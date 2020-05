Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53fa67af-03f0-47f6-9ec3-d2b3199877f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt is bejelentette az elnök, hogy az amerikai kormányzat felfüggeszti kínai állampolgárok beutazásának engedélyezését.","shortLead":"Azt is bejelentette az elnök, hogy az amerikai kormányzat felfüggeszti kínai állampolgárok beutazásának engedélyezését.","id":"20200529_trump_who_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53fa67af-03f0-47f6-9ec3-d2b3199877f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a62e040-85ee-46fc-95aa-1596eac123a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200529_trump_who_kina","timestamp":"2020. május. 29. 21:55","title":"Trump minden kapcsolatot megszakított a WHO-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre meghosszabbították a rendkívüli állapotot. ","shortLead":"Egyelőre meghosszabbították a rendkívüli állapotot. ","id":"20200530_EszakMacedoniaban_maradnak_a_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45d6785-112b-4fd2-adcd-2a13518ac072","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_EszakMacedoniaban_maradnak_a_korlatozasok","timestamp":"2020. május. 30. 20:45","title":"Észak-Macedóniában maradnak a korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A napos órák számában is kiemelkedő a belga tavasz, a hétvégén megdőlhet a 2011-es abszolút rekord.","shortLead":"A napos órák számában is kiemelkedő a belga tavasz, a hétvégén megdőlhet a 2011-es abszolút rekord.","id":"20200529_Ketszaz_eve_nem_tapasztalt_szarazsag_sujtja_Belgiumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3debbc-a400-4a6f-8852-f971a0b9ffce","keywords":null,"link":"/zhvg/20200529_Ketszaz_eve_nem_tapasztalt_szarazsag_sujtja_Belgiumot","timestamp":"2020. május. 29. 18:01","title":"Történelmi aszály sújtja Belgiumot, több településen vízhasználati korlátozást vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egykori klubja visszavárja az aranylabdás játékosát.","shortLead":"Egykori klubja visszavárja az aranylabdás játékosát.","id":"20200530_messzirol_almodnak_messirol_newells_old_boys_lionel_messi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bd00f1-ceb8-4b85-ab1e-57d97e249f60","keywords":null,"link":"/sport/20200530_messzirol_almodnak_messirol_newells_old_boys_lionel_messi","timestamp":"2020. május. 30. 19:33","title":"Messziről álmodnak Messiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezzel indokolta a magyar külügyminiszter, hogy miért ő foglalkozik az űrrel, amikor felszólalt az Európai Unió űrtevékenységért felelős minisztereinek videokonferenciáján. Megerősítette, hogy az évtized közepén újra embert küldene az űrbe Magyarország, és hogy megkétszerezték a magyar hozzájárulást az Európai Űrügynökség költségvetéséhez.\r

