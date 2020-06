Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfb3ac60-7ea3-4886-8aeb-09d7fa389909","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Horrorból, versenyjátékokból és kifejezetten az új konzolra írt címekből sem fog hiányt szenvedni a PlayStation 5. A Horizon Zero Dawn rajongói pedig pezsgőt bonthatnak, érkezik a várva várt folytatás.","shortLead":"Horrorból, versenyjátékokból és kifejezetten az új konzolra írt címekből sem fog hiányt szenvedni a PlayStation 5...","id":"20200612_playstation_5_jatekok_spider_man_miles_morales_resident_evil_8_stray_horizon_forbidden_west_kena_bridge_of_the_spirits_pokember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfb3ac60-7ea3-4886-8aeb-09d7fa389909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f89ce81-1403-4bb3-ac5b-9bb91180944c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_playstation_5_jatekok_spider_man_miles_morales_resident_evil_8_stray_horizon_forbidden_west_kena_bridge_of_the_spirits_pokember","timestamp":"2020. június. 12. 00:42","title":"Látványos új játékokkal indít a PlayStation 5, pókemberes is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szívesen vitázna Karácsonnyal – mondta az Inforádióban.","shortLead":"Szívesen vitázna Karácsonnyal – mondta az Inforádióban.","id":"20200612_Lang_Zsolt_Budapest_tobb_penzt_kap_nem_kevesebbet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a1f954-499d-4c1f-9df8-3dd9c193146c","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Lang_Zsolt_Budapest_tobb_penzt_kap_nem_kevesebbet","timestamp":"2020. június. 12. 08:06","title":"Láng Zsolt: Budapest több pénzt kap, nem kevesebbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605f02ec-5bcb-418d-a00d-71138d4d4141","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Lassan kezd újraéledni a magyarországi turizmus, már akadnak biztató jelek. De biztos, hogy pocsék év lesz, elsősorban a külföldiek pénze fog hiányozni, amit a magyar turisták akkor sem tudnának pótolni, ha minden fillérjüket itthon költenék el.","shortLead":"Lassan kezd újraéledni a magyarországi turizmus, már akadnak biztató jelek. De biztos, hogy pocsék év lesz, elsősorban...","id":"20200611_turizmus_2020_prognozis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=605f02ec-5bcb-418d-a00d-71138d4d4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05818db5-5dd7-4363-bcff-bce33e9abcaf","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_turizmus_2020_prognozis","timestamp":"2020. június. 11. 06:30","title":"Zimmer frei – a magyarok a kanyarban sincsenek, hogy pótolják a külföldieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666c5ca7-2ce6-48c2-b23f-8fbba9348043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint két hónap alatt behozzák a lemaradást. ","shortLead":"A miniszter szerint két hónap alatt behozzák a lemaradást. ","id":"20200612_Kasler_Hetfotol_helyreall_az_egeszsegugyi_ellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=666c5ca7-2ce6-48c2-b23f-8fbba9348043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc07ee0-8717-480d-bd82-8ee640db2d61","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Kasler_Hetfotol_helyreall_az_egeszsegugyi_ellatas","timestamp":"2020. június. 12. 12:33","title":"Kásler: Hétfőtől helyreáll az egészségügyi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb4af74-c86c-4fca-9e88-f77adb3f1d3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felelős beszerzéssel kapcsolatos döntéseket szeretnék támogatni az új kezdeményezéssel és nagyobb átláthatóságot remélnek a beszerzési láncban.","shortLead":"A felelős beszerzéssel kapcsolatos döntéseket szeretnék támogatni az új kezdeményezéssel és nagyobb átláthatóságot...","id":"20200611_Fenntarthato_divatplatformot_indit_a_Google_es_a_WWF","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cb4af74-c86c-4fca-9e88-f77adb3f1d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950518ef-6b26-4101-88f7-ff1c7dce8d62","keywords":null,"link":"/zhvg/20200611_Fenntarthato_divatplatformot_indit_a_Google_es_a_WWF","timestamp":"2020. június. 11. 11:20","title":"Összedolgozik a Google és a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e0dbc2-85a4-4bd1-b534-d99703aed0c1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok short trackes állítása szerint a buszsofőrnek nem az volt hozzájuk az első kérdése, hogy jól vannak-e.","shortLead":"Az olimpiai bajnok short trackes állítása szerint a buszsofőrnek nem az volt hozzájuk az első kérdése, hogy jól...","id":"20200611_liu_shaolin_baleset_margit_sziget_busz_kerekpar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e0dbc2-85a4-4bd1-b534-d99703aed0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed74613b-8e3c-4d9e-affa-e166b02b0f6c","keywords":null,"link":"/sport/20200611_liu_shaolin_baleset_margit_sziget_busz_kerekpar","timestamp":"2020. június. 11. 11:52","title":"Liu Shaolin Sándor a balesetükről: „Nagyon para volt a helyzet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6bccd2-e706-478f-bc61-adf8db2575ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1910. június 11-én született Jacques-Yves Cousteau, aki életét a tengeri felfedezéseknek szentelte, mellesleg ő fejlesztett ki egy sor búvárfelszerelést is. Természetfilmjei tették világhírűvé.\r

","shortLead":"1910. június 11-én született Jacques-Yves Cousteau, aki életét a tengeri felfedezéseknek szentelte, mellesleg ő...","id":"20200611_Miatta_akart_minden_gyerek_felfedezo_lenni__110_eve_szuletett_Cousteau_kapitany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f6bccd2-e706-478f-bc61-adf8db2575ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6348544-63af-42b5-b35c-771ebc01e8cb","keywords":null,"link":"/elet/20200611_Miatta_akart_minden_gyerek_felfedezo_lenni__110_eve_szuletett_Cousteau_kapitany","timestamp":"2020. június. 11. 12:07","title":"Miatta akart minden gyerek felfedező lenni – 110 éve született Cousteau kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne asszisztáljanak ahhoz, hogy ideológiai alapon kivéreztessék a hazai színházi és filmes képzés egyetlen, 155 éves múltra visszatekintő állami intézményét.","shortLead":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne asszisztáljanak ahhoz, hogy ideológiai alapon kivéreztessék a hazai...","id":"20200611_Tiltakoznak_a_szinmuveszeti_egykori_hallgatoi_az_egyetemet_ert_vadak_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de45374e-8a4a-44b5-8299-d6b9d3b6538d","keywords":null,"link":"/kultura/20200611_Tiltakoznak_a_szinmuveszeti_egykori_hallgatoi_az_egyetemet_ert_vadak_ellen","timestamp":"2020. június. 11. 11:13","title":"Tiltakoznak a színművészeti egykori hallgatói az egyetemet ért vádak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]