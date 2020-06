Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország külpolitikai és diplomáciai érdekeinek érvényesülése miatt.","shortLead":"Magyarország külpolitikai és diplomáciai érdekeinek érvényesülése miatt.","id":"20200620_Kozel_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_az_erdelyi_Iskola_Alapitvanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df680bc3-08e1-4e6d-81ed-16a73a303bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Kozel_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_az_erdelyi_Iskola_Alapitvanynak","timestamp":"2020. június. 20. 11:54","title":"Közel 1 milliárd forintot ad a kormány az erdélyi Iskola Alapítványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vörös Józsefet a hatmilliárd forint kárt okozó Széchenyi Bank egykori igazgatósági tagjaként gyanúsították meg.","shortLead":"Vörös Józsefet a hatmilliárd forint kárt okozó Széchenyi Bank egykori igazgatósági tagjaként gyanúsították meg.","id":"20200620_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Meszaros_Lorinc_bizalmasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fc9587-3e28-47f9-a861-c8ec8aeec4b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Meszaros_Lorinc_bizalmasat","timestamp":"2020. június. 20. 14:06","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Mészáros Lőrinc bizalmasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55a16cc-c068-472a-88a0-54c202082d31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Timecraft névre keresztelt mesterséges intelligencia elemezte, hogy a timelapse videók alapján hogyan készül egy festmény, majd a látottak alapján megpróbálta újra megalkotni azokat.","shortLead":"A Timecraft névre keresztelt mesterséges intelligencia elemezte, hogy a timelapse videók alapján hogyan készül...","id":"20200619_mit_csail_mesterseges_intelligencia_timecraft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b55a16cc-c068-472a-88a0-54c202082d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906008b8-7236-48bc-bed0-629728f58085","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_mit_csail_mesterseges_intelligencia_timecraft","timestamp":"2020. június. 19. 20:03","title":"Videó: Megmutattak 200 videót a mesterséges intelligenciának, festőművész vált belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666ecb9b-fc05-44f4-a702-6e8b7aef65e3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az ultrakompakt SUV a korábbinál fejlettebb lágyhibrid hajtásláncot kapott, csökkent a fogyasztása, kicsit lomhább lett, az ára pedig félmillió forinttal emelkedett.","shortLead":"Az ultrakompakt SUV a korábbinál fejlettebb lágyhibrid hajtásláncot kapott, csökkent a fogyasztása, kicsit lomhább...","id":"20200619_felfrissult_a_legkisebb_suzuki_kiprobaltuk_az_uj_ignist","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=666ecb9b-fc05-44f4-a702-6e8b7aef65e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199de7aa-dc9d-4010-bd03-409d120110bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200619_felfrissult_a_legkisebb_suzuki_kiprobaltuk_az_uj_ignist","timestamp":"2020. június. 19. 09:21","title":"Felfrissült a legkisebb Suzuki: kipróbáltuk az új Ignist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61928d62-e881-4a4a-8f96-cd2b1815e381","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán a héten szintén bombatámadást hajtott végre Irak kurd területei ellen.","shortLead":"Irán a héten szintén bombatámadást hajtott végre Irak kurd területei ellen.","id":"20200619_civilek_halala_torok_bombazas_irak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61928d62-e881-4a4a-8f96-cd2b1815e381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3662c88d-a1e9-406a-9dd0-40bb5e9076b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_civilek_halala_torok_bombazas_irak","timestamp":"2020. június. 19. 19:31","title":"Civilekre szórja a bombákat a török hadsereg Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belföldi turizmust szeretné támogatni a MÁV a vonatszolgáltatás javításával. A Balatonhoz több vonat is indul a hétvégétől, de más turisztikailag fontos térség – például az őrség több települése – egyelőre vasúti kapcsolat nélkül marad.","shortLead":"A belföldi turizmust szeretné támogatni a MÁV a vonatszolgáltatás javításával. A Balatonhoz több vonat is indul...","id":"20200619_MAV_nyari_menetrend_Tobb_vonat_jar_majd_a_Balatonhoz_de_az_Orsegbe_alig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fbbb11-1ac5-4d5b-aac4-f1c4a0cab005","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_MAV_nyari_menetrend_Tobb_vonat_jar_majd_a_Balatonhoz_de_az_Orsegbe_alig","timestamp":"2020. június. 19. 19:18","title":"Több vonat jár majd a Balatonhoz, de az Őrségbe alig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lomtalanításkor nagyon oda kell figyelni, mikor helyezi ki valaki a szemetet. Különben rossz vége lehet.","shortLead":"Lomtalanításkor nagyon oda kell figyelni, mikor helyezi ki valaki a szemetet. Különben rossz vége lehet.","id":"20200620_lomtalanitas_budapest_veszelyes_hulladek_lerakasa_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc5fe17-a9f1-4455-85a8-cf18aa75f941","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200620_lomtalanitas_budapest_veszelyes_hulladek_lerakasa_birsag","timestamp":"2020. június. 20. 14:08","title":"Akár 150 ezres büntetést is kaphatnak az ingatlantulajok, ha nem figyelnek erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párizsi olimpiát követő tisztújításig marad is.","shortLead":"A párizsi olimpiát követő tisztújításig marad is.","id":"20200620_Kulcsar_Krisztian_maradt_a_MOB_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791d4846-7008-4c9f-84e8-e146c6f30cf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Kulcsar_Krisztian_maradt_a_MOB_elnoke","timestamp":"2020. június. 20. 13:04","title":"Kulcsár Krisztián maradt a MOB elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]