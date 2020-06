Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0142b9a9-cd8f-47d1-af21-42df6c4b73f7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai hadsereg egykor legalább 70 millió liter Agent Orange nevű lombtalanító mérget szórt Vietnámra. A szörnyű utóhatásoktól a vietnámiak azóta már harmadik-negyedik generációja sem szabadulhat.","shortLead":"Az amerikai hadsereg egykor legalább 70 millió liter Agent Orange nevű lombtalanító mérget szórt Vietnámra. A szörnyű...","id":"202023__vietnam__agent_orange__ahaboru_oroksege__hetediziglen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0142b9a9-cd8f-47d1-af21-42df6c4b73f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b0c58a-0e5f-472e-863f-fd16e370d79a","keywords":null,"link":"/360/202023__vietnam__agent_orange__ahaboru_oroksege__hetediziglen","timestamp":"2020. június. 09. 15:00","title":"Hetedíziglen is tízezrével szedi áldozatait Vietnámban az amerikai harci méreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vadászok felháborodtak, a szolgáltatást hirdető szerint csak azért támadják őket, mert sok lett egyesek szabadideje.\r

\r

","shortLead":"A vadászok felháborodtak, a szolgáltatást hirdető szerint csak azért támadják őket, mert sok lett egyesek...","id":"20200610_Muvadaszattal_nyujt_alibit_a_felrelepesekhez_egy_vadasztarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe18eb3b-d873-4ed1-8eb5-760709e063db","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Muvadaszattal_nyujt_alibit_a_felrelepesekhez_egy_vadasztarsasag","timestamp":"2020. június. 10. 09:10","title":"Félrelépésekhez nyújt alibit egy vadásztársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e38a39-519e-43bb-8484-81ca44c141e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban a falusiak fegyvereikkel el tudták riasztani a terroristákat, de ez alkalommal meglepték őket.","shortLead":"Korábban a falusiak fegyvereikkel el tudták riasztani a terroristákat, de ez alkalommal meglepték őket.","id":"20200610_A_folddel_tett_egyenlove_egy_teljes_falut_a_Boko_Haram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3e38a39-519e-43bb-8484-81ca44c141e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658a4e92-7342-4330-9158-acb8843d5d96","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_A_folddel_tett_egyenlove_egy_teljes_falut_a_Boko_Haram","timestamp":"2020. június. 10. 05:28","title":"A földdel tett egyenlővé egy teljes falut a Boko Haram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418b010-352c-4e7a-9e0d-c26ceb5eb868","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ezért is vállalta el a szereplést.","shortLead":"Ezért is vállalta el a szereplést.","id":"20200609_keanu_reeves_matrix_4_forgatokonyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b418b010-352c-4e7a-9e0d-c26ceb5eb868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39830518-6c7a-40eb-87a3-9fbd7c29e7bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_keanu_reeves_matrix_4_forgatokonyv","timestamp":"2020. június. 09. 18:38","title":"Keanu Reeves szerint a Mátrix 4 forgatókönyve maga a gyönyör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2b586f-c899-4e50-b0bc-cc1fb23ad1e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már meglévő szolgáltatásuk új funkciókkal való bővítése helyett egy merőben más projektbe kezdtek a Dropbox üzemeltetői: saját jelszókezelő appot adnak ki, amely a legfontosabb alkalmazásboltokban béta változatban már most is elérhető, használni meghívóval lehet.","shortLead":"Már meglévő szolgáltatásuk új funkciókkal való bővítése helyett egy merőben más projektbe kezdtek a Dropbox...","id":"20200609_dropbox_passwords_jelszokezelo_felhoszolgaltatas_tarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee2b586f-c899-4e50-b0bc-cc1fb23ad1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf4ce7d-cd50-44ee-a49c-7d3d0062728f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_dropbox_passwords_jelszokezelo_felhoszolgaltatas_tarhely","timestamp":"2020. június. 09. 13:03","title":"Ha nem akarja megjegyezni a jelszavait – jelszókezelőt ad ki a Dropbox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffb8448-1990-4e0e-9a16-750d443c9f47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az HBO-s Csernobilból ismert Johan Renck kapta a feladatot, hogy megrendezze a The Last of Us nevű videojáték tévés adaptációjának úgynevezett pilot epizódját.","shortLead":"Az HBO-s Csernobilból ismert Johan Renck kapta a feladatot, hogy megrendezze a The Last of Us nevű videojáték tévés...","id":"20200609_csernobil_sorozat_johan_renck_hbo_the_last_of_us","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ffb8448-1990-4e0e-9a16-750d443c9f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8079c3-89a9-4685-9807-0a1d02279736","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_csernobil_sorozat_johan_renck_hbo_the_last_of_us","timestamp":"2020. június. 09. 19:03","title":"A Csernobil rendezőjére bízták a The Last of Us-sorozat első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b92d441-3333-46ea-98bd-500d8fb0ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Civil szervezethez mérten rekordösszeggel, közel 3,5 milliárd forinttal tömte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2020-ra a Batthyány Lajos Alapítványt. Az érdekesség kedvéért megnéztük a szervezet tavalyi beszámolóját, és kiderült: már tavaly is közel ennyi költségvetési támogatást kaptak. Az összegből viszont, amely nagyjából megegyezik tizenegy kiemelt fővárosi színház támogatásával, az alapítvány további szervezeteket támogatott, köztük a kormányközeli Alapjogokért Központot működtető kft.-t, amelyet valamiért nem akart közvetlenül pénzelni Rogán Antal minisztériuma.","shortLead":"Civil szervezethez mérten rekordösszeggel, közel 3,5 milliárd forinttal tömte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2020-ra...","id":"20200609_Harom_es_fel_milliard_forinttal_tamogatja_Rogan_miniszteriuma_a_Habony_Arpad_bizalmi_emberet_is_tagjai_kozt_tudo_alapitvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b92d441-3333-46ea-98bd-500d8fb0ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be307fd7-4e33-4833-b345-0f0ad2d2cced","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Harom_es_fel_milliard_forinttal_tamogatja_Rogan_miniszteriuma_a_Habony_Arpad_bizalmi_emberet_is_tagjai_kozt_tudo_alapitvanyt","timestamp":"2020. június. 09. 18:37","title":"Három és fél milliárddal támogatja Rogán minisztériuma a Habony bizalmi emberét is tagjai közt tudó alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyors rádiókitöréseket (FRB-ket) korábban is azonosítottak már a kutatók, de olyat még nem, amelyet brit csillagászoknak sikerült befogniuk.","shortLead":"Gyors rádiókitöréseket (FRB-ket) korábban is azonosítottak már a kutatók, de olyat még nem, amelyet brit...","id":"20200609_gyors_radiokitores_jel_urkutatas_frb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec8c736-dbae-4339-9ac2-3de29d93a9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_gyors_radiokitores_jel_urkutatas_frb","timestamp":"2020. június. 09. 17:03","title":"Az űrből érkező, 157 naponta ismétlődő jeleket fogtak be tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]