[{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók azt remélik, hogy így meg tudják előzni, hogy a betegek lélegeztetőgépre kerüljenek.","shortLead":"A kutatók azt remélik, hogy így meg tudják előzni, hogy a betegek lélegeztetőgépre kerüljenek.","id":"20200605_Tesztelik_az_ibuprofent_a_koronavirusos_betegek_kezelesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5566d26f-77e7-48ec-a3c3-c048c3d22152","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_Tesztelik_az_ibuprofent_a_koronavirusos_betegek_kezelesere","timestamp":"2020. június. 05. 05:59","title":"Tesztelik az ibuprofént a koronavírus kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6292c1d7-21cf-4eba-872d-a27eef40d4d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesék nagy hatással vannak a gyermekekre, éppen ezért nem mindegy, milyen történetekkel találkoznak – vallja weboldalán Gyimesi Henriett, aki YouTube-csatornáján rendszeresen életre kelti Dinó Tivadart és barátait.","shortLead":"A mesék nagy hatással vannak a gyermekekre, éppen ezért nem mindegy, milyen történetekkel találkoznak – vallja...","id":"20200604_dino_tivadar_mesek_gyerekeknek_youtube_rajzos_mese_kretaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6292c1d7-21cf-4eba-872d-a27eef40d4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e6d519-e696-49d7-943f-f0cd6a7da98c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_dino_tivadar_mesek_gyerekeknek_youtube_rajzos_mese_kretaval","timestamp":"2020. június. 04. 19:33","title":"Ne hagyja ki ezt a YouTube-csatornát: 40 mese várja magyarul, hetente jönnek újak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Christopher Havens nevű elítélt a börtön rideg falai között jött rá, hogy szereti és érti is a matematikát. A férfi kis idő múlva saját tanulmányt adott ki, amely a kutatók szerint számelméleti előrelépés.","shortLead":"Egy Christopher Havens nevű elítélt a börtön rideg falai között jött rá, hogy szereti és érti is a matematikát. A férfi...","id":"20200605_matematika_kutatas_felfedezes_christopher_havens_feladatmegoldas_lanctort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb483d8-5d2b-4645-869d-12b748ae4220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_matematika_kutatas_felfedezes_christopher_havens_feladatmegoldas_lanctort","timestamp":"2020. június. 05. 08:03","title":"Egy gyilkosságért 25 évet kapott férfi a magánzárkába kerülve matematikai mérföldkövet ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5834b81e-e4e6-4fa2-9c81-8430e1056f02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pozitívak volt a Tankcsapda fellépésének tapasztalatai.\r

","shortLead":"Pozitívak volt a Tankcsapda fellépésének tapasztalatai.\r

","id":"20200605_Hetvege_autos_koncert_rendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5834b81e-e4e6-4fa2-9c81-8430e1056f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39156fe0-050a-473c-911c-6f0b9f3f9e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Hetvege_autos_koncert_rendelet","timestamp":"2020. június. 05. 07:04","title":"Péntektől ismét engedélyezik az autós koncerteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat története során nyolcadik alkalommal nyerte el a trófeát.","shortLead":"A csapat története során nyolcadik alkalommal nyerte el a trófeát.","id":"20200604_budapest_honved_magyar_kupa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6eeff1-47ee-4d74-9d1c-bc221adc173f","keywords":null,"link":"/sport/20200604_budapest_honved_magyar_kupa","timestamp":"2020. június. 04. 06:24","title":"A Budapest Honvédé a Magyar Kupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da032244-d4ce-42a5-8983-0a5a80e17a08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra viszont még mindig nincs válasz, hogy kik írták, és miért rejtették el őket.","shortLead":"Arra viszont még mindig nincs válasz, hogy kik írták, és miért rejtették el őket.","id":"20200603_holt_tengeri_tekercsek_dns_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da032244-d4ce-42a5-8983-0a5a80e17a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df05123-568c-46ad-9826-ab0e7a15ae61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_holt_tengeri_tekercsek_dns_vizsgalat","timestamp":"2020. június. 03. 14:33","title":"Ősi titkokra derül fény a holt-tengeri tekercsek DNS-vizsgálatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b84788b-6f05-4041-ad32-4f43ae9cd127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociális intézményekben pedig fodrászt és pedikűröst is lehet fogadni – hangzott el az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján.","shortLead":"A szociális intézményekben pedig fodrászt és pedikűröst is lehet fogadni – hangzott el az operatív törzs pénteki...","id":"20200605_operativ_torzs_sajtotajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b84788b-6f05-4041-ad32-4f43ae9cd127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962af86e-c152-4f3c-8a0c-1c1d81551d4a","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_operativ_torzs_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. június. 05. 11:20","title":"Elballaghatnak a diákok, kedvező a járványügyi helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a5a287-1252-4b79-ae02-68a0d5fb4398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a nyár végén érkező Note20+ is megkapja a Samsung 108 megapixeles szenzorát, de lesz némi változás a Galaxy S20 Ultrához képest.","shortLead":"A jelek szerint a nyár végén érkező Note20+ is megkapja a Samsung 108 megapixeles szenzorát, de lesz némi változás...","id":"20200604_samsung_galaxy_note20_plus_kameraja_kiszivargott_informacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6a5a287-1252-4b79-ae02-68a0d5fb4398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d028d22a-6dfc-4808-9a95-fdcd45f37271","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_samsung_galaxy_note20_plus_kameraja_kiszivargott_informacio","timestamp":"2020. június. 04. 10:03","title":"Ütős kamera kerülhet a Samsung nyári csúcstelefonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]