Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft-féle Your Phone alkalmazás eddig sem volt szegényes funkcionalitású program, de a jövőben még újdonság költözik bele. Az egyik különösen hasznosnak tűnik.","shortLead":"A Microsoft-féle Your Phone alkalmazás eddig sem volt szegényes funkcionalitású program, de a jövőben még újdonság...","id":"20200608_microsoft_windows_10_your_phone_alkalmazas_frissites_uj_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742b3b2a-e565-4e72-9d16-5f5574ed8a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_microsoft_windows_10_your_phone_alkalmazas_frissites_uj_funkciok","timestamp":"2020. június. 08. 12:03","title":"Windowsos a gépe és androidos a telefonja? Remek új funkciókat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cc0950-9866-4d5e-95f2-0c5502f332e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem megy zökkenőmentesen a nyitás Sopronban és környékén.","shortLead":"Nem megy zökkenőmentesen a nyitás Sopronban és környékén.","id":"20200608_sopron_osztrakok_ausztria_hatar_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2cc0950-9866-4d5e-95f2-0c5502f332e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f1b329-2788-4482-b548-9aefcdd0b525","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_sopron_osztrakok_ausztria_hatar_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 07:45","title":"Bajban vannak a nyugati határhoz közeli üzletek, annyira kevés osztrák jön át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország középső felén valószínű zivatar.","shortLead":"Az ország középső felén valószínű zivatar.","id":"20200607_Jegesovel_viharos_szellel_kisert_meleg_nyari_ido_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213bc641-4886-4f68-9416-7fe89c188524","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Jegesovel_viharos_szellel_kisert_meleg_nyari_ido_lesz","timestamp":"2020. június. 07. 11:12","title":"Jégesővel, viharos széllel kísért, meleg, nyári idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3585186d-352a-4ad8-b7d0-6a0ac655b62c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyszer használatos gumikesztyűnél sokkal fenntarthatóbb megoldás. ","shortLead":"Az egyszer használatos gumikesztyűnél sokkal fenntarthatóbb megoldás. ","id":"20200608_Moshato_fertotlenitheto_kesztyuvel_rukkolt_elo_a_Pecsi_Kesztyu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3585186d-352a-4ad8-b7d0-6a0ac655b62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff645667-1d8c-49ce-a6e2-aa6aaf8ddfff","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Moshato_fertotlenitheto_kesztyuvel_rukkolt_elo_a_Pecsi_Kesztyu","timestamp":"2020. június. 08. 11:28","title":"Megjelent a lemosható és fertőtleníthető pécsi kesztyű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0946e4a1-32e6-4f9b-9fb6-656f349e7e42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"George Floydért tartottak kegyeleti megemlékezést a budapesti Szabadság téren, majd a magyarországi romaellenes rasszizmus elleni tiltakozással folytatódott az esemény. Három ellentüntetőt is láttak vasárnap.","shortLead":"George Floydért tartottak kegyeleti megemlékezést a budapesti Szabadság téren, majd a magyarországi romaellenes...","id":"20200607_rasszizmus_elleni_megemlekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0946e4a1-32e6-4f9b-9fb6-656f349e7e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388e3888-3888-40a6-95c1-10b1da241f3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_rasszizmus_elleni_megemlekezes","timestamp":"2020. június. 07. 15:26","title":"A rasszizmus áldozataiért tüntettek a budapesti amerikai követség előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f79d57-20c9-4137-9953-e245a104b541","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Belgium gyarmati múltja mély sebeket hagyott, a demonstrálók II. Lipót egykori uralkodó számos szobrát megrongálták. Az egész országban voltak megmozdulások a hétvégén.","shortLead":"Belgium gyarmati múltja mély sebeket hagyott, a demonstrálók II. Lipót egykori uralkodó számos szobrát megrongálták...","id":"20200607_brusszel_tuntetes_george_floyd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f79d57-20c9-4137-9953-e245a104b541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f749cf9-1a79-4959-8d73-79f2514ba4ab","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_brusszel_tuntetes_george_floyd","timestamp":"2020. június. 07. 22:15","title":"Tízezren emlékeztek George Floydra Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a755a2f-3eb0-4fd7-aee2-2260c4233e98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó oka volt rá: megnyitotta a strandszezont.","shortLead":"Jó oka volt rá: megnyitotta a strandszezont.","id":"20200608_Megint_furdonadragban_kerult_elo_a_portugal_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a755a2f-3eb0-4fd7-aee2-2260c4233e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31ce1d0-f795-4957-b279-1863afd80582","keywords":null,"link":"/elet/20200608_Megint_furdonadragban_kerult_elo_a_portugal_elnok","timestamp":"2020. június. 08. 09:35","title":"Megint fürdőnadrágban került elő a portugál elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b115f06-5c9b-4b18-862e-efae890fdfd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egészfejes álarc a Mission Impossible forgatásakor költséges filmtrükk volt, újabban viszont bárki megrendelheti ázsiai internetes boltokból is.","shortLead":"Az egészfejes álarc a Mission Impossible forgatásakor költséges filmtrükk volt, újabban viszont bárki megrendelheti...","id":"202023__elethu_maszkok__fekete_feheren__rugalmas_szoros__fejjatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b115f06-5c9b-4b18-862e-efae890fdfd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a501b709-159e-4803-b93c-f9ae9cf31ebe","keywords":null,"link":"/360/202023__elethu_maszkok__fekete_feheren__rugalmas_szoros__fejjatek","timestamp":"2020. június. 07. 08:30","title":"Potom pénzért vásárolható hiperrealisztikus álarc, melynek 10-ből 9 ember bedől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]