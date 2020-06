Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14ff0c07-c9e3-418a-a3c8-148d1433d69a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp a szekrény tolta a helyére a festő, amikor kiesett egy fazék a szekrényből, amiben a jégrémes dobozok voltak.","shortLead":"Épp a szekrény tolta a helyére a festő, amikor kiesett egy fazék a szekrényből, amiben a jégrémes dobozok voltak.","id":"20200604_jegkremes_doboz_szobafesto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14ff0c07-c9e3-418a-a3c8-148d1433d69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259f2252-529c-4e82-8411-11f47995c0cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_jegkremes_doboz_szobafesto","timestamp":"2020. június. 04. 10:41","title":"Idős testvérek jégkrémes dobozban tartott pénzét lopta el a szobafestő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391cc075-3929-4054-95d9-0d6760711bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt olyan család, ahol 100 ezer forinttal lett több a rezsi.","shortLead":"Volt olyan család, ahol 100 ezer forinttal lett több a rezsi.","id":"20200602_Segitseg_SOS_Gyermekfalvak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=391cc075-3929-4054-95d9-0d6760711bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48c86d8-72e7-4447-9be2-6c5efdfc9509","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Segitseg_SOS_Gyermekfalvak","timestamp":"2020. június. 02. 21:39","title":"Segítséget kérnek az SOS Gyermekfalvak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4439e4ca-da0e-4904-ad43-f4267330f140","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A meglévő ügyfelek a díjcsomagjukban foglalt adatkeret dupláját használhatják el nyáron a Telenornál – ha aktiválják maguknak az opciót. 