[{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Utazási Irodák Szövetsége közleményében azt írja, hogy a kormányrendelet értelmében július elejétől megindulnak a közvetlen járatok a tengerparti üdülőhelyekre.","shortLead":"Magyar Utazási Irodák Szövetsége közleményében azt írja, hogy a kormányrendelet értelmében július elejétől megindulnak...","id":"20200530_Juliustol_repulnek_a_charterek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0052ddca-e35a-4dea-8d00-5ff8e4d77fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Juliustol_repulnek_a_charterek","timestamp":"2020. május. 30. 21:02","title":"Júliustól repülnek a charterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rijad Mahrez házába törtek be. ","shortLead":"Rijad Mahrez házába törtek be. ","id":"20200531_Kozel_200_millio_forintnyi_zsakmannyal_tavoztak_a_Manchester_City_jatekosanak_hazabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c02446-5fc4-4376-86a3-8087c9594335","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Kozel_200_millio_forintnyi_zsakmannyal_tavoztak_a_Manchester_City_jatekosanak_hazabol","timestamp":"2020. május. 31. 18:52","title":"300 ezer fontot érő órákat loptak el a Manchester City kirabolt játékosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hatszoros aranylabdás argentin támadó szerint a labdarúgás már nem lesz ugyanolyan a koronavírus-járvány után.\r

","id":"20200531_Lionel_Messi_egeszsegugyi_dolgozok_labdarugas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93979650-ce5f-4bbc-b95e-2ce668ad7b35","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Lionel_Messi_egeszsegugyi_dolgozok_labdarugas","timestamp":"2020. május. 31. 15:31","title":"Lionel Messi is üzent az egészségügyi dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f219c4d5-371c-4a54-9da2-10faa2d258bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem világos, hogy Hollik itt a csütörtöki demonstráció mely részére gondol.","shortLead":"Nem világos, hogy Hollik itt a csütörtöki demonstráció mely részére gondol.","id":"20200531_Hollik_szerint_bekes_megemlekezok_voltak_a_Deak_teren_akiket_Karacsony_lenacizott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f219c4d5-371c-4a54-9da2-10faa2d258bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab509e4-f020-41e6-9912-1c2e7101bd1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Hollik_szerint_bekes_megemlekezok_voltak_a_Deak_teren_akiket_Karacsony_lenacizott","timestamp":"2020. május. 31. 14:15","title":"Hollik szerint \"békés megemlékezőket\" nácizott le Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce57b02-1ce0-4c04-ab6f-b53b1cf0112c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Von der Leyenék arra kérik Washingtont, vizsgálja felül kilépési szándékát az egészségügyi világszervezetből.","shortLead":"Von der Leyenék arra kérik Washingtont, vizsgálja felül kilépési szándékát az egészségügyi világszervezetből.","id":"20200530_Az_EU_remeli_hogy_Trump_megvaltoztatja_a_donteset_es_nem_hagyja_ott_a_WHOt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ce57b02-1ce0-4c04-ab6f-b53b1cf0112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d48ffb-2274-461c-8e07-3e9b1b7ae78d","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Az_EU_remeli_hogy_Trump_megvaltoztatja_a_donteset_es_nem_hagyja_ott_a_WHOt","timestamp":"2020. május. 30. 16:10","title":"Az EU reméli, hogy Trump megváltoztatja a döntését, és nem hagyja ott a WHO-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre meghosszabbították a rendkívüli állapotot. Megerősítette, hogy az évtized közepén újra embert küldene az űrbe Magyarország, és hogy megkétszerezték a magyar hozzájárulást az Európai Űrügynökség költségvetéséhez.\r

","shortLead":"Ezzel indokolta a magyar külügyminiszter, hogy miért ő foglalkozik az űrrel, amikor felszólalt az Európai Unió...","id":"20200529_Szijjarto_Az_ur_a_hataron_kivul_van_ezert_kulugyi_kerdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86748571-07ae-465e-9618-7d7845e81f60","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Szijjarto_Az_ur_a_hataron_kivul_van_ezert_kulugyi_kerdes","timestamp":"2020. május. 29. 20:48","title":"Szijjártó: Az űr a határon kívül van, ezért külügyi kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]