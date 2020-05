Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többek között ettől a lépéstől várja a kormány, hogy csökken az iskolai erőszak. A tervről Horváth László miniszterelnöki megbízott beszélt az M1-en.","shortLead":"Többek között ettől a lépéstől várja a kormány, hogy csökken az iskolai erőszak. A tervről Horváth László...","id":"20200529_Elvennek_a_csaladi_potlekot_az_iskolai_eroszak_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9d16ac-5958-4cf1-ac72-435e1113347f","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Elvennek_a_csaladi_potlekot_az_iskolai_eroszak_miatt","timestamp":"2020. május. 29. 21:15","title":"Elvennék a családi pótlékot az iskolai erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae70383-9818-4d85-8e1e-83ec760745ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Országossá váltak a rendőri erőszak elleni tüntetések Amerikában. Egy ember meghalt, miután valaki egy autóból a tömegbe lőtt Detroitban. ","shortLead":"Országossá váltak a rendőri erőszak elleni tüntetések Amerikában. Egy ember meghalt, miután valaki egy autóból...","id":"20200530_Detroitban_a_rendori_eroszak_ellen_tuntetok_koze_lottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eae70383-9818-4d85-8e1e-83ec760745ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26233131-d54d-45ca-9055-db16c9be0917","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Detroitban_a_rendori_eroszak_ellen_tuntetok_koze_lottek","timestamp":"2020. május. 30. 09:24","title":"Detroitban a rendőri erőszak ellen tüntetők közé lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Duna Aszfalt Kft. tavalyi 157 milliárdos bevétele mellett 24,4 milliárdos nyereséget ért el.\r

\r

","shortLead":"A Duna Aszfalt Kft. tavalyi 157 milliárdos bevétele mellett 24,4 milliárdos nyereséget ért el.\r

\r

","id":"20200529__Meszaros_Lorinc_baratja_hatalmas_nyersesege_Duna_Aszfalt_Szijj_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146d27a7-0b49-448a-9f4c-193cae5b382c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529__Meszaros_Lorinc_baratja_hatalmas_nyersesege_Duna_Aszfalt_Szijj_Laszlo","timestamp":"2020. május. 29. 18:28","title":"Senki nem keresett még annyit az építőiparban, mint Mészáros Lőrinc barátja tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3099e5ca-e18f-4784-8aa1-3c566445c037","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Éles szemmel kivehető.","shortLead":"Éles szemmel kivehető.","id":"20200531_Salgotarjanban_is_lefotoztak_a_Crew_Dragon_urhajot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3099e5ca-e18f-4784-8aa1-3c566445c037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f419a5c0-b3ec-43b6-9c0a-cb383443b632","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_Salgotarjanban_is_lefotoztak_a_Crew_Dragon_urhajot","timestamp":"2020. május. 31. 09:48","title":"Salgótarjánból is lefotózták a Crew Dragon űrhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft olyan funkcióval látja el Edge böngészőjét, ami a Pinterest képmegosztó oldalt használóknak kedvez. Egy ennél azért hasznosabb funkció is érkezik.","shortLead":"A Microsoft olyan funkcióval látja el Edge böngészőjét, ami a Pinterest képmegosztó oldalt használóknak kedvez...","id":"20200530_chromium_edge_funkciok_microsoft_pinterest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323e36b1-d779-4503-8258-55432386f6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_chromium_edge_funkciok_microsoft_pinterest","timestamp":"2020. május. 30. 15:03","title":"Egy rég várt újítás helyett rétegeknek szóló funkcióval bővül az Edge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A határon túli magyar papok jövedelempótlékának emeléséről is döntés születhet. Jövőre várhatóan már az új egyházközösségek szervezői is kaphatnak a pénzből.","shortLead":"A határon túli magyar papok jövedelempótlékának emeléséről is döntés születhet. Jövőre várhatóan már az új...","id":"20200529_balog_zoltan_papok_dupla_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162131c4-7d49-46a0-8dc3-9722fd292390","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_balog_zoltan_papok_dupla_fizetes","timestamp":"2020. május. 29. 17:49","title":"Megduplázza a vidéki papok támogatását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50002414-5be6-49bd-acca-87a7017f9f38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 70-es évek szovjet luxusába visszarepítő, kiváló állapotú négykerekűnek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A 70-es évek szovjet luxusába visszarepítő, kiváló állapotú négykerekűnek alaposan megkérik az árát.","id":"20200530_70_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_43_eves_csajkaert_gaz13","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50002414-5be6-49bd-acca-87a7017f9f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0b25b5-22cd-4dbd-b9fa-0100d6fce2ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20200530_70_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_43_eves_csajkaert_gaz13","timestamp":"2020. május. 30. 06:41","title":"70 millió forint sok vagy kevés egy 43 éves Csajkáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b921aff-4cb1-4019-b9f5-231be170aee2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az A-Híd Zrt. szerint több hibára nem most derült fény, állításuk szerint a megrendelő már rég tudott róluk.","shortLead":"Az A-Híd Zrt. szerint több hibára nem most derült fény, állításuk szerint a megrendelő már rég tudott róluk.","id":"20200531_A_kivitelezo_szerint_nem_miattuk_hasznalhatatlan_a_budai_uszoda_milliardos_medenceje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b921aff-4cb1-4019-b9f5-231be170aee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6ea790-fa6b-416a-ac7f-b645430bdb36","keywords":null,"link":"/kkv/20200531_A_kivitelezo_szerint_nem_miattuk_hasznalhatatlan_a_budai_uszoda_milliardos_medenceje","timestamp":"2020. május. 31. 14:29","title":"A kivitelező szerint nem miattuk használhatatlan a budai uszoda milliárdos medencéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]