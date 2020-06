Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcfdbfd2-7a38-4a5b-ba8b-71aa80ecdc80","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Edward Carey: Kicsi – Madame Tussaud életének rémisztő és csodálatos regénye, Erdős Virág: Hősöm című kötete és Asztalos Zsolt kiállítása a HVG ajánlójában.","shortLead":"Edward Carey: Kicsi – Madame Tussaud életének rémisztő és csodálatos regénye, Erdős Virág: Hősöm című kötete és...","id":"202023_konyv__fordulatos_elet_edward_carey_kicsi__madame_tussaud_eletenek_remiszto_es_csodalatos_regenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcfdbfd2-7a38-4a5b-ba8b-71aa80ecdc80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa12fb7-ea5a-4c8d-9996-cf95c2204a02","keywords":null,"link":"/360/202023_konyv__fordulatos_elet_edward_carey_kicsi__madame_tussaud_eletenek_remiszto_es_csodalatos_regenye","timestamp":"2020. június. 06. 16:15","title":"A viaszbábuk királynőjének elbűvölő és bizarr története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99ff4ea-ad19-41e5-a4c3-ca0f5ff8f18e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Dizájntermékek és házilagos megoldások is pótolhatják az egyszer használatos műanyag holmikat, amelyeknek jövőre el kell tűnniük.","shortLead":"Dizájntermékek és házilagos megoldások is pótolhatják az egyszer használatos műanyag holmikat, amelyeknek jövőre el...","id":"202023__vattarud_szivoszal_es_tarsaik__zacskotlanitas__betetesbe_beteve__necces_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d99ff4ea-ad19-41e5-a4c3-ca0f5ff8f18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe12409c-8fed-4c4a-91ed-9b1970a10ccf","keywords":null,"link":"/360/202023__vattarud_szivoszal_es_tarsaik__zacskotlanitas__betetesbe_beteve__necces_lesz","timestamp":"2020. június. 06. 08:15","title":"Necces lesz: mégis mit fogunk 2021-től használni a műanyagok helyett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40efa051-5261-47d0-8471-04b37414b854","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200606_Marabu_FekNyuz_A_megoldoember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40efa051-5261-47d0-8471-04b37414b854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93013742-2ed3-40c0-be5f-3f4012e7a7fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Marabu_FekNyuz_A_megoldoember","timestamp":"2020. június. 06. 11:00","title":"Marabu FékNyúz: A megoldóember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38129ca3-e131-4ce4-aa50-4565890c9ee6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház célja, hogy megmutassa a roma színház sokszínűségét, az eltérő műfajokat és témákat. ","shortLead":"A színház célja, hogy megmutassa a roma színház sokszínűségét, az eltérő műfajokat és témákat. ","id":"20200605_Europai_roma_szinhazi_eloadasok_Fuggetlen_Szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38129ca3-e131-4ce4-aa50-4565890c9ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d395b3b-e7b7-4d4a-845b-b83a6a6789a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200605_Europai_roma_szinhazi_eloadasok_Fuggetlen_Szinhaz","timestamp":"2020. június. 05. 15:41","title":"Európai roma színházi előadásokat mutat be online a Független Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6bf6701-0a7c-4d9e-a8d1-be42757cffce","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt hónapok felgyorsították azt a digitalizációs folyamatot, melynek során az emberek a hagyományos fizetési megoldások felől a digitális innovációk felé fordulnak. Ebben a bankkártyánknak is kiemelt szerepe van, de egyre több olyan új szolgáltatás is megjelenik a piacon, amely gyors, kényelmes és biztonságos, de ami a legfontosabb, nem feltétlenül igénylik a kártya fizikai jelenlétét. Interjúnkban Eölyüs Endrét, a Mastercard Magyarország igazgatóját kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt hónapok felgyorsították azt a digitalizációs folyamatot, melynek során az emberek a hagyományos fizetési...","id":"20200605_Egy_kartya_szamtalan_uj_lehetoseg_palyazat_indul_uj_penzkuldo_szolgaltatasok_fejlesztesere_Mastercard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6bf6701-0a7c-4d9e-a8d1-be42757cffce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44cf392-77d5-44cd-9fff-0ea06d1208a5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200605_Egy_kartya_szamtalan_uj_lehetoseg_palyazat_indul_uj_penzkuldo_szolgaltatasok_fejlesztesere_Mastercard","timestamp":"2020. június. 05. 18:30","title":"Egy kártya, számtalan lehetőség: pályázat indul új pénzküldő szolgáltatások fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszerész- és az orvosi kamara is tiltakozott, miután kiderült, hogy sok egészségügyi dolgozónak nem jár az Orbán Viktor által beígért 500 ezer forint plusz juttatás.","shortLead":"A gyógyszerész- és az orvosi kamara is tiltakozott, miután kiderült, hogy sok egészségügyi dolgozónak nem jár az Orbán...","id":"20200606_Sok_egeszsegugyis_lehuzasra_kerult_a_jarvany_miatt_brutto_500_ezret_kapok_listajarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5784179-5b6e-4048-b4ab-4a1c9396c3d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Sok_egeszsegugyis_lehuzasra_kerult_a_jarvany_miatt_brutto_500_ezret_kapok_listajarol","timestamp":"2020. június. 06. 15:43","title":"Sok egészségügyis „lehúzásra került” a járvány miatt bruttó 500 ezret kapók listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új térképen lehet követni a megbetegedettek arányát. ","shortLead":"Új térképen lehet követni a megbetegedettek arányát. ","id":"20200605_koronavirus_jarvany_aktiv_fertozott_muller_cecilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d43adb7-8868-4708-a665-c1db7497bda0","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_koronavirus_jarvany_aktiv_fertozott_muller_cecilia","timestamp":"2020. június. 05. 17:08","title":"Négy megyéből eltűnt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a számok arról, hogy nemcsak a turizmus, hanem az ipar és a kereskedelem több ágazata is földbe állt a koronavírus-járvány idején; sorra teszik közzé a cégek a 2019-es beszámolóikat; forrnak az indulatok az Egyesült Államokban. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója,.","shortLead":"Kijöttek a számok arról, hogy nemcsak a turizmus, hanem az ipar és a kereskedelem több ágazata is földbe állt...","id":"20200607_Es_akkor_Meszaros_jarvany_koltsegvetes_ipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20208082-1d7e-455d-81ce-9798cc0e0df1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Es_akkor_Meszaros_jarvany_koltsegvetes_ipar","timestamp":"2020. június. 07. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrinc könyvelői elégedetten dőltek hátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]