146-2603887fa8b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_orban_level_diploma","timestamp":"2020. május. 28. 13:37","title":"Orbán Viktor levelet csempészett a házhoz küldött diplomák borítékjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb1d6f-20c4-4783-b15a-9c695da31b5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben a jövő héten születhet döntés.","shortLead":"Az ügyben a jövő héten születhet döntés.","id":"20200528_brenner_koloman_sneider_tamas_parlament_jobbik_alelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb1d6f-20c4-4783-b15a-9c695da31b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a18b17-22a1-43c6-80a3-a75f07d20bb4","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_brenner_koloman_sneider_tamas_parlament_jobbik_alelnok","timestamp":"2020. május. 28. 18:53","title":"Brenner Koloman válthatja Sneider Tamást a parlament alelnöki székében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombatra virradóan 3867 főre nőtt beazonosított fertőzöttek száma, és több mint 520 ember halt eddig bele a járványba hazánkban. ","shortLead":"Szombatra virradóan 3867 főre nőtt beazonosított fertőzöttek száma, és több mint 520 ember halt eddig bele a járványba...","id":"20200530_Koronavirus_Magyarorszagon_ujabb_7_ember_halt_meg_es_26tal_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586f7e90-278b-4839-9732-fed00b58b4fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Koronavirus_Magyarorszagon_ujabb_7_ember_halt_meg_es_26tal_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 30. 08:51","title":"Újabb 7 ember halt meg és 26-tal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 18 éves páciens tüdejét teljesen tönkretette a vírus.","shortLead":"A 18 éves páciens tüdejét teljesen tönkretette a vírus.","id":"20200529_koronavirus_jarvany_tudoatultetes_transzplantacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3167ee-9ff9-4e81-a7ef-24a3e9d2c3c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_koronavirus_jarvany_tudoatultetes_transzplantacio","timestamp":"2020. május. 29. 11:18","title":"Kettős tüdőátültetéssel mentették meg egy koronavírusos beteg életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189a321b-6733-4d73-a3c4-e2b1cab2ef82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az európai felhasználókhoz is eljut az a szoftverfrissítés, ami kiveszi a OnePlus 8 Próból az igencsak vitatott fotokróm funkciót.","shortLead":"Hamarosan az európai felhasználókhoz is eljut az a szoftverfrissítés, ami kiveszi a OnePlus 8 Próból az igencsak...","id":"20200529_oneplus8_pro_kameraja_fotokrom_kamera_szoftverfrissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=189a321b-6733-4d73-a3c4-e2b1cab2ef82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7ac477-bfa2-41e3-828f-c6200d479366","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_oneplus8_pro_kameraja_fotokrom_kamera_szoftverfrissites","timestamp":"2020. május. 29. 20:03","title":"Letiltja a OnePlus a funkciót, amivel az új telefonja átlát bizonyos tárgyakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A napos órák számában is kiemelkedő a belga tavasz, a hétvégén megdőlhet a 2011-es abszolút rekord.","shortLead":"A napos órák számában is kiemelkedő a belga tavasz, a hétvégén megdőlhet a 2011-es abszolút rekord.","id":"20200529_Ketszaz_eve_nem_tapasztalt_szarazsag_sujtja_Belgiumot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3debbc-a400-4a6f-8852-f971a0b9ffce","keywords":null,"link":"/zhvg/20200529_Ketszaz_eve_nem_tapasztalt_szarazsag_sujtja_Belgiumot","timestamp":"2020. május. 29. 18:01","title":"Történelmi aszály sújtja Belgiumot, több településen vízhasználati korlátozást vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]