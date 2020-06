Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cb8ddf0-a943-4171-aec3-5690c926b675","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először sikerült megfigyelni a Földön kívül az úgynevezett légkörfény jelenségét. A kutatók szerint a Marsnál is látható ilyesmi.","shortLead":"Először sikerült megfigyelni a Földön kívül az úgynevezett légkörfény jelenségét. A kutatók szerint a Marsnál is...","id":"20200616_zold_feny_mars_legkor_europai_urugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cb8ddf0-a943-4171-aec3-5690c926b675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317f7fd0-234a-464c-a1c0-6b2c56c7413b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_zold_feny_mars_legkor_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. június. 16. 18:03","title":"Szokatlan jelenséget, zöld fényt észleltek a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad40cbc8-c00d-4d33-8a01-08f5a16503ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oltóanyaggal kapcsolatos kísérletek miatt lazítanának a szabályozásokon.","shortLead":"Az oltóanyaggal kapcsolatos kísérletek miatt lazítanának a szabályozásokon.","id":"20200618_Lazitana_az_EU_a_genmodositas_szabalyain_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad40cbc8-c00d-4d33-8a01-08f5a16503ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b5490c-0b0c-49d9-98dc-3c1cf375e5fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Lazitana_az_EU_a_genmodositas_szabalyain_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. június. 18. 16:51","title":"Lazítana az EU a génmódosítás szabályain a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fff081-2df7-49c3-866e-a174bf313d0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Újrahasznosított luxusnejlon milliókért. ","shortLead":"Újrahasznosított luxusnejlon milliókért. ","id":"20200617_gucci_divatipar_fenntarthatosag_organikus_ujrahasznositott_luxus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0fff081-2df7-49c3-866e-a174bf313d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb44612-7b10-4a2e-b76a-6b48ebcf51d1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200617_gucci_divatipar_fenntarthatosag_organikus_ujrahasznositott_luxus","timestamp":"2020. június. 17. 18:12","title":"A Gucci előrukkolt az első, teljesen fenntartható kollekciójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európa-liga összes hátralévő mérkőzését Németországban rendezik meg.\r

","shortLead":"Az Európa-liga összes hátralévő mérkőzését Németországban rendezik meg.\r

","id":"20200617_budapest_szuperkupa_bajnokok_ligaja_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd682ca-ad3d-4b8c-be50-90c919f85f7b","keywords":null,"link":"/sport/20200617_budapest_szuperkupa_bajnokok_ligaja_donto","timestamp":"2020. június. 17. 16:20","title":"Budapesten lesz a Európai Szuperkupa, Lisszabonban a BL-döntő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83abcc18-a506-4d3d-b2e1-be413ca06e3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea bejelentette, katonákat vezényel a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetbe. A közlemény egy nappal azután hangzott el, hogy az északiak felrobbantották az ugyancsak a fegyvermentes térségben lévő keszongi összekötő irodát. A válság dúl, Kim Dzsong Un pedig újra a háttérben marad, miközben húgára egyre nagyobb szerep hárul.","shortLead":"Észak-Korea bejelentette, katonákat vezényel a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetbe. A közlemény egy nappal...","id":"20200617_Naprol_napra_sulyosbodik_a_Koreakozi_valsag__katonak_a_demilitarizalt_ovezetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83abcc18-a506-4d3d-b2e1-be413ca06e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599d248c-f44f-4ce2-982e-b7908e1a4173","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_Naprol_napra_sulyosbodik_a_Koreakozi_valsag__katonak_a_demilitarizalt_ovezetben","timestamp":"2020. június. 17. 20:00","title":"Napról napra súlyosbodik a Korea-közi válság – katonák a demilitarizált övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd70f989-c862-466b-88d5-d3821c87b2f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a világsajtó is beszámolt a miskolci sofőrről, aki elkergetett egy rablót.","shortLead":"Már a világsajtó is beszámolt a miskolci sofőrről, aki elkergetett egy rablót.","id":"20200617_miskolc_buszsofor_rablo_irak_veteran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd70f989-c862-466b-88d5-d3821c87b2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf44114-4dc2-4fe6-8cab-a8677ab35c3f","keywords":null,"link":"/elet/20200617_miskolc_buszsofor_rablo_irak_veteran","timestamp":"2020. június. 17. 13:37","title":"Világhírű lett a miskolci buszsofőr, aki megfutamította egy idős nő támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok elfelejtettek szólni, a jegybank büntetett. Az OTP-t is megbírságolták.","shortLead":"A bankok elfelejtettek szólni, a jegybank büntetett. Az OTP-t is megbírságolták.","id":"20200617_penzsmosas_gyanuja_mnb_jegybank_birsag_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ad0fc1-14b9-451b-b25f-52f1c2fb3f33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_penzsmosas_gyanuja_mnb_jegybank_birsag_buntetes","timestamp":"2020. június. 17. 11:17","title":"Pénzmosásgyanús esetek miatt büntetett meg hat bankot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027ddbe0-5b21-409d-8790-0ee5be1b4692","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kisebb tavak és a partvonal megtisztításán dolgoznak a szakemberek az olajkatasztrófa helyszínén.","shortLead":"A kisebb tavak és a partvonal megtisztításán dolgoznak a szakemberek az olajkatasztrófa helyszínén.","id":"20200617_norilszk_olajkatasztrofa_ambarszkaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=027ddbe0-5b21-409d-8790-0ee5be1b4692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e95911-01c0-4cc0-87c4-27d1c0794124","keywords":null,"link":"/zhvg/20200617_norilszk_olajkatasztrofa_ambarszkaja","timestamp":"2020. június. 17. 18:28","title":"Állítólag lehalászták az olajat az egyik tönkretett norilszki folyóról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]