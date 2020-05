Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"628df3db-851c-40e1-99b6-05295b881652","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem kell rosszindulat, elég egy kis figyelmetlenség vagy műszaki hiba, hogy halálos kórokozó jusson ki egy kutatóhelyről – derül ki az utóbbi fél évszázad mikrobiológiai bakijaiból.","shortLead":"Nem kell rosszindulat, elég egy kis figyelmetlenség vagy műszaki hiba, hogy halálos kórokozó jusson ki...","id":"20200529_laborbalesetek_koronavirus_anthrax_himlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=628df3db-851c-40e1-99b6-05295b881652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86833343-1e51-48b3-a4cd-96dc0c12c1e4","keywords":null,"link":"/360/20200529_laborbalesetek_koronavirus_anthrax_himlo","timestamp":"2020. május. 29. 11:00","title":"Laborból szabadult ránk a koronavírus? Nem tudni, de volt már jó pár példa ilyesmire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6fd8ee6-12ef-482d-aa9d-7f2d8c7a9af8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együtt borozunk, koccintunk, eszünk és bulizunk, de most egy kicsit másként. Ez a Rosalia #csakazértis, vagyis az idén 9 éves nyári borfesztivál 2020-as online kiadása.\r

","shortLead":"Együtt borozunk, koccintunk, eszünk és bulizunk, de most egy kicsit másként. Ez a Rosalia #csakazértis, vagyis az idén...","id":"20200528_Rosalia_maskent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6fd8ee6-12ef-482d-aa9d-7f2d8c7a9af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5add6219-65f8-4226-97a8-fe231355a5ac","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Rosalia_maskent","timestamp":"2020. május. 28. 15:04","title":"Rosalia idén másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad7d81f-6a6f-4b45-9c82-17ab135f4361","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube a jövőben fejezetekre tagolja majd a videókat, hogy megkönnyítse a tartalom fogyasztását. A megjelenítéshez viszont a feltöltők együttműködésére is szükség van.","shortLead":"A YouTube a jövőben fejezetekre tagolja majd a videókat, hogy megkönnyítse a tartalom fogyasztását. A megjelenítéshez...","id":"20200529_youtube_chapter_fejezetek_video_lejataszas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dad7d81f-6a6f-4b45-9c82-17ab135f4361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea5cf61-c0bb-4315-a93e-3cf596e5c4c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_youtube_chapter_fejezetek_video_lejataszas","timestamp":"2020. május. 29. 17:03","title":"Hasznos funkciót kapott a YouTube, átláthatóbbak lesznek a videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba53b0b-3dc9-44ff-956a-c7b95416cb08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ minden tájáról érkeznek majd a fellépők a képernyőre. ","shortLead":"A világ minden tájáról érkeznek majd a fellépők a képernyőre. ","id":"20200529_24_oras_adomanygyujto_elo_show","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba53b0b-3dc9-44ff-956a-c7b95416cb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605ea18d-b989-4c4d-91cd-81e08b19e875","keywords":null,"link":"/elet/20200529_24_oras_adomanygyujto_elo_show","timestamp":"2020. május. 29. 15:40","title":"A listás sztárokkal indul egy 24 órás adománygyűjtő élő show","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae2cc16d-65a7-44ac-abc6-71ef5ba4fb07","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Ismert emberek százai gondolják úgy, tévedés azt hinni, hogy a koronavírus-járvány előtti életünk normális volt. Új időszámítás kell – mondták Magyarországon is a nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozó magyar színészek, aktivisták és kutatók. Szépnek szép ugyan ez a gondolat, de mit jelenthet a gyakorlatban? Hogy alakítsuk át az életünket a járvány után? Induló cikksorozatunkban a nyilatkozat magyar kutatóit fogjuk erről kérdezni. Először Tosics Iván városkutató és szociológus ad tippeket.","shortLead":"Ismert emberek százai gondolják úgy, tévedés azt hinni, hogy a koronavírus-járvány előtti életünk normális volt. Új...","id":"20200528_Tosics_Ivan_covid_utan_az_elet_szomszedok_fenntarthatosag_varosok_uj_normalis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae2cc16d-65a7-44ac-abc6-71ef5ba4fb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc1699b-19d2-4d97-8741-33e6b76193e0","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Tosics_Ivan_covid_utan_az_elet_szomszedok_fenntarthatosag_varosok_uj_normalis","timestamp":"2020. május. 28. 20:00","title":"Koronavírus után az élet: szokjunk vissza a szomszédolásra, mert az ellenállóbbá tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f948461-b179-48d0-9f63-a522d57470ac","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttünk néhány olyan felvetést, amely jól mutatja: akár 3 éven belül óriási változásokat hozhat az ipar 4.0-ba az 5G.","shortLead":"Összegyűjtöttünk néhány olyan felvetést, amely jól mutatja: akár 3 éven belül óriási változásokat hozhat az ipar 4.0-ba...","id":"20200529_5g_ipar_40_okosgyarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f948461-b179-48d0-9f63-a522d57470ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3dc31ca-011e-4888-8c8e-56980f0ff8a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_5g_ipar_40_okosgyarak","timestamp":"2020. május. 29. 10:03","title":"Az idő pénz, egy másodperc is az: miért és hogyan állítja fejük tetejére az 5G a gyárakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af2a0fe-0780-443c-a69f-e66b540bbb68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem fogadja el a csatorna ajánlatát. ","shortLead":"Nem fogadja el a csatorna ajánlatát. ","id":"20200528_Szulak_Andrea_Life_tv_Hajdu_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af2a0fe-0780-443c-a69f-e66b540bbb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e347c01-4c09-43c3-897b-b325cad87eb4","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Szulak_Andrea_Life_tv_Hajdu_Peter","timestamp":"2020. május. 28. 14:41","title":"Szulák Andrea felmondott a Life TV-nél Hajdú Péter miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58541efb-9ecb-4260-8953-f297a140ca4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oldalak üzemeltetői után ezúttal az egyéni felhasználókat kéri arra a Facebook, mutassanak fel valamilyen őket igazoló dokumentumot.","shortLead":"Az oldalak üzemeltetői után ezúttal az egyéni felhasználókat kéri arra a Facebook, mutassanak fel valamilyen őket...","id":"20200529_facebook_felhasznalo_ellenorzese_igazoltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58541efb-9ecb-4260-8953-f297a140ca4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3de8107-a7b5-4ec0-a862-7ef7bad4b134","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_facebook_felhasznalo_ellenorzese_igazoltatas","timestamp":"2020. május. 29. 15:03","title":"Igazoltatja a felhasználókat a Facebook, hogy kiszűrje a kamu profilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]