[{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emelés még több is, mint amire számítottak!","shortLead":"Az emelés még több is, mint amire számítottak!","id":"20200611_beremeles_dolgozok_szakkepzes_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea19fbf-9d3d-42bf-b7a0-9e8d2d62941a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_beremeles_dolgozok_szakkepzes_fizetes","timestamp":"2020. június. 11. 06:48","title":"Magyar Nemzet: Mindenki elégedett a béremelési tervekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6df051-7cf4-40c4-a1ac-9b4e026e89d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gaurav Agrawal azután jelentkezett a BBC-nél, hogy a fotóját több híroldalon is viszontlátta. Mint kiderült, semmit sem tudott arról, hogy a fényképe veszélyes az androidos telefonokra.","shortLead":"Gaurav Agrawal azután jelentkezett a BBC-nél, hogy a fotóját több híroldalon is viszontlátta. Mint kiderült, semmit sem...","id":"20200610_gaurav_agrawal_androidos_telefon_hatterkep_letoltese_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc6df051-7cf4-40c4-a1ac-9b4e026e89d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19990191-24b5-4fee-9a29-e4f1abe01b73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_gaurav_agrawal_androidos_telefon_hatterkep_letoltese_hiba","timestamp":"2020. június. 10. 18:03","title":"Megszólalt a fotós, akinek a fényképe kiütötte az androidos mobilok egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 153P/Ikeya-Zhang üstökös igen különleges fajta: a csóvája a Nap–Föld távolság hét és félszerese.","shortLead":"Az 153P/Ikeya-Zhang üstökös igen különleges fajta: a csóvája a Nap–Föld távolság hét és félszerese.","id":"20200610_ustokos_csova_153p_ikeya_zhang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11298393-23ff-4a0d-862d-ed318b65ef1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_ustokos_csova_153p_ikeya_zhang","timestamp":"2020. június. 10. 08:33","title":"Egymilliárd kilométeres csóvájú üstököst fedeztek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb79dab8-0aa2-43d5-873c-f48d747c6658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg értesülései szerint az Apple a WWDC 2020 fejlesztői konferencián áll majd elő a saját fejlesztésű processzoraival, melyekkel az Intel chipjeit cserélik le a Macekben. Állítólag már háromféle egység is elkészült.","shortLead":"A Bloomberg értesülései szerint az Apple a WWDC 2020 fejlesztői konferencián áll majd elő a saját fejlesztésű...","id":"20200610_apple_arm_processzor_intel_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb79dab8-0aa2-43d5-873c-f48d747c6658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430a0953-5c5d-4f47-a8ac-83f3b4840bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_apple_arm_processzor_intel_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2020. június. 10. 09:33","title":"Heteken belül nagy hírrel állhat elő az Apple: jön a saját processzora a számítógépekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július elsejétől napi 1000 járatot indít a légitársaság.","shortLead":"Július elsejétől napi 1000 járatot indít a légitársaság.","id":"20200609_jaratmodositas_Ryanair_Dara_Brady","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6138fede-d315-45c6-94ec-c58b45e266fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_jaratmodositas_Ryanair_Dara_Brady","timestamp":"2020. június. 09. 15:02","title":"Két hónapig nem kell fizetni a járatmódosításokért a Ryanairnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6622658-4cd7-42bf-a878-872484d32e9f","c_author":"Garamvölgyi Flóra","category":"vilag","description":"Ez még csak a kezdet – mondja a Los Angeles-i tüntetések egyik résztvevője a hvg.hu tudósítójának. A demonstrálók abban bíznak, hogy a mostani események örökre megváltoztatják Amerikát. A hvg.hu riportja Los Angelesből.","shortLead":"Ez még csak a kezdet – mondja a Los Angeles-i tüntetések egyik résztvevője a hvg.hu tudósítójának. A demonstrálók abban...","id":"20200609_los_angeles_tuntetes_george_floyd_riport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6622658-4cd7-42bf-a878-872484d32e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fe35af-3f35-4f2f-8281-4f8ed6ffefd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_los_angeles_tuntetes_george_floyd_riport","timestamp":"2020. június. 09. 11:45","title":"\"Hálás vagyok az európai tüntetőknek, hogy megértik, ez nem amerikai probléma\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e36df1-f4da-4f14-8f79-b7844e9f1177","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Jelly mini Cups zselékről van szó. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy semmi esetre se fogyasszák el a terméket.","shortLead":"A Jelly mini Cups zselékről van szó. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy semmi esetre se fogyasszák el a terméket.","id":"20200611_nebih_jelly_mini_cups_termekvisszahivas_fulladasveszely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e36df1-f4da-4f14-8f79-b7844e9f1177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cfb1ff-a5e2-42d9-9a01-d441004b0d81","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_nebih_jelly_mini_cups_termekvisszahivas_fulladasveszely","timestamp":"2020. június. 11. 05:05","title":"Fulladásveszélyes édesség került a magyar boltokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242907a3-93cb-404c-a38d-671b9b598cb5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai elnök megpuccsolja az országot, ha kikap a novemberi választáson, és ebben senki sem akadályozhatja meg, mert az államcsínyhez már jó ideje készíti elő a terepet. Ezt hangsúlyozza a Spiegel vendégkommentárjában egy német elemző és stratégiai tanácsadó. ","shortLead":"Az amerikai elnök megpuccsolja az országot, ha kikap a novemberi választáson, és ebben senki sem akadályozhatja meg...","id":"20200611_Spiegel_Trump_mar_puccsra_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=242907a3-93cb-404c-a38d-671b9b598cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d22053-31b6-4c22-a101-02b2f1cbc291","keywords":null,"link":"/360/20200611_Spiegel_Trump_mar_puccsra_keszul","timestamp":"2020. június. 11. 07:30","title":"Spiegel: Trump már puccsra készül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]