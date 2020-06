Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71d51791-952f-4bd6-a436-a7815a6d6578","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem minden telefon valósul meg a gyártók terveiből, így a hamarosan érkező Pixel 4a-nak sem lesz egy nagyobb változata, holott komolyan dolgozott vele a Google. Képeken látható, hogy milyen lett volna, ha valósággá válik.","shortLead":"Nem minden telefon valósul meg a gyártók terveiből, így a hamarosan érkező Pixel 4a-nak sem lesz egy nagyobb változata...","id":"20200601_google_pixel_40_xl_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71d51791-952f-4bd6-a436-a7815a6d6578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10e578a-7b55-497b-8c4a-5c6455b64551","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_google_pixel_40_xl_fotok","timestamp":"2020. június. 01. 18:03","title":"Fotók szivárogtak ki egy elkaszált Google telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba07bf6-50fc-491a-b17c-a0f7803f7c56","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A nemzetbiztonsági törvény megalkotásával Kína azt jelezheti a világnak, elég erős ahhoz, hogy ne tűrjön beleszólást Hongkong sorsának alakításába, és ez figyelmeztetés a renegát tartománynak tekintett Tajvan számára is.","shortLead":"A nemzetbiztonsági törvény megalkotásával Kína azt jelezheti a világnak, elég erős ahhoz, hogy ne tűrjön beleszólást...","id":"202022__hongkong__nemzetbiztonsagi_torveny__kina_beletapos__egy_orszag_egyrendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ba07bf6-50fc-491a-b17c-a0f7803f7c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3609a02-6ab9-4e38-897a-62c1ac78e1e1","keywords":null,"link":"/360/202022__hongkong__nemzetbiztonsagi_torveny__kina_beletapos__egy_orszag_egyrendszer","timestamp":"2020. május. 31. 16:00","title":"Kína rátenyerel Hongkongra, és ezzel Tajvant figyelmezteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A \"radikális baloldalt\" is okolta az országossá váló tüntetésekért és az erőszak elharapódzásáért Donald Trump amerikai elnök, amikor a SpaceX űrhajó ismételt felbocsátási kísérletére Floridába indulva újságíróknak nyilatkozott Washingtonban szombaton.","shortLead":"A \"radikális baloldalt\" is okolta az országossá váló tüntetésekért és az erőszak elharapódzásáért Donald Trump amerikai...","id":"20200530_Trump_szerint_a_radikalis_baloldal_tehet_az_eroszakrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418a9790-e8eb-4782-8ece-ce2bdac3e1b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Trump_szerint_a_radikalis_baloldal_tehet_az_eroszakrol","timestamp":"2020. május. 30. 21:48","title":"Trump szerint a radikális baloldal tehet az erőszakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5059b2c9-df71-49cf-9503-b31aae1d78fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chris Swanson hangsúlyozta: ők azért vannak, mert segíteni akarnak az embereknek. ","shortLead":"Chris Swanson hangsúlyozta: ők azért vannak, mert segíteni akarnak az embereknek. ","id":"20200531_Michigan_rendor_tuntetes_vonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5059b2c9-df71-49cf-9503-b31aae1d78fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a68bba-1318-4a91-9efe-75c6df53a6b8","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Michigan_rendor_tuntetes_vonulas","timestamp":"2020. május. 31. 17:53","title":"Michiganben egy rendőr letette a sisakot, majd békében vonult a tüntetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a932bffd-1df3-4991-b24e-cba0516c0cd2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az agyunk becsap minket akkor, amikor azt próbáljuk megtudni, vajon mi tesz minket boldoggá. Persze kideríthető a dolog, de nem árt hozzá ismerni néhány trükköt.","shortLead":"Az agyunk becsap minket akkor, amikor azt próbáljuk megtudni, vajon mi tesz minket boldoggá. Persze kideríthető...","id":"20200531_Szamoljunk_le_az_illuziokkal_ha_a_boldogsagunkrol_van_szo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a932bffd-1df3-4991-b24e-cba0516c0cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4efad9-f7a3-4610-8242-3d67682697da","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200531_Szamoljunk_le_az_illuziokkal_ha_a_boldogsagunkrol_van_szo","timestamp":"2020. május. 31. 20:15","title":"Számoljunk le az illúziókkal, ha a boldogságunkról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1becc530-7c0a-4a9a-a8bb-c63e925e32f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombat éjjel tartott razziát a megyeszékhelyen a rendőrség.","shortLead":"Szombat éjjel tartott razziát a megyeszékhelyen a rendőrség.","id":"20200531_Szetszedtek_a_tuningautosokat_a_rendorok_Kecskemeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1becc530-7c0a-4a9a-a8bb-c63e925e32f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98e8d10-1e5a-4c73-bd57-592cf95353a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200531_Szetszedtek_a_tuningautosokat_a_rendorok_Kecskemeten","timestamp":"2020. május. 31. 15:40","title":"Szétszedték a tuningautósokat a rendőrök Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782774b7-9831-4ce1-abb7-2781e633d4b6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hatvan liter gázolajat és negyven liter vizet fogyasztottunk a három napos, 600 kilométeres tokaji túrán, ami ahhoz képest nem is rossz, hogy 5 fővel nyúztunk egy 4 keréken gördülő mobil otthont. Ez volt a vadonatúj Ford Transit Nugget Plus.","shortLead":"Hatvan liter gázolajat és negyven liter vizet fogyasztottunk a három napos, 600 kilométeres tokaji túrán, ami ahhoz...","id":"20200531_ford_transit_nugget_plus_lakoauto_teszt_velemeny_felszereltseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=782774b7-9831-4ce1-abb7-2781e633d4b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedb9c02-bd21-410f-b323-6f552b836214","keywords":null,"link":"/cegauto/20200531_ford_transit_nugget_plus_lakoauto_teszt_velemeny_felszereltseg","timestamp":"2020. május. 31. 17:00","title":"Nappali, konyha, fürdő és háló 10 négyzetméteren: teszten az új Ford lakóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a37b5c-53ba-4209-9435-9b739802e3cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Legutóbb a párizsi Diadalív becsomagolásán dolgozott, de azt a járvány miatt elhalasztották.","shortLead":"Legutóbb a párizsi Diadalív becsomagolásán dolgozott, de azt a járvány miatt elhalasztották.","id":"20200601_christo_csomagolo_muvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83a37b5c-53ba-4209-9435-9b739802e3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83100b40-8b09-41f4-a890-e25376f6edbf","keywords":null,"link":"/elet/20200601_christo_csomagolo_muvesz","timestamp":"2020. június. 01. 10:38","title":"Meghalt Christo, a világhírű bolgár csomagolóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]