Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f7a8bdf-e0da-48ab-8723-c1431b6ed8d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem gyártanak többet a vegyes megítélésű járműből.","shortLead":"Nem gyártanak többet a vegyes megítélésű járműből.","id":"20200624_segway_elektromos_roller","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f7a8bdf-e0da-48ab-8723-c1431b6ed8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b099f0-c9a8-40d8-96fe-0e14592f323e","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_segway_elektromos_roller","timestamp":"2020. június. 24. 10:59","title":"Vége a Segwayeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55b3cc1-71f2-4257-b4b3-2ac18734a0fd","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Esélyt sem kaptak a mártélyiak az iskolájuk megtartására, mert a \"vasalódeszkás tanárt\" megregulázó tankerületi vezető későn döntött az átszervezésről. Ráadásul, hivatalosan még nem is értesítették őket a döntésről, amely ellentétes a kormány \"kisiskola\" koncepciójával. Tiltakozásként az érintettek 200 kilométert futnak: Mártélyról egészen a köznevelési államtitkár íróasztaláig.","shortLead":"Esélyt sem kaptak a mártélyiak az iskolájuk megtartására, mert a \"vasalódeszkás tanárt\" megregulázó tankerületi vezető...","id":"20200623_martelyi_iskolabezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c55b3cc1-71f2-4257-b4b3-2ac18734a0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8039c77-9204-463d-9111-d6e1e04f84db","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_martelyi_iskolabezaras","timestamp":"2020. június. 23. 06:00","title":"\"Lementem a boltba tejért és úgy tudtam meg, hogy kereshetünk új iskolát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványveszély miatt többen levélszavazásra buzdítanak, de az amerikai elnök szerint az nem lenne tiszta játszma.","shortLead":"A járványveszély miatt többen levélszavazásra buzdítanak, de az amerikai elnök szerint az nem lenne tiszta játszma.","id":"20200622_donald_trump_levelszavazas_valasztasi_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f7cd3c-7f7e-4391-88d3-25c05fefc161","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_donald_trump_levelszavazas_valasztasi_csalas","timestamp":"2020. június. 22. 19:05","title":"Trump: A levélben szavazás választási csaláshoz vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az öthavi hiány az eredeti terv majdnem háromszorosa.","shortLead":"Az öthavi hiány az eredeti terv majdnem háromszorosa.","id":"20200622_Megerositette_a_Penzugyminiszterium_csunyan_elszallt_majusban_a_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9f639b-686e-41c8-9fb9-e70f537d113d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_Megerositette_a_Penzugyminiszterium_csunyan_elszallt_majusban_a_hiany","timestamp":"2020. június. 22. 15:36","title":"Megerősítette a Pénzügyminisztérium: csúnyán elszállt májusban a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0eeccc-b04b-4a20-9f84-f5805c5ceb0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkaptak egy kecskeméti tolvajt, aki a gyanú szerint üzeneteket hagyott a feltört üzletekben. A kedvenc helye egy kocsma volt, azt két hónap alatt négyszer törhette fel.","shortLead":"Elkaptak egy kecskeméti tolvajt, aki a gyanú szerint üzeneteket hagyott a feltört üzletekben. A kedvenc helye...","id":"20200622_kecskemet_betores_felirat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd0eeccc-b04b-4a20-9f84-f5805c5ceb0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b23b96f-4d9d-4543-9c64-f82178c6e28c","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_kecskemet_betores_felirat","timestamp":"2020. június. 22. 12:22","title":"Üzent a betörő, miután kirámolta a kecskeméti üzletet: \"Csöves, hol a péz?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43083597-8c5c-42cf-b497-3b2019a5ba21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha bűnösnek találják, Ron Jeremy akár 90 éves börtönbüntetést is kaphat.","shortLead":"Ha bűnösnek találják, Ron Jeremy akár 90 éves börtönbüntetést is kaphat.","id":"20200624_Nemi_eroszakkal_vadoljak_az_egyik_legismertebb_pornoszineszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43083597-8c5c-42cf-b497-3b2019a5ba21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a6cf9e-5b15-41e9-af0c-52fadb95b15d","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Nemi_eroszakkal_vadoljak_az_egyik_legismertebb_pornoszineszt","timestamp":"2020. június. 24. 10:27","title":"Nemi erőszakkal vádolják az egyik legismertebb pornószínészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c120e06-5a2c-413f-8be0-e0f14e00068e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel továbbra is ügyfélként tekint az Apple-re, legalábbis a következő két évben egészen biztosan.","shortLead":"Az Intel továbbra is ügyfélként tekint az Apple-re, legalábbis a következő két évben egészen biztosan.","id":"20200623_intel_apple_processzor_arm_apple_silicon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c120e06-5a2c-413f-8be0-e0f14e00068e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1815221-6029-4aaf-9ea9-619bd9051396","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_intel_apple_processzor_arm_apple_silicon","timestamp":"2020. június. 23. 17:03","title":"Két évig még biztosan együtt dolgozik az Intel és az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a94c5fe-5b80-4f06-b9c1-2e4db9dc8c66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még idén bevezeti azt a címkét a számítógépes kiegészítőiről ismert Logitech, amely arról informálja majd a vásárlót, hogy az adott termék előállítása során érte-e veszteség a természetet.","shortLead":"Még idén bevezeti azt a címkét a számítógépes kiegészítőiről ismert Logitech, amely arról informálja majd a vásárlót...","id":"20200623_logitech_karbonlabnyom_cimke_karbonsemleges_termekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a94c5fe-5b80-4f06-b9c1-2e4db9dc8c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bad839-2106-4946-927b-f7d626e96290","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_logitech_karbonlabnyom_cimke_karbonsemleges_termekek","timestamp":"2020. június. 23. 10:03","title":"Egérre, billentyűzetre, mindenre – fontos címke kerül a Logitech termékek dobozára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]