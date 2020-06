Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"512ebb75-1a59-4877-b385-d397b5403525","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google bejelentette a Pixel telefonok újabb nagy frissítését. Új, hasznos funkciók érkeztek. Mivel referenciamobilokról van szó, az újítások jelezhetik, mi várhat majd idővel más androidos készülékek használóira is.","shortLead":"A Google bejelentette a Pixel telefonok újabb nagy frissítését. Új, hasznos funkciók érkeztek. Mivel...","id":"20200604_google_pixel_telefonok_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=512ebb75-1a59-4877-b385-d397b5403525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5993561c-8c56-450e-b68d-99bef7f7e80b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_google_pixel_telefonok_frissites","timestamp":"2020. június. 04. 14:03","title":"Hasznos új funkciókat pakolt telefonjaiba a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7fabc4-6003-4c6c-9bac-a2b7b82c8dd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Állampolgári kötelességük a kormányzó szerint.","shortLead":"Állampolgári kötelességük a kormányzó szerint.","id":"20200605_A_New_Yorki_tuntetoknek_koronavirustesztre_kell_menniuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c7fabc4-6003-4c6c-9bac-a2b7b82c8dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfedec89-6119-4bc1-8ef1-5ef24938dae1","keywords":null,"link":"/vilag/20200605_A_New_Yorki_tuntetoknek_koronavirustesztre_kell_menniuk","timestamp":"2020. június. 05. 07:49","title":"A New York-i tüntetőknek koronavírus-tesztre kell menniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nem adtak el olyan gépeket, amik Mészárosnál álltak az udvaron.","shortLead":"Nem adtak el olyan gépeket, amik Mészárosnál álltak az udvaron.","id":"20200604_rendorsegnek_honvedseg_harci_jarmu_Meszaros_Lorinc_bicske","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0f9163-9a11-4ad1-96c5-20a72a2954c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_rendorsegnek_honvedseg_harci_jarmu_Meszaros_Lorinc_bicske","timestamp":"2020. június. 04. 15:43","title":"A rendőrségnek és a honvédségnek fogalma sincs, miért voltak harci járművek Mészáros Lőrinc bicskei tavánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A SOTE rektora szerint inkább a közösségi térben emelkednek meg jelentősen a megbetegedések.","shortLead":"A SOTE rektora szerint inkább a közösségi térben emelkednek meg jelentősen a megbetegedések.","id":"20200605_Merkely_A_jarvany_masodik_hullama_kisebb_lesz_mint_az_elso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4b9dec-22b7-4488-ad06-aa192cf91dd5","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Merkely_A_jarvany_masodik_hullama_kisebb_lesz_mint_az_elso","timestamp":"2020. június. 05. 06:15","title":"Merkely: A járvány második hulláma kisebb lesz, mint az első","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6d8ed7-9a6d-4248-bab1-fec93fd7400f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meglepő, de sok modernnek mondott dízelautó több nitrogén-oxidot pöfékelhet ki, mint a veterán korú stuttgarti gázolajos.","shortLead":"Meglepő, de sok modernnek mondott dízelautó több nitrogén-oxidot pöfékelhet ki, mint a veterán korú stuttgarti...","id":"20200605_megmertek_tobb_uj_dizelnel_kevesbe_szennyezo_egy_38_eves_dizel_merci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca6d8ed7-9a6d-4248-bab1-fec93fd7400f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9143770-d66a-4d98-b101-1c3b45a9e522","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_megmertek_tobb_uj_dizelnel_kevesbe_szennyezo_egy_38_eves_dizel_merci","timestamp":"2020. június. 05. 06:41","title":"Megmérték: több új dízelnél kevésbé szennyező egy 38 éves dízel Merci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök este öltöztetik nemzeti színekbe a hidat.","shortLead":"Csütörtök este öltöztetik nemzeti színekbe a hidat.","id":"20200604_lanchid_trianon_kivilagitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37abe1ab-c655-4a08-816e-92ff0900b75b","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_lanchid_trianon_kivilagitas","timestamp":"2020. június. 04. 13:52","title":"Piros-fehér-zöldbe borul a Lánchíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Budapest Fejlesztési Központ szerint így javulhat a közlekedés az agglomeráció és a külvárosok számára.","shortLead":"A Budapest Fejlesztési Központ szerint így javulhat a közlekedés az agglomeráció és a külvárosok számára.","id":"20200604_Duna_alatti_vasutvonal_epulhet_Kelenfold_es_a_Nyugati_palyaudvar_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056aeedf-1c89-4c21-8f41-3b164c488cd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Duna_alatti_vasutvonal_epulhet_Kelenfold_es_a_Nyugati_palyaudvar_kozott","timestamp":"2020. június. 04. 17:46","title":"Duna alatti vasútvonal épülhet Kelenföld és a Nyugati pályaudvar között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da6ee89-51e0-412d-a777-61a509edc529","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Az eszközhiány mellett a technika kezelése is gondot okozott sok családnak a távoktatás hónapjaiban. Segítséget azonban kevesen kérnek, pedig nyolc általánossal nehéz a gyereket otthon tanítani. Ősszel biztos, hogy sokaknak ismételni kell. Helyszíni riport Balástyáról.","shortLead":"Az eszközhiány mellett a technika kezelése is gondot okozott sok családnak a távoktatás hónapjaiban. Segítséget azonban...","id":"20200604_balastya_riport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2da6ee89-51e0-412d-a777-61a509edc529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff23a3ce-d77d-47d3-b10e-9b0a2c105c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_balastya_riport","timestamp":"2020. június. 04. 20:20","title":"Megcsinálta a házi feladatot, be is akarta adni, csak épp a küldés gombot nem találta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]