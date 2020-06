Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetközi bérmunkák előkészítésénél tart a magyar filmipar.","shortLead":"A nemzetközi bérmunkák előkészítésénél tart a magyar filmipar.","id":"20200615_filmipar_film_forgatas_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f16a66-7787-4c0f-b74e-7b5f5af0c39b","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_filmipar_film_forgatas_jarvany","timestamp":"2020. június. 15. 07:41","title":"Tízmilliárdokat nyerhet a magyar filmipar, ha gyorsan újraindulnak a forgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c144c7-bcda-4118-b47c-14993c5b8b9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vége a bajorok első hibrid sportkocsijának, és jelen állás szerint nem érkezik közvetlen utódja.","shortLead":"Vége a bajorok első hibrid sportkocsijának, és jelen állás szerint nem érkezik közvetlen utódja.","id":"20200615_Legyartottak_az_utolso_BMW_i8ast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63c144c7-bcda-4118-b47c-14993c5b8b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191be0d7-3372-442b-8194-9a206858205f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_Legyartottak_az_utolso_BMW_i8ast","timestamp":"2020. június. 15. 16:53","title":"Legyártották az utolsó BMW i8-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön a hiperszonikus fegyverek kora, Moszkva pedig kész mattot adni – legalábbis az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szerint.","shortLead":"Jön a hiperszonikus fegyverek kora, Moszkva pedig kész mattot adni – legalábbis az orosz elnök, Vlagyimir Putyin...","id":"20200615_hiperszonikus_fegyver_cirkon_szarmat_raketarendszer_moszkva_vlagyimir_putyin_fegyverkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d98453-e6d8-4318-bced-24896390a507","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_hiperszonikus_fegyver_cirkon_szarmat_raketarendszer_moszkva_vlagyimir_putyin_fegyverkezes","timestamp":"2020. június. 15. 08:33","title":"Putyin: Moszkva máris megelőzte a világot az új csodafegyverrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Panello, az Xbox egykori marketingvezetője a Twitteren osztotta meg, mit gondol a PlayStation 5 pletykált áráról.","shortLead":"Albert Panello, az Xbox egykori marketingvezetője a Twitteren osztotta meg, mit gondol a PlayStation 5 pletykált áráról.","id":"20200615_sony_playstation_5_ps5_ara_albert_panello","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dc07f0-0998-4232-a5e7-e64e43f13e4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_sony_playstation_5_ps5_ara_albert_panello","timestamp":"2020. június. 15. 18:03","title":"\"Nem létezik\" – mondta a PlayStation 5 lehetséges árára az Xbox egykori marketingese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs olyan része az országnak, ahol ne lehetne zivatar, a nagyobb felhőszakadást is csak a nyugati határ mentén élők úszhatják meg.","shortLead":"Nincs olyan része az országnak, ahol ne lehetne zivatar, a nagyobb felhőszakadást is csak a nyugati határ mentén élők...","id":"20200615_vihar_felhoszakadas_omsz_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbad043-50b6-427a-92d4-7b4795eb8c71","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_vihar_felhoszakadas_omsz_idojaras","timestamp":"2020. június. 15. 07:50","title":"Újabb viharos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21032cd6-0d27-4f15-b97d-e1763950dc0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft két népszerű szolgáltatása, a Teams és a Skype immár egymás között is átjárhatóvá vált bárki számára.","shortLead":"A Microsoft két népszerű szolgáltatása, a Teams és a Skype immár egymás között is átjárhatóvá vált bárki számára.","id":"20200614_microsoft_teams_es_skype_osszekotese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21032cd6-0d27-4f15-b97d-e1763950dc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ef8813-202a-4c7a-840b-b2762c62e345","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_microsoft_teams_es_skype_osszekotese","timestamp":"2020. június. 14. 09:03","title":"Jó hír: összekötötte a Microsoft a Teamst és a Skype-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcd2081-28f2-4535-8c02-3285b1077e6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Recessziót és nagy munkanélküliséget jósol az Európai Bizottság és az OECD is; Budapesttől egyre több pénzt vennének el, Debrecennek 29 milliárd forintot adnak; kiderült, hogy a magyarokat zavarja a legkevésbé a korrupció. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Recessziót és nagy munkanélküliséget jósol az Európai Bizottság és az OECD is; Budapesttől egyre több pénzt vennének...","id":"20200614_Es_akkor_debrecen_budapest_oecd_gdp_korrupcio_vasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bcd2081-28f2-4535-8c02-3285b1077e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f28e31-d6ac-41c7-9f03-ea9258ecc8ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_Es_akkor_debrecen_budapest_oecd_gdp_korrupcio_vasut","timestamp":"2020. június. 14. 07:00","title":"És akkor Debrecenben kezdett épülni a magyar jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6263abf-becf-477a-8e1d-f4f739215d67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét munkában voltak a rendőrség kamerás civil autói, amelyek szabálytalankodókra vadásztak. ","shortLead":"Ismét munkában voltak a rendőrség kamerás civil autói, amelyek szabálytalankodókra vadásztak. ","id":"20200615_Korfogalomban_drifteles_es_szembol_a_rendorautoval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6263abf-becf-477a-8e1d-f4f739215d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9b43e8-a8e7-47bf-bc3c-c1631fd0630b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_Korfogalomban_drifteles_es_szembol_a_rendorautoval","timestamp":"2020. június. 15. 08:58","title":"Elrontott driftelés és rossz oldalon érkező autó is feltűnik a legújabb rendőrségi válogatásvideóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]