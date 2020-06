Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Délutántól kezdve várhatóak zivatarok, hét megyében és a fővárosban narancssárga figyelmeztetés van érvényben.","shortLead":"Délutántól kezdve várhatóak zivatarok, hét megyében és a fővárosban narancssárga figyelmeztetés van érvényben.","id":"20200626_vihar_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b8dbba-d4b0-4663-8041-40c86c3bc798","keywords":null,"link":"/elet/20200626_vihar_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. június. 26. 05:36","title":"Délutántól jönnek a viharok, kiadták az egész országra a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Duna fővárosi szakaszán 52-féle gyógyszerhatóanyag jelenlétét mutatták ki a folyó vizéből. Ezek közül 32 az ivóvízbe is bekerül.","shortLead":"A Duna fővárosi szakaszán 52-féle gyógyszerhatóanyag jelenlétét mutatták ki a folyó vizéből. Ezek közül 32 az ivóvízbe...","id":"20200625_gyogyszermaradvany_duna_ivoviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43e91a6-d9d7-4920-8bef-2b58a511cb8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_gyogyszermaradvany_duna_ivoviz","timestamp":"2020. június. 25. 15:33","title":"32-féle gyógyszermaradvány van a budapesti ivóvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2d1adf-5103-4a80-82e2-4845ea72798d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilenc embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést egy nap alatt, 22-en meggyógyultak.","shortLead":"Kilenc embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést egy nap alatt, 22-en meggyógyultak.","id":"20200625_koronavirus_covid_fertozottek_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a2d1adf-5103-4a80-82e2-4845ea72798d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea966ed7-3348-4a22-8a25-673a8247c7a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_koronavirus_covid_fertozottek_szamok","timestamp":"2020. június. 25. 08:31","title":"Egy 39 éves férfi meghalt koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267bd359-7ad5-43f2-b283-32ce5a0d4cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felügyelet az ismert szabálytalanságok ellenére 2014 végéig hagyta működni a Széchenyi Bankot, sőt közben az állam bevásárolta magát 3 milliárd forinttal. A felügyelet 2015 elején tett feljelentést, öt év kellett, hogy a nyomozás letartóztatásokhoz vezessen. Közben több érintett állami és NER-háttéremberi pozíciókban sürgölődött.","shortLead":"A felügyelet az ismert szabálytalanságok ellenére 2014 végéig hagyta működni a Széchenyi Bankot, sőt közben az állam...","id":"20200625_Az_egesz_NERnek_kinos_a_Szechenyi_Bankbotrany_mert_sok_benne_a_mikutyankkolyke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=267bd359-7ad5-43f2-b283-32ce5a0d4cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f27c15-022c-4fa7-b57e-cc4ffc1ff25a","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Az_egesz_NERnek_kinos_a_Szechenyi_Bankbotrany_mert_sok_benne_a_mikutyankkolyke","timestamp":"2020. június. 25. 12:00","title":"Az egész NER-nek kínos a Széchenyi Bank-botrány, mert sok benne a \"mi-kutyánk-kölyke\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b827f8-1b3c-4f67-874b-33a95d11c8c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már Magyarországon is rendelhető új prémium szabadidő-autó akkumulátora mostantól gyorsabban tölthető.","shortLead":"A már Magyarországon is rendelhető új prémium szabadidő-autó akkumulátora mostantól gyorsabban tölthető.","id":"20200625_felfrissult_a_2019es_ev_autoja_a_jaguar_ipace_villanyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11b827f8-1b3c-4f67-874b-33a95d11c8c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4200ea-ebba-44f1-81ad-9d0e2e318252","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_felfrissult_a_2019es_ev_autoja_a_jaguar_ipace_villanyauto","timestamp":"2020. június. 25. 06:41","title":"Máris felfrissült a 2019-es Év Autója, a Jaguar I-Pace villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da6c5ac-688d-4c2d-9a03-7ce764b88b68","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2019-ben fekete női matematikusok tiszteletére neveztek át egy utcát az űrkutatási hivatal washingtoni központjánál.","shortLead":"2019-ben fekete női matematikusok tiszteletére neveztek át egy utcát az űrkutatási hivatal washingtoni központjánál.","id":"20200625_Afroamerikai_mernok_NASA_Washington","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3da6c5ac-688d-4c2d-9a03-7ce764b88b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78af630-f229-4209-9e69-a12c8137ff42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_Afroamerikai_mernok_NASA_Washington","timestamp":"2020. június. 25. 11:01","title":"Afroamerikai mérnökről nevezték el a NASA egyik főépületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b33aa9-3e7a-4cf3-a0d3-3e9a4d38da71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"79 éves volt az elhunyt.","shortLead":"79 éves volt az elhunyt.","id":"20200626_Egy_idos_no_a_koronavirus_tegnapi_aldozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67b33aa9-3e7a-4cf3-a0d3-3e9a4d38da71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e267cdf-1609-4e0f-926b-f24dbc0a809e","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Egy_idos_no_a_koronavirus_tegnapi_aldozata","timestamp":"2020. június. 26. 09:17","title":"Egy idős nő a koronavírus tegnapi áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec32be8-84ba-4fa9-af7a-b6dea699dbb8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A frissen felfedezett planéta a Neptunuszhoz hasonló méretű. Nagyjából egy hét alatt kerüli meg a csillagát.","shortLead":"A frissen felfedezett planéta a Neptunuszhoz hasonló méretű. Nagyjából egy hét alatt kerüli meg a csillagát.","id":"20200625_au_mic_nasa_tess_neptunusz_uj_exobolygo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec32be8-84ba-4fa9-af7a-b6dea699dbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36179eb3-d88a-42c4-9753-9d1a56b5c198","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_au_mic_nasa_tess_neptunusz_uj_exobolygo","timestamp":"2020. június. 25. 16:38","title":"Felfedeztek egy új exobolygót, több okból is különleges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]