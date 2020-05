Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61a83898-cc48-4465-9169-69b0a94f61c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos dokkolót talált ki notebookokhoz a Microsoft.","shortLead":"Hasznos dokkolót talált ki notebookokhoz a Microsoft.","id":"20200531_microsoft_surface_book_szabadalom_dokkolo_laptop_hutese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61a83898-cc48-4465-9169-69b0a94f61c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832ed144-93f7-4880-9886-1d29d687bf7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_microsoft_surface_book_szabadalom_dokkolo_laptop_hutese","timestamp":"2020. május. 31. 10:03","title":"Csak rá kell pattintani a mágnesre a laptopot, és már indul is a hűtése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5161dd3e-d040-4b6e-9d07-7801fec51f9f","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"Fábián László öttusázó olimpiai bajnok versenyszelleme legendás volt, most sem tud leállni, 14 éves fiával próbálja tartani a lépést. Annak idején \"istencsászárok\" mondták, hogy amit csinál, az földönkívüli. Erre szükség lenne most is, amikor a jövőre halasztott olimpiáért dolgozik. ","shortLead":"Fábián László öttusázó olimpiai bajnok versenyszelleme legendás volt, most sem tud leállni, 14 éves fiával próbálja...","id":"20200530_fabian_laszlo_hvgportre_ottusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5161dd3e-d040-4b6e-9d07-7801fec51f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d462d739-69b4-4ca8-8498-6011c5b2fbbe","keywords":null,"link":"/360/20200530_fabian_laszlo_hvgportre_ottusa","timestamp":"2020. május. 30. 14:00","title":"\"Ha az edzőm azt mondta, át tudok ugratni 30 emeletet, tudtam, képes leszek rá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyar tanulmánykötet jelent meg a labdarúgásról, amelynek bemutatóját Felcsúton tartották. Az eseményen Orbán Viktor is beszédet mondott. ","shortLead":"Magyar tanulmánykötet jelent meg a labdarúgásról, amelynek bemutatóját Felcsúton tartották. Az eseményen Orbán Viktor...","id":"20200530_Orban_Viktor_osszefuggest_lat_Trianon_es_a_magyar_foci_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc3a1c6-0fd4-44c0-be57-2836f06685f3","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Orban_Viktor_osszefuggest_lat_Trianon_es_a_magyar_foci_kozott","timestamp":"2020. május. 30. 13:50","title":"Orbán Viktor összefüggést lát Trianon és a magyar foci között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","id":"20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbb933d-5ca9-4443-8302-b2b4367ac691","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","timestamp":"2020. május. 31. 07:42","title":"Hamarosan feloldhatják az időseknek fenntartott vásárlási sávot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ff2bcd-48b8-4bd9-a5c5-c06f6d1ebe2d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Hihetetlenül tehetséges gyermeke született egy zuglói patikusnak 1920-ban, de Harsányi Jánost hazája elhagyására kényszerítették, így már a negyvenes éveinek a közepén járt, mire a zsenialitása érvényesülhetett, olyannyira, hogy Nobel-díjat kapott.","shortLead":"Hihetetlenül tehetséges gyermeke született egy zuglói patikusnak 1920-ban, de Harsányi Jánost hazája elhagyására...","id":"20200529_harsanyi_janos_100_nobeldij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09ff2bcd-48b8-4bd9-a5c5-c06f6d1ebe2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a794c8ea-5d91-4914-885b-f0cd2a4b0280","keywords":null,"link":"/360/20200529_harsanyi_janos_100_nobeldij","timestamp":"2020. május. 29. 19:00","title":"100 éve született a kényszerpályák zsenije, aki kimatekozta a blöffölést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479ead39-dff3-4bd0-8337-d4a47b2336e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galápagos-szigetek az UNESCO világörökségi listájának ékköve, nem véletlen, hogy a csendes-óceáni szigetcsoportot sorolták be először a fokozottan védendő helyszínek közé.","shortLead":"A Galápagos-szigetek az UNESCO világörökségi listájának ékköve, nem véletlen, hogy a csendes-óceáni szigetcsoportot...","id":"20200531_galapagos_szigetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=479ead39-dff3-4bd0-8337-d4a47b2336e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b05d8cd-a12f-46d5-9d69-bf29d4370cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_galapagos_szigetek","timestamp":"2020. május. 31. 07:33","title":"Miért vannak ma a Galápagos-szigetek a Google kereső főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft olyan funkcióval látja el Edge böngészőjét, ami a Pinterest képmegosztó oldalt használóknak kedvez. Egy ennél azért hasznosabb funkció is érkezik.","shortLead":"A Microsoft olyan funkcióval látja el Edge böngészőjét, ami a Pinterest képmegosztó oldalt használóknak kedvez...","id":"20200530_chromium_edge_funkciok_microsoft_pinterest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323e36b1-d779-4503-8258-55432386f6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_chromium_edge_funkciok_microsoft_pinterest","timestamp":"2020. május. 30. 15:03","title":"Egy rég várt újítás helyett rétegeknek szóló funkcióval bővül az Edge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028507f7-a56b-428a-a8d7-1aa17080f267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikapott az Újpest az újrainduló NB1-ben.","shortLead":"Kikapott az Újpest az újrainduló NB1-ben.","id":"20200530_nagy_penz_kisvarda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=028507f7-a56b-428a-a8d7-1aa17080f267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1bb567-2c38-4bc4-8683-1057c9039330","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_nagy_penz_kisvarda","timestamp":"2020. május. 30. 19:18","title":"Nagy pénz Kisvárda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]