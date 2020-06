Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"123c9871-81a5-482a-8ac8-455a7c3c0839","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem és a rendőrség a vasútállomáshoz közeli házakat is kiüríti. Frissítés: a lakók vasárnap reggel kilenc óra körül hazatérhettek otthonaikba.","shortLead":"A katasztrófavédelem és a rendőrség a vasútállomáshoz közeli házakat is kiüríti. Frissítés: a lakók vasárnap reggel...","id":"20200621_Szendioxid_szivarog_egy_vasuti_kocsibol_Vas_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=123c9871-81a5-482a-8ac8-455a7c3c0839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a1caa8-593a-47b4-97ef-12f04400baa1","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Szendioxid_szivarog_egy_vasuti_kocsibol_Vas_megyeben","timestamp":"2020. június. 21. 08:19","title":"Szén-dioxid szivárog egy vasúti kocsiból Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42adce6d-1cc8-4b7a-bde5-fe2d57f4ddee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A spanyolok félnek utazni és strandra menni, úgyhogy inkább otthon pihennek.","shortLead":"A spanyolok félnek utazni és strandra menni, úgyhogy inkább otthon pihennek.","id":"20200620_uszomedence_spanyolorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42adce6d-1cc8-4b7a-bde5-fe2d57f4ddee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cefc56-6797-46e8-b8e8-de2a9a7ff02a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200620_uszomedence_spanyolorszag","timestamp":"2020. június. 20. 17:38","title":"Mindenki úszómedencét építtet Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c9eba1-8aa1-4042-b308-6ab4872c94ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vendéglátóhelyeknek és a benzinkutaknak viszont alig van forgalma. ","shortLead":"A vendéglátóhelyeknek és a benzinkutaknak viszont alig van forgalma. ","id":"20200621_Megrohamoztak_a_magyarok_a_patikakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89c9eba1-8aa1-4042-b308-6ab4872c94ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd55dff-68c3-428e-95a2-fe3d99aa3d7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Megrohamoztak_a_magyarok_a_patikakat","timestamp":"2020. június. 21. 10:36","title":"Megrohamozták a magyarok a patikákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5bda35-64d4-42cd-a321-c0ffdc53ce20","c_author":"MTI/Reuters","category":"vilag","description":"Bár a kampánygyűlésére alig voltak kíváncsiak az emberek. Dulakodás azért így is volt.","shortLead":"Bár a kampánygyűlésére alig voltak kíváncsiak az emberek. Dulakodás azért így is volt.","id":"20200621_Trump_rakapcsolt_a_valasztasi_kampanyra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f5bda35-64d4-42cd-a321-c0ffdc53ce20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634ba4ac-b45d-4d51-b3fb-d5f0d36d63c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Trump_rakapcsolt_a_valasztasi_kampanyra","timestamp":"2020. június. 21. 08:35","title":"Trump rákapcsolt a választási kampányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5fda34-c89f-4d27-8e83-f9a569bbfdd0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár az elkövető indítékát egyelőre nem tudják, a rendőrség nem kezeli terrorcselekményként a támadást.","shortLead":"Bár az elkövető indítékát egyelőre nem tudják, a rendőrség nem kezeli terrorcselekményként a támadást.","id":"20200621_Harman_meghaltak_egy_delangliai_keselesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff5fda34-c89f-4d27-8e83-f9a569bbfdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29d0c65-1a20-467a-84e6-5e3259f52b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Harman_meghaltak_egy_delangliai_keselesben","timestamp":"2020. június. 21. 12:02","title":"Hárman meghaltak egy dél-angliai késelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tippelt például Ön az 1-re?","shortLead":"Tippelt például Ön az 1-re?","id":"20200621_Nagy_a_szoras_a_hatos_lotto_e_heti_szamainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfa5a89-ce94-4531-9008-3bf0c2a2aa1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200621_Nagy_a_szoras_a_hatos_lotto_e_heti_szamainal","timestamp":"2020. június. 21. 17:26","title":"Nagy a szórás a hatos lottó e heti számainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintha lenne egy kis áthallás a MÁV kisfilmjében.","shortLead":"Mintha lenne egy kis áthallás a MÁV kisfilmjében.","id":"20200621_Kesz_lesz_mire_elmulik_karacsony_Melyik_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af81895-e4d6-4829-ab8c-93426835d615","keywords":null,"link":"/kkv/20200621_Kesz_lesz_mire_elmulik_karacsony_Melyik_Karacsony","timestamp":"2020. június. 21. 12:23","title":"„Kész lesz, mire elmúlik karácsony.” „Melyik Karácsony?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes szerint a bizonyítékai azt mutatják, hogy a vádak nem lehetnek igazak.","shortLead":"Az énekes szerint a bizonyítékai azt mutatják, hogy a vádak nem lehetnek igazak.","id":"20200622_Justin_Biebert_szexualis_zaklatassal_vadoljak_o_jogi_lepeseket_fontolgat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d27bb35-be4f-4599-977d-c5edf906ce46","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Justin_Biebert_szexualis_zaklatassal_vadoljak_o_jogi_lepeseket_fontolgat","timestamp":"2020. június. 22. 09:25","title":"Justin Biebert szexuális zaklatással vádolják, ő jogi lépéseket fontolgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]