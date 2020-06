Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88df1361-38d8-475f-86c7-b8a1a319c495","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarok több, mint fele szerint nőtt az elmúlt három évben a korrupció, 73 százalék szerint csak korrupt módon lehet üzleti sikert elérni, mégis, a válaszadók csak 38 százaléka tartja elfogadhatatlannak a korrupciót.","shortLead":"A magyarok több, mint fele szerint nőtt az elmúlt három évben a korrupció, 73 százalék szerint csak korrupt módon lehet...","id":"20200610_EU_magyarok_korrupcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88df1361-38d8-475f-86c7-b8a1a319c495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c618eb75-5aac-4731-b73e-a53bd7849482","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_EU_magyarok_korrupcio","timestamp":"2020. június. 10. 20:01","title":"Az egész EU-ban a magyarokat zavarja legkevésbé a korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d886d1-cf53-4152-b05a-29819ea78003","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új radartechnológiával a kutatók a 300 ezer négyzetméteres Falerii Novi teljes területét nagy felbontásban tudták feltérképezni. ","shortLead":"Az új radartechnológiával a kutatók a 300 ezer négyzetméteres Falerii Novi teljes területét nagy felbontásban tudták...","id":"20200609_radar_falerii_novi_regesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6d886d1-cf53-4152-b05a-29819ea78003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cb031d-79dc-49c4-8649-58fdc125f6c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_radar_falerii_novi_regesz","timestamp":"2020. június. 09. 18:46","title":"Radarral tártak fel egy teljes római kori várost Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2f7680-4147-4c6c-a9b8-bce307fe6812","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kézírást imitáló mesterséges intelligenciát fejlesztenek német kutatók. Sok előnye lehet, de nehéz kizárni a rosszhiszemű felhasználást.","shortLead":"Kézírást imitáló mesterséges intelligenciát fejlesztenek német kutatók. Sok előnye lehet, de nehéz kizárni...","id":"20200611_kezirast_imitalo_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea2f7680-4147-4c6c-a9b8-bce307fe6812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb7b669-73ab-4b1e-87a8-4cb6584411a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_kezirast_imitalo_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. június. 11. 11:03","title":"A mesterséges intelligencia hamarosan az ön kézírását is simán leutánozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átalakul a felhasználók egy része által imádott funkció, amit mások a Messenger telepítése után azonnal ki szoktak kapcsolni. Kezesebbek, személyre szabhatóbbak lesznek a buborékként felugró beszélgetések.","shortLead":"Átalakul a felhasználók egy része által imádott funkció, amit mások a Messenger telepítése után azonnal ki szoktak...","id":"20200611_android_11_funkciok_buborek_facebook_messenger_chat_heads_chatfejek_uzenetkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160f9a1e-ac84-4958-9972-b58b2aee6d58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_android_11_funkciok_buborek_facebook_messenger_chat_heads_chatfejek_uzenetkuldes","timestamp":"2020. június. 11. 09:03","title":"Megváltozik a Facebook Messenger az androidos telefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83a5b1b-fd7f-4a06-9f25-b46790ba83b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napokban találták meg azt az arannyal és más kincsekkel teli ládát, amelyet egy amerikai milliárdos dugott el a Sziklás-hegységben. Forrest Fenn szándékosan rejtette el az egymillió dollárt érő dobozt, hogy kincsvadászatra, és ezzel a felfedezés örömére buzdítsa a fiatalokat. A kincskeresés ősi szenvedély – jól tudta ezt a milliárdos, és tudják ezt a filmrendezők is. Így most Forrest Fenn és az ismeretlen, ám kitartó kincskereső tiszteletére összegyűjtöttük kedvenc kalandfilmjeinket. ","shortLead":"A napokban találták meg azt az arannyal és más kincsekkel teli ládát, amelyet egy amerikai milliárdos dugott el...","id":"20200609_Kincskereses_kincsvadszat_tomb_raider_indianajones","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e83a5b1b-fd7f-4a06-9f25-b46790ba83b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1759ac-986a-4ffc-a61a-ef4629fd3e9e","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Kincskereses_kincsvadszat_tomb_raider_indianajones","timestamp":"2020. június. 09. 17:45","title":"A kincsvadászathoz csak elhatározás kell – meg egy jó forgatókönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fea782-4441-4e48-9c03-3a4525d5f662","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen, méregdrága kocsik egymás hátán.","shortLead":"Igen, méregdrága kocsik egymás hátán.","id":"20200611_roncstelep_dubaj_sportkocsik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45fea782-4441-4e48-9c03-3a4525d5f662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95586d72-13ef-4eba-80a0-e54f59d150f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_roncstelep_dubaj_sportkocsik","timestamp":"2020. június. 11. 12:11","title":"A dubaji roncstelepen pont az várja az embert, amire a legtöbb autóőrült számítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1669242-9c17-465f-95bf-668ebad5687b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már egészen fiatal koruktól speciális diétára fognák a szarvasmarhákat.","shortLead":"Már egészen fiatal koruktól speciális diétára fognák a szarvasmarhákat.","id":"20200610_tehen_etrend_metan_uveghazhatasugaz_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1669242-9c17-465f-95bf-668ebad5687b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202f1ed7-f32f-4293-9d36-d2154b5f64ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20200610_tehen_etrend_metan_uveghazhatasugaz_klimavaltozas","timestamp":"2020. június. 10. 18:02","title":"Változtatnának a tehenek étrendjén, hogy kevesebb metánt bocsássanak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lakossági megtakarítások mintegy fele ebben a papírban van. ","shortLead":"A lakossági megtakarítások mintegy fele ebben a papírban van. ","id":"20200611_Varga_tobb_mint_4400_milliard_forintert_vasarolt_a_lakossag_a_Magyar_Allampapir_Pluszbol_egy_ev_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30030aa-2ec9-4c6b-a2ec-4591bf9b4d20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_Varga_tobb_mint_4400_milliard_forintert_vasarolt_a_lakossag_a_Magyar_Allampapir_Pluszbol_egy_ev_alatt","timestamp":"2020. június. 11. 12:01","title":"Már 4400 milliárd forintért vett a lakosság a szuperállampapírból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]