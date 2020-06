Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0706d307-10a6-4121-b833-f92966fc817c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tudósok szerint az amerikai elnök is \"hamis információkat és gyújtó hangú közleményeket\" tesz közzé e közösségi média oldalain, Zuckerbergnek szigorúbb policyt kéne bevezetnie az ilyesmi visszaszorítására.","shortLead":"Tudósok szerint az amerikai elnök is \"hamis információkat és gyújtó hangú közleményeket\" tesz közzé e közösségi média...","id":"20200607_Zuckerbergosztondijas_kutatok_kovetelik_Zuckerbergtol_hogy_allitsa_le_Donald_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0706d307-10a6-4121-b833-f92966fc817c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d1ecd3-9331-4334-9152-44fd24cc44d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_Zuckerbergosztondijas_kutatok_kovetelik_Zuckerbergtol_hogy_allitsa_le_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. június. 07. 09:11","title":"Zuckerberg-ösztöndíjas kutatók követelik Zuckerbergtől, hogy állítsa le Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ami késik, nem múlik. ","shortLead":"Ami késik, nem múlik. ","id":"20200608_Jovo_nyartol_tilthatnak_be_egyes_egyszer_hasznalatos_muanyagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5502121-db43-489d-a485-10caa86363e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Jovo_nyartol_tilthatnak_be_egyes_egyszer_hasznalatos_muanyagokat","timestamp":"2020. június. 08. 13:42","title":"Jövő nyártól tilthatják be az egyszer használatos műanyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4a9118-10ef-4fa2-a053-953da3411c3a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bérlőket adókedvezménnyel társuló munkáltatói támogatással segítenék.","shortLead":"A bérlőket adókedvezménnyel társuló munkáltatói támogatással segítenék.","id":"20200608_Uj_berhazepitesi_szabalyozast_es_adozast_javasolnak_az_ingatlanfejlesztok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd4a9118-10ef-4fa2-a053-953da3411c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08fc79b-6dce-47e9-9ff9-eed238db9a9d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200608_Uj_berhazepitesi_szabalyozast_es_adozast_javasolnak_az_ingatlanfejlesztok","timestamp":"2020. június. 08. 07:32","title":"Új bérházépítési szabályozást és adózást javasolnak az ingatlanfejlesztők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87de989-1a7e-48be-9a17-db869182bc89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV közbeszerzést ír ki az 1000 tonna veszélyes hulladék elszállítására.","shortLead":"A NAV közbeszerzést ír ki az 1000 tonna veszélyes hulladék elszállítására.","id":"20200607_kiskunhalasi_veszelyes_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c87de989-1a7e-48be-9a17-db869182bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dd0bc6-609c-46ae-8219-80006ba08eaa","keywords":null,"link":"/kkv/20200607_kiskunhalasi_veszelyes_hulladek","timestamp":"2020. június. 07. 21:25","title":"Egy évtized után eltűnhet a veszélyes hulladék Kiskunhalasról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Orbán Viktor-i pávatánc írásos bizonyítékának is tekinthető az a kormánystratégia, mely szavakban hitet tesz az uniós kapcsolatok szorosra fűzése mellett és még az Oroszország felőli veszélyeket is érzékelteti, miközben jól ismert, hogy a kormányfő milyen kapcsolatban áll Putyinnal és hogyan szokta szidni Brüsszelt. Mindemellett furcsa mondatismétlődések is felfedezhetők a szövegben.","shortLead":"Az Orbán Viktor-i pávatánc írásos bizonyítékának is tekinthető az a kormánystratégia, mely szavakban hitet tesz...","id":"202023__nemzeti_biztonsagi_strategia__kaotikus__locsifecsi__kockazatok_es_mellekhatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f842d8-ddfa-4205-ac83-609fd348457c","keywords":null,"link":"/360/202023__nemzeti_biztonsagi_strategia__kaotikus__locsifecsi__kockazatok_es_mellekhatasok","timestamp":"2020. június. 08. 07:00","title":"Ugyanazok a mondatok szerepelnek többször is a legújabb kormánystratégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548e3098-4328-4bf4-9bed-6dd6406e40a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200607_telenor_uj_neve_laa_apple_lopas_iphone_letiltasa_telekom_tarifak_facebook_tortenelem_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548e3098-4328-4bf4-9bed-6dd6406e40a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff9014a-660a-46e1-86d6-86665df5c834","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_telenor_uj_neve_laa_apple_lopas_iphone_letiltasa_telekom_tarifak_facebook_tortenelem_cenzura","timestamp":"2020. június. 07. 12:03","title":"Ez történt: kiszivárgott, mi lehet a Telenor új neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Európa legnagyobb gazdasága példát mutat a világnak: a kemény lobbiharc közepébe csöppent német kormány végül olyan gazdasági mentőtervet fogadott el, amely a „zöld újjáépítés” felé viszi az országot. Fejlesztik például a tömegközlekedést, és csak a hibrid és elektromos járművek vásárlói kapnak ártámogatást.","shortLead":"Európa legnagyobb gazdasága példát mutat a világnak: a kemény lobbiharc közepébe csöppent német kormány végül olyan...","id":"20200607_A_zold_jovo_fele_mutat_a_nemet_gazdasagmentesi_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc5d026-5320-49a5-9aa5-5e0f9743ae2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_zold_jovo_fele_mutat_a_nemet_gazdasagmentesi_terv","timestamp":"2020. június. 07. 17:00","title":"Nagyot koppant a német ipari lobbi: a berlini gazdaságmentő csomag zöld irányba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányt Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár képviseli majd.","shortLead":"A kormányt Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár képviseli majd.","id":"20200608_lanchid_furjes_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee41f373-7812-477d-a238-4319d6e6c052","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_lanchid_furjes_karacsony","timestamp":"2020. június. 08. 15:58","title":"Karácsony szerdán tárgyal a kormánnyal a Lánchídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]