Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2245-en már meggyógyultak.","shortLead":"2245-en már meggyógyultak.","id":"20200605_Elhunyt_3_beteg_3970_fertozottrol_tudni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955d0389-2b36-4451-94b2-09efff683a32","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Elhunyt_3_beteg_3970_fertozottrol_tudni","timestamp":"2020. június. 05. 08:29","title":"Elhunyt 3 beteg, 3970 fertőzöttről tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Christopher Havens nevű elítélt a börtön rideg falai között jött rá, hogy szereti és érti is a matematikát. A férfi kis idő múlva saját tanulmányt adott ki, amely a kutatók szerint számelméleti előrelépés.","shortLead":"Egy Christopher Havens nevű elítélt a börtön rideg falai között jött rá, hogy szereti és érti is a matematikát. A férfi...","id":"20200605_matematika_kutatas_felfedezes_christopher_havens_feladatmegoldas_lanctort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb483d8-5d2b-4645-869d-12b748ae4220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_matematika_kutatas_felfedezes_christopher_havens_feladatmegoldas_lanctort","timestamp":"2020. június. 05. 08:03","title":"Egy gyilkosságért 25 évet kapott férfi a magánzárkába kerülve matematikai mérföldkövet ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c82c45e-a26e-4c4b-ab19-fda69fcd9edc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Manhattanben egy luxuskocsiba pakolták be az árut a zavargások idején. ","shortLead":"Manhattanben egy luxuskocsiba pakolták be az árut a zavargások idején. ","id":"20200604_300_ezer_dollaros_RollsRoyceszal_menekult_egy_csapat_fosztogato_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c82c45e-a26e-4c4b-ab19-fda69fcd9edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d6fff3-2097-4f4f-a955-ac3776d0319e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_300_ezer_dollaros_RollsRoyceszal_menekult_egy_csapat_fosztogato_New_Yorkban","timestamp":"2020. június. 04. 14:08","title":"Rolls-Royce-szal menekült egy csapat fosztogató New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mateusz Morawiecki stabilizálni szeretné az országot a koronavírus-járvány után.","shortLead":"Mateusz Morawiecki stabilizálni szeretné az országot a koronavírus-járvány után.","id":"20200604_bizalmi_szavazas_lengyel_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4baf43-5933-4724-a166-387df20dd165","keywords":null,"link":"/vilag/20200604_bizalmi_szavazas_lengyel_miniszterelnok","timestamp":"2020. június. 04. 15:24","title":"Saját kormánya ellen kért bizalmi szavazást a lengyel miniszterelnök, megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban frissült a Raspberry Pi miniszámítógép negyedik generációs modellje. Bár az eszköz drágább is lett, még így is bőven a kiváló ár-érték arányú számítógépek közé tartozik.","shortLead":"A napokban frissült a Raspberry Pi miniszámítógép negyedik generációs modellje. Bár az eszköz drágább is lett, még...","id":"20200603_raspberry_pi_4_8_gb_ram_memoria_szamitogep_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f56010-86df-469d-b342-e9ea087033ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_raspberry_pi_4_8_gb_ram_memoria_szamitogep_specifikacio","timestamp":"2020. június. 03. 19:33","title":"8 GB RAM került bele, erősebb lett a Raspberry Pi 4 miniszámítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ac7d8f-0a20-4305-aab3-2401e3cc392c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fokozatosan tenyerel rá a diktatúra a városállamra.","shortLead":"Fokozatosan tenyerel rá a diktatúra a városállamra.","id":"20200605_Hongkongban_mar_torveny_vedi_a_kinai_himnuszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94ac7d8f-0a20-4305-aab3-2401e3cc392c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564ecd84-2bb9-4d0d-bd07-bb411f1110a9","keywords":null,"link":"/vilag/20200605_Hongkongban_mar_torveny_vedi_a_kinai_himnuszt","timestamp":"2020. június. 05. 09:21","title":"Hongkongban már törvény védi a kínai himnuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2ecd09-8d72-47e3-a19a-193c70880e18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványosnak látványos produkció volt, de talán összességében mégse érte meg.","shortLead":"Látványosnak látványos produkció volt, de talán összességében mégse érte meg.","id":"20200604_Letartoztatas_jart_a_benzinkuton_driftelo_autosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b2ecd09-8d72-47e3-a19a-193c70880e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f305c8-1dac-4c1b-8389-62e3862729ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_Letartoztatas_jart_a_benzinkuton_driftelo_autosnak","timestamp":"2020. június. 05. 04:15","title":"Letartóztatás járt a benzinkúton driftelő autósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bf255e-730f-4bea-bbd7-63a0a0cccfe0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német lapban megjelent elemzésben két szakértő jutott a fenti következtetéshez, miután bemutatta, miért alkalmaz kettős mércét a német CDU-CSU uniós, illetve hazai politikájában.","shortLead":"A német lapban megjelent elemzésben két szakértő jutott a fenti következtetéshez, miután bemutatta, miért alkalmaz...","id":"20200604_Die_Welt_Orban_Europai_Neppart_cdu_csu_szemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bf255e-730f-4bea-bbd7-63a0a0cccfe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6030ac9a-70ac-49e8-8471-54d4f2088f09","keywords":null,"link":"/360/20200604_Die_Welt_Orban_Europai_Neppart_cdu_csu_szemle","timestamp":"2020. június. 04. 07:30","title":"Die Welt: Merkelék kedvenc autokratáját ki kell tenni a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]