[{"available":true,"c_guid":"54badbcc-bb95-4de7-82b8-9d006a76f416","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátországban harmadik napja nem diagnosztizáltak új koronavírus-fertőzöttet, Szlovéniában stagnál az esetek száma - derült ki a válságstábok vasárnapi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Horvátországban harmadik napja nem diagnosztizáltak új koronavírus-fertőzöttet, Szlovéniában stagnál az esetek száma...","id":"20200607_Nincs_uj_virusos_ujabb_enyhites_jon_a_horvatorszagi_boltokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54badbcc-bb95-4de7-82b8-9d006a76f416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5ec554-69f9-4682-af3f-dc524b87ed42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Nincs_uj_virusos_ujabb_enyhites_jon_a_horvatorszagi_boltokban","timestamp":"2020. június. 07. 15:40","title":"Nincs új vírusos, újabb enyhítés jön a horvátországi boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643676c5-3257-4390-8fe6-d0e592eb6102","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: térdeplés, bocsánatkérés, határnyitás, Trianon, ötvenes.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200607_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=643676c5-3257-4390-8fe6-d0e592eb6102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b7371d-abfc-4650-9478-64b9d3ec0070","keywords":null,"link":"/360/20200607_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. június. 07. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely a karanténból kiszabadulva görög isteneknek áldoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86db930b-dab9-4f7b-a421-d9313c538d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Duo 89-es verziószámú változatától már arra is lehetősége lesz a felhasználóknak, hogy a link megosztásával vegyenek fel új embereket a beszélgetésükbe.","shortLead":"A Google Duo 89-es verziószámú változatától már arra is lehetősége lesz a felhasználóknak, hogy a link megosztásával...","id":"20200609_google_duo_csoportos_hivas_telefonalas_videokonferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86db930b-dab9-4f7b-a421-d9313c538d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633d2973-0d59-409b-a7f2-6ae77d5e705f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_google_duo_csoportos_hivas_telefonalas_videokonferencia","timestamp":"2020. június. 09. 10:33","title":"A Google Duo is megkapta a Zoom egyik leghasznosabb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádirat szerint egy veszekedés után combon szúrta az élettársát a nő, aki ellen most emeltek vádat, majd ahelyett, hogy mentőt hívott volna, megpróbálta eltüntetni a nyomokat.","shortLead":"A vádirat szerint egy veszekedés után combon szúrta az élettársát a nő, aki ellen most emeltek vádat, majd ahelyett...","id":"20200608_kecskemet_halal_vademeles_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ce05f5-b7c9-4554-a09f-cf9efa645033","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kecskemet_halal_vademeles_rendorseg","timestamp":"2020. június. 08. 10:01","title":"Vádat emeltek az élettársa meggyilkolásával gyanúsított kecskeméti nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c9eba1-8aa1-4042-b308-6ab4872c94ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke szerint azzal, hogy nekik nem jár a bruttó 500 ezer forint, a gyógyításban betöltött szerepüket kérdőjelezik meg.","shortLead":"A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke szerint azzal, hogy nekik nem jár a bruttó 500 ezer forint, a gyógyításban...","id":"20200609_magyar_gyogyszereszi_kamara_hanko_zoltan_kasler_miklos_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89c9eba1-8aa1-4042-b308-6ab4872c94ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a3e50d-d729-4a57-a87d-3c4d2c490705","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_magyar_gyogyszereszi_kamara_hanko_zoltan_kasler_miklos_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2020. június. 09. 07:57","title":"„A gyógyszerész nem tejfölárus, hanem képzett egészségügyi szakember” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetési moratóriumhoz köthető szabályokkal nincs tisztában a hitelt törlesztő adósok jelentős része – derül ki a K&H felméréséből. ","shortLead":"A fizetési moratóriumhoz köthető szabályokkal nincs tisztában a hitelt törlesztő adósok jelentős része – derül ki a K&H...","id":"20200609_hitelmoratorium_ados_bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa0b2f9-bbf9-4202-a3ce-21d90f5b0be9","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_hitelmoratorium_ados_bank","timestamp":"2020. június. 09. 10:09","title":"Sokan meg fognak lepődni, amikor vége lesz a hitelmoratóriumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem indokolták a döntést. ","shortLead":"Nem indokolták a döntést. ","id":"20200608_Szabo_Kimmel_Tamas_Kovacs_Patricia_Mintaapak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf2db29-9289-475b-a0df-9ce065fc9961","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_Szabo_Kimmel_Tamas_Kovacs_Patricia_Mintaapak","timestamp":"2020. június. 08. 10:14","title":"Szabó Kimmel Tamás és Kovács Patrícia is kiszállt a Mintaapákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76533a6a-6735-4f1d-b89d-61021533414c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok ennél újabb, illetve ennél kevesebbet használt lengyel kis Fiat szaladgál az utakon. ","shortLead":"Nem sok ennél újabb, illetve ennél kevesebbet használt lengyel kis Fiat szaladgál az utakon. ","id":"20200608_utolso_szerias_kispolszkit_kinalnak_eladasra_budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76533a6a-6735-4f1d-b89d-61021533414c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcdfc9c-e443-422a-9aa7-9f2433463825","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_utolso_szerias_kispolszkit_kinalnak_eladasra_budapesten","timestamp":"2020. június. 08. 06:41","title":"Utolsó szériás Kispolszkit kínálnak eladásra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]