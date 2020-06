Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90019f44-75a7-44a7-8be8-b1794e80a9a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is elérhető az Adobe által fejlesztett, ingyenes Photoshop Camera applikáció. Igaz, nem biztos, hogy minden mobillal kompatibilis az app.","shortLead":"Androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is elérhető az Adobe által fejlesztett, ingyenes Photoshop Camera...","id":"20200611_adobe_photoshop_camera_applikacio_ios_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90019f44-75a7-44a7-8be8-b1794e80a9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd192e19-f57a-477e-aa8d-db25993094ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_adobe_photoshop_camera_applikacio_ios_android","timestamp":"2020. június. 11. 20:03","title":"Megjött az Adobe új mobilos képszerkesztője, ingyen töltheti le a Photoshop Camera appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cc4077-fe29-4b9f-b670-1825163fab81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy új kutatás arra figyelmeztet, hogy a gazdasági újraindítása során a döntéshozók nem hagyhatják figyelmen kívül az emberek jóllétét – ami nem is annyira pénzkérdés. ","shortLead":"Egy új kutatás arra figyelmeztet, hogy a gazdasági újraindítása során a döntéshozók nem hagyhatják figyelmen kívül...","id":"20200612_Nem_a_GDPn_fog_mulni_a_gazdasagi_felepules_hanem_a_boldogsagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2cc4077-fe29-4b9f-b670-1825163fab81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d761365-3f76-4860-adf4-45a84fd4f928","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_Nem_a_GDPn_fog_mulni_a_gazdasagi_felepules_hanem_a_boldogsagon","timestamp":"2020. június. 12. 18:05","title":"Nem a GDP-n fog múlni a gazdasági felépülés, hanem a boldogságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9882fcd0-9ac6-4083-aca2-c93126005f57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest a leggazdagabb önkormányzat, amely „messze a legtöbb állami támogatást kapja”, és az elmúlt tíz év kormányzati politikájának „a legnagyobb nettó haszonélvezője” – magyarázta Orbán Balázs azt, miért kell a fővárosnak is ugyanakkora szolidaritási hozzájárulást fizetnie, mint más „gazdag” önkormányzatoknak.","shortLead":"Budapest a leggazdagabb önkormányzat, amely „messze a legtöbb állami támogatást kapja”, és az elmúlt tíz év kormányzati...","id":"20200611_orban_balazs_karacsony_gergely_budapest_fovaros_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9882fcd0-9ac6-4083-aca2-c93126005f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e07d33f-fbbb-48ef-90e0-7d183b57fd87","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_orban_balazs_karacsony_gergely_budapest_fovaros_onkormanyzat","timestamp":"2020. június. 11. 13:05","title":"A kormány szerint „elvárható, hogy Budapest is támogassa a szegényebb településeket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5389fc98-1acd-43b7-aadd-7a3603a9af4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Under Armour a sportolók igényeit figyelembe véve dobott piacra szájmaszkokat.\r

\r

","shortLead":"Az Under Armour a sportolók igényeit figyelembe véve dobott piacra szájmaszkokat.\r

\r

","id":"20200612_sportolo_maszk_szajmaszk_koronavirus_underarmour","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5389fc98-1acd-43b7-aadd-7a3603a9af4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b735c6-04c3-4216-a2d1-ece47f078853","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_sportolo_maszk_szajmaszk_koronavirus_underarmour","timestamp":"2020. június. 12. 18:15","title":"Már kifejezetten profi sportolóknak is készítenek maszkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1845c117-49b1-449b-b93c-1f0e3a2dc8d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg a megnövekedett sótartalom számlájára írható, hogy színt váltott egy tó Indiában.","shortLead":"Valószínűleg a megnövekedett sótartalom számlájára írható, hogy színt váltott egy tó Indiában.","id":"20200612_lonar_lake_india_to_rozsaszin_pink_alga_sotartalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1845c117-49b1-449b-b93c-1f0e3a2dc8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d13fa8b-28dc-46d8-bf0f-36eed8ebed6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_lonar_lake_india_to_rozsaszin_pink_alga_sotartalom","timestamp":"2020. június. 12. 16:23","title":"Valamiért rózsaszínné változott egy 50 ezer éves tó Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet.","shortLead":"A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet.","id":"20200613_az_500_ezer_forintos_rendkivuli_juttatasra_jogosult_egeszsegugyi_dolgozok_hivatalos_listaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0602213-f78f-4202-a476-113e7a66c671","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_az_500_ezer_forintos_rendkivuli_juttatasra_jogosult_egeszsegugyi_dolgozok_hivatalos_listaja","timestamp":"2020. június. 13. 12:20","title":"Itt a hivatalos lista arról, kik kapják félmilliós juttatást az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig minden vírusteszt negatív lett a Westast autóipari vállalatnál.","shortLead":"Eddig minden vírusteszt negatív lett a Westast autóipari vállalatnál.","id":"20200612_wescast_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb58e04-ad41-44a6-8958-602ea1226347","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_wescast_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 12. 15:28","title":"Mindenkit tesztelnek a cégnél, ahol a koronavírus 37 éves áldozata dolgozott, 19-en karanténban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67c1a29-85c8-45b3-856b-e1c2cb6ce1f2","c_author":"Rácz Béla","category":"itthon","description":"Zöld utat az áramszegénység kezelésének.","shortLead":"Zöld utat az áramszegénység kezelésének.","id":"20200611_Ha_aram_nincs_semmi_nincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67c1a29-85c8-45b3-856b-e1c2cb6ce1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288e2ad0-f676-4064-a0b3-7d8dce0990f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Ha_aram_nincs_semmi_nincs","timestamp":"2020. június. 11. 17:30","title":"Ha áram nincs, semmi nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]