[{"available":true,"c_guid":"26ad7d87-0a94-4ea7-8bf2-ee1ee119c824","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bátran gondoljunk a nedvességre is energiaforrásként. ","shortLead":"Bátran gondoljunk a nedvességre is energiaforrásként. ","id":"20200610_A_legkor_paraja_lehet_az_elsodleges_megujulo_energiaforras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26ad7d87-0a94-4ea7-8bf2-ee1ee119c824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139c32c6-3e82-4017-a30d-8a34453c22dd","keywords":null,"link":"/zhvg/20200610_A_legkor_paraja_lehet_az_elsodleges_megujulo_energiaforras","timestamp":"2020. június. 10. 18:42","title":"A pára lehet az elsődleges megújuló energiaforrás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2f7680-4147-4c6c-a9b8-bce307fe6812","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kézírást imitáló mesterséges intelligenciát fejlesztenek német kutatók. Sok előnye lehet, de nehéz kizárni a rosszhiszemű felhasználást.","shortLead":"Kézírást imitáló mesterséges intelligenciát fejlesztenek német kutatók. Sok előnye lehet, de nehéz kizárni...","id":"20200611_kezirast_imitalo_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea2f7680-4147-4c6c-a9b8-bce307fe6812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb7b669-73ab-4b1e-87a8-4cb6584411a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_kezirast_imitalo_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. június. 11. 11:03","title":"A mesterséges intelligencia hamarosan az ön kézírását is simán leutánozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A focista zsebébe több mint 10 millió euróval több folyik be csak Instagram-reklámokból, mint a klubjától.\r

\r

","shortLead":"A focista zsebébe több mint 10 millió euróval több folyik be csak Instagram-reklámokból, mint a klubjától.\r

\r

","id":"20200611_Ronaldo_joval_tobbet_keres_az_Instagrammal_mint_a_klubjanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1b1139-a59a-453f-b5b0-d565c382e542","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Ronaldo_joval_tobbet_keres_az_Instagrammal_mint_a_klubjanal","timestamp":"2020. június. 11. 14:12","title":"Ronaldo jóval többet keres az Instagrammal, mint a Juventusnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82f61f4-a36c-4060-842d-bb4afd7bdbbf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus elleni védekezés arca az utóbbi hónapokban mindannyiunk emlékezetébe beleégett. Így voltak ezzel a vácdukai Benedek Elek Általános Iskola nyolcadikosai is, és meg is tették a szóvivőt a ballagási tablójuk főszereplőjévé.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus elleni védekezés arca az utóbbi hónapokban mindannyiunk emlékezetébe beleégett. Így voltak ezzel...","id":"20200612_Ettol_nem_lehet_aktualisabb_egy_ballagasi_tablo__Gyorfi_Pal_is_rakerult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b82f61f4-a36c-4060-842d-bb4afd7bdbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b61cbef-91a4-48ed-9d1a-c88b43a2a13b","keywords":null,"link":"/elet/20200612_Ettol_nem_lehet_aktualisabb_egy_ballagasi_tablo__Gyorfi_Pal_is_rakerult","timestamp":"2020. június. 12. 11:30","title":"Ennél nem lehet aktuálisabb egy ballagási tabló – Győrfi Pál is rákerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1845c117-49b1-449b-b93c-1f0e3a2dc8d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg a megnövekedett sótartalom számlájára írható, hogy színt váltott egy tó Indiában.","shortLead":"Valószínűleg a megnövekedett sótartalom számlájára írható, hogy színt váltott egy tó Indiában.","id":"20200612_lonar_lake_india_to_rozsaszin_pink_alga_sotartalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1845c117-49b1-449b-b93c-1f0e3a2dc8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d13fa8b-28dc-46d8-bf0f-36eed8ebed6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_lonar_lake_india_to_rozsaszin_pink_alga_sotartalom","timestamp":"2020. június. 12. 16:23","title":"Valamiért rózsaszínné változott egy 50 ezer éves tó Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korózs Lajos továbbra is csak az illusztrációként felhasznált képek miatt kér elnézést, a felelősséget a nőre hárítja, akinek saját elmondása szerint nem ellenőrizte a hátterét. A nőről a héten kiderült, állításával ellentétben nem dolgozott mentőként, annál a cégnél sem, amit a 24.hu-nak megnevezett. ","shortLead":"Korózs Lajos továbbra is csak az illusztrációként felhasznált képek miatt kér elnézést, a felelősséget a nőre hárítja...","id":"20200610_Korozs_Lajos_nem_ker_bocsanatot_a_videoban_nyilatkozo_magat_apolonak_kiado_not_hibaztatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fe4917-8bf9-4e4b-9289-149687e21e17","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Korozs_Lajos_nem_ker_bocsanatot_a_videoban_nyilatkozo_magat_apolonak_kiado_not_hibaztatja","timestamp":"2020. június. 10. 18:06","title":"Korózs a magát mentőnek kiadó nőt hibáztatja a botrányos videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A COVID-19 betegségben elhunytak száma 553-ra emelkedett.","shortLead":"A COVID-19 betegségben elhunytak száma 553-ra emelkedett.","id":"20200611_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9adc99d-0e57-4df9-a6a0-eb7616058ad7","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. június. 11. 08:59","title":"Tizenkét újabb fertőzöttje, két halálos áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde3632-0159-4633-a6e0-1c2a0794de8c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nehezen találnánk még egy videojátékot, amely olyan rögös úton ért el a megjelenés fázisába, mint a Naughty Dog közelgő újdonsága. A PlayStation4-exkluzív Last of Us 2 ezt leszámítva igazi karakán munka, amely csuklóból hozza az első rész legfontosabb jellemzőit.","shortLead":"Nehezen találnánk még egy videojátékot, amely olyan rögös úton ért el a megjelenés fázisába, mint a Naughty Dog közelgő...","id":"20200612_the_last_of_us_part_2_teszt_kritika_velemeny_naughty_dog_playstation_4_konzoljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffde3632-0159-4633-a6e0-1c2a0794de8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f935ddd-fe48-4bd6-a961-c2ec8d3c1f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_the_last_of_us_part_2_teszt_kritika_velemeny_naughty_dog_playstation_4_konzoljatek","timestamp":"2020. június. 12. 11:00","title":"Vannak jó és izgalmas videojátékok – és van a Last of Us 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]