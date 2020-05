Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Háromezer lejes bírságot kapott a román miniszterelnök.","shortLead":"Háromezer lejes bírságot kapott a román miniszterelnök.","id":"20200531_Romania_Orbanja_a_sajat_jarvanyugyi_szabalyait_sem_tartotta_be_meg_is_buntettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c542fa-378f-4320-821a-b868512174a7","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Romania_Orbanja_a_sajat_jarvanyugyi_szabalyait_sem_tartotta_be_meg_is_buntettek","timestamp":"2020. május. 31. 07:50","title":"Románia Orbanja a saját járványügyi szabályait sem tartotta be, meg is büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok több nagyvárosában zajlottak megmozdulások az elmúlt napokban, amelyek kiváltó oka az volt, hogy hétfő este egy férfi meghalt a durva rendőri intézkedés után. Az afroamerikai George Floydot egy igazoltatás során négy fehér rendőrtiszt a földre kényszerítette, majd egyikük percekig térdelt a nyakán. A férfi levegőért könyörgött, később pedig a kórházba szállítás közben meghalt. A minneapolisi rendőrség pénteken bejelentette: gyilkosság vádjával őrizetbe vették Derek Chauvint, azt a rendőrt, aki Floyd nyakára térdelt. A négy rendőrt még kedden elbocsátották. Az alábbi fotók Minneapolisban készültek.","shortLead":"Az Egyesült Államok több nagyvárosában zajlottak megmozdulások az elmúlt napokban, amelyek kiváltó oka az volt...","id":"20200530_Megdobbento_fotok_a_langokban_allo_minneapolisi_utcakrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91335f3-545c-4f19-9be3-fccc623febcb","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Megdobbento_fotok_a_langokban_allo_minneapolisi_utcakrol","timestamp":"2020. május. 30. 14:16","title":"Megdöbbentő fotók a lángokban álló minneapolisi utcákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK azért nem oszlatta fel a vonulást, mert nem érkezett bejelentés.","shortLead":"A BRFK azért nem oszlatta fel a vonulást, mert nem érkezett bejelentés.","id":"20200529_mi_hazank_rendorseg_gyulekezesi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1c2e76-54e7-4a8f-883d-3593f53ed23a","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_mi_hazank_rendorseg_gyulekezesi_torveny","timestamp":"2020. május. 29. 20:32","title":"Nem vonatkozott a gyülekezési törvény a Mi Hazánk vonulására a rendőrség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7092f68-e063-4972-8226-fd5f573a51e3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Balaton megkoszorúzásával és szolid ünnepséggel vette kezdetét az idei vitorlás szezon szombat délelőtt Balatonfüreden.","shortLead":"A Balaton megkoszorúzásával és szolid ünnepséggel vette kezdetét az idei vitorlás szezon szombat délelőtt...","id":"20200530_Hajozni_muszaj_megkezdodott_a_balatoni_vitorlas_szezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7092f68-e063-4972-8226-fd5f573a51e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ddec65-50fd-4b3e-bfb7-0b5f9c337a74","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Hajozni_muszaj_megkezdodott_a_balatoni_vitorlas_szezon","timestamp":"2020. május. 30. 17:57","title":"Hajózni muszáj: megkezdődött a balatoni vitorlás szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft olyan funkcióval látja el Edge böngészőjét, ami a Pinterest képmegosztó oldalt használóknak kedvez. Egy ennél azért hasznosabb funkció is érkezik.","shortLead":"A Microsoft olyan funkcióval látja el Edge böngészőjét, ami a Pinterest képmegosztó oldalt használóknak kedvez...","id":"20200530_chromium_edge_funkciok_microsoft_pinterest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323e36b1-d779-4503-8258-55432386f6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_chromium_edge_funkciok_microsoft_pinterest","timestamp":"2020. május. 30. 15:03","title":"Egy rég várt újítás helyett rétegeknek szóló funkcióval bővül az Edge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9377d1-e7b5-4754-a0db-3a36f3c30a3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a magyarok több mint kétharmadát eddig nem zavarta a nemváltoztatás, a Fidesz és a KDNP képviselői egy új törvénnyel betiltották azt, és tudatosan próbálnak feszültséget szítani az érintett kisebbség ellen.","shortLead":"Miközben a magyarok több mint kétharmadát eddig nem zavarta a nemváltoztatás, a Fidesz és a KDNP képviselői egy új...","id":"202022__szuletesi_nem__emberi_jogok__kdnp__zsigeri_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9377d1-e7b5-4754-a0db-3a36f3c30a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878b98dc-3e44-4895-b1a3-318b5e3731c6","keywords":null,"link":"/360/202022__szuletesi_nem__emberi_jogok__kdnp__zsigeri_tiltas","timestamp":"2020. május. 30. 08:15","title":"Könnyen indulhat újabb kormánypárti gyűlöletkampány a transzneműek ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57628cd-b780-4f60-a035-54d58836b0b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kifejezetten szemrevaló optikai tuningot kapott.","shortLead":"Kifejezetten szemrevaló optikai tuningot kapott.","id":"20200529_MercedesAMG_E53_Coupe_Vossen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57628cd-b780-4f60-a035-54d58836b0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f710f7e-b055-4bd3-9b5c-0c34d9cd18a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_MercedesAMG_E53_Coupe_Vossen","timestamp":"2020. május. 29. 17:27","title":"Ennél a tuningolt Mercedes-AMG E53 Coupénál összejött az elegancia is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794386cf-ca14-4fff-94fa-6cf09c01ebe7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékmű épül a hajóbaleset helyszínén.","shortLead":"Emlékmű épül a hajóbaleset helyszínén.","id":"20200529_Karacsony_es_Szijjarto_egyutt_emlekeztek_a_Hableany_tragediajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=794386cf-ca14-4fff-94fa-6cf09c01ebe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845b127a-53b8-4c52-88c8-2d600bf0d8e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Karacsony_es_Szijjarto_egyutt_emlekeztek_a_Hableany_tragediajara","timestamp":"2020. május. 29. 10:57","title":"Karácsony és Szijjártó együtt emlékeztek a Hableány tragédiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]