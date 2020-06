Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4439e4ca-da0e-4904-ad43-f4267330f140","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már javában zajlik az átmárkázási folyamat tervezése a cseh PPF-csoportnál, amely tavaly megvásárolta a Telenor magyarországi leányvállalatát. Az ügyfelek érzékelni fogják az eredményt: a Telenor helyett új névvel találkozhatnak majd.","shortLead":"Már javában zajlik az átmárkázási folyamat tervezése a cseh PPF-csoportnál, amely tavaly megvásárolta a Telenor...","id":"20200605_pannon_telenor_atnevezes_ppf_csoport_laa_uj_nev_logo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4439e4ca-da0e-4904-ad43-f4267330f140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8eb8988-f2d9-4226-b039-137e81e694e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_pannon_telenor_atnevezes_ppf_csoport_laa_uj_nev_logo","timestamp":"2020. június. 05. 16:09","title":"Új nevet kap a Telenor, de nem a Pannon lesz az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e797d4b-ab51-457e-83cb-5bcd8fdb8289","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyes légzésnek számos pozitív egészségügyi hatása van, ráadásul a stresszoldáshoz is elkerülhetetlen. Légzési technikák elsajátításában segít az alábbi iPhone-os alkalmazás.","shortLead":"A helyes légzésnek számos pozitív egészségügyi hatása van, ráadásul a stresszoldáshoz is elkerülhetetlen. Légzési...","id":"20200605_breathein_app_stresszoldo_legzes_alkalmazas_iphonera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e797d4b-ab51-457e-83cb-5bcd8fdb8289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98b17b3-ffd7-4eda-93a0-cc252d3cdbed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_breathein_app_stresszoldo_legzes_alkalmazas_iphonera","timestamp":"2020. június. 05. 14:03","title":"Stresszoldás: ez az app megtanítja helyesen lélegezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b115f06-5c9b-4b18-862e-efae890fdfd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egészfejes álarc a Mission Impossible forgatásakor költséges filmtrükk volt, újabban viszont bárki megrendelheti ázsiai internetes boltokból is.","shortLead":"Az egészfejes álarc a Mission Impossible forgatásakor költséges filmtrükk volt, újabban viszont bárki megrendelheti...","id":"202023__elethu_maszkok__fekete_feheren__rugalmas_szoros__fejjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b115f06-5c9b-4b18-862e-efae890fdfd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a501b709-159e-4803-b93c-f9ae9cf31ebe","keywords":null,"link":"/360/202023__elethu_maszkok__fekete_feheren__rugalmas_szoros__fejjatek","timestamp":"2020. június. 07. 08:30","title":"Potom pénzért vásárolható hiperrealisztikus álarc, melynek 10-ből 9 ember bedől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40efa051-5261-47d0-8471-04b37414b854","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200606_Marabu_FekNyuz_A_megoldoember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40efa051-5261-47d0-8471-04b37414b854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93013742-2ed3-40c0-be5f-3f4012e7a7fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Marabu_FekNyuz_A_megoldoember","timestamp":"2020. június. 06. 11:00","title":"Marabu FékNyúz: A megoldóember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki legalább 1500 videót feltöltött, begyűjtött több mint 20 millió lájkot és több mint 300 ezren követik, akár 100 ezer forintot is kereshet videónként.","shortLead":"Aki legalább 1500 videót feltöltött, begyűjtött több mint 20 millió lájkot és több mint 300 ezren követik, akár 100...","id":"20200605_magyar_tiktok_sztarok_fizetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5404c2-804d-49f3-a889-7bb5c09fd7ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_magyar_tiktok_sztarok_fizetese","timestamp":"2020. június. 05. 18:25","title":"Kiderítették, mennyit keresnek a magyar TikTok-sztárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint a közös agrárpolitikának (KAP) nem sikerült visszafordítania a biológiai sokféleség évtizedek óta tartó romlását, aminek egyik fő oka továbbra is az intenzív gazdálkodás. ","shortLead":"Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint a közös agrárpolitikának (KAP) nem sikerült visszafordítania a biológiai...","id":"20200605_Eddig_kudarcot_vallott_az_EU_agrarpolitikaja_a_biologiai_sokfeleseg_megorzeseben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe4a667-9a9a-47f4-8b84-f86373e34028","keywords":null,"link":"/zhvg/20200605_Eddig_kudarcot_vallott_az_EU_agrarpolitikaja_a_biologiai_sokfeleseg_megorzeseben","timestamp":"2020. június. 05. 15:15","title":"Eddig kudarcot vallott az EU agrárpolitikája a biológiai sokféleség megőrzésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ccb6c4-e2e4-4124-904c-ee3d32f2954d","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"„Lezártuk a véres polgárháborút, ezentúl szép, közös rendben vonulunk egy cél felé. Nem mészárolja többé egymást rokon, barát és honfitárs” – jelenti be büszkén IV. Henrik a királyi palotában, háta mögött azonban egyre inkább nő az elégedetlenek tábora. Trónörökösök és trónkövetelők, apák és fiúk harcáról szól az Örkény Színház e heti online premierje, amelynek apropóján Mácsai Pál rendezőt kérdeztük.","shortLead":"„Lezártuk a véres polgárháborút, ezentúl szép, közös rendben vonulunk egy cél felé. Nem mészárolja többé egymást rokon...","id":"20200605_IV_Henrik_Orkeny_Szinhaz_online_eloadas_Macsai_Pal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93ccb6c4-e2e4-4124-904c-ee3d32f2954d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6ac8d5-02fb-400b-ab08-1de6b2872591","keywords":null,"link":"/kultura/20200605_IV_Henrik_Orkeny_Szinhaz_online_eloadas_Macsai_Pal","timestamp":"2020. június. 05. 19:00","title":"Egy nap majd kifakad és folyni kezd a genny – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd1ac19-d186-41ad-9425-a37aa895bf37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivárgott egy előterjesztés az ITM-től, ami a hulladékgazdálkodás teljes államosítását javasolja, koncessziós rendszer bevezetése mellett.","shortLead":"Kiszivárgott egy előterjesztés az ITM-től, ami a hulladékgazdálkodás teljes államosítását javasolja, koncessziós...","id":"20200605_hulladekgazdalkodas_allami_monopolium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecd1ac19-d186-41ad-9425-a37aa895bf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0a73cc-37c0-4928-b8be-d3babe530069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_hulladekgazdalkodas_allami_monopolium","timestamp":"2020. június. 05. 17:47","title":"Állami monopóliummá válhat a hulladékgazdálkodás egésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]