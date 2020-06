Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9c776ab-697b-4170-a22d-75fd88279b53","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A szépség többről szól, mint pusztán a minőségi kozmetikumok használatáról, a jól megválasztott sminkről. Szépségterapeuták szerint a kellemes kisugárzás a lelki egyensúlyon, az önismereten és a természetességen is múlik. ","shortLead":"A szépség többről szól, mint pusztán a minőségi kozmetikumok használatáról, a jól megválasztott sminkről...","id":"202026__szepsegterapeutak__atermeszet_adta__harom_azegyben__belso_simitasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c776ab-697b-4170-a22d-75fd88279b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85c2c89-a5e3-488d-a491-f1746c6e07de","keywords":null,"link":"/360/202026__szepsegterapeutak__atermeszet_adta__harom_azegyben__belso_simitasok","timestamp":"2020. június. 25. 17:00","title":"Szépségápolás: nem a fiatalság megőrzése, hanem önmagunk elfogadása az elsődleges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rablógyilkosság és erőszak vádjával áll bíróság elé két férfi Nigériában, az áldozatuk egy magyar nő volt.","shortLead":"Rablógyilkosság és erőszak vádjával áll bíróság elé két férfi Nigériában, az áldozatuk egy magyar nő volt.","id":"20200624_nigeria_lagos_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51de9eca-d32a-4d67-b124-90eabf6e7fdc","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_nigeria_lagos_gyilkossag","timestamp":"2020. június. 24. 20:08","title":"Egy Nigériában élő magyar nő meggyilkolása miatt emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b41c872-4189-4f5c-b502-37f3f8a1f35a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zoltán Erika, a Kozmix és az UFO is szórakoztatja majd a fiatalokat.","shortLead":"Zoltán Erika, a Kozmix és az UFO is szórakoztatja majd a fiatalokat.","id":"20200624_efott_fesztival_five_devenyi_tibor_korda_gyorgy_zoltan_erika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b41c872-4189-4f5c-b502-37f3f8a1f35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a90c25-b759-4fdf-b016-da3aa9167a2a","keywords":null,"link":"/elet/20200624_efott_fesztival_five_devenyi_tibor_korda_gyorgy_zoltan_erika","timestamp":"2020. június. 24. 12:13","title":"Five, Dévényi Tibor, Korda György: erős lesz retróban az idei EFOTT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem vagyonkezelőként jár el, amikor pénzeket csoportosít át a költségvetésben, ezért nem merülhet fel a hűtlen kezelés gyanúja.","shortLead":"A kormány nem vagyonkezelőként jár el, amikor pénzeket csoportosít át a költségvetésben, ezért nem merülhet fel...","id":"20200625_Az_ugyeszseg_elutasitotta_Szel_Bernadett_BudapestBelgrad_vasut_epitese_miatt_tett_feljelenteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddddd52f-ac96-46c4-a1b9-5e440a9ba399","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_Az_ugyeszseg_elutasitotta_Szel_Bernadett_BudapestBelgrad_vasut_epitese_miatt_tett_feljelenteset","timestamp":"2020. június. 25. 18:26","title":"Az ügyészség elutasította Szél Bernadett a Budapest–Belgrád vasút építése miatt tett feljelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz az ötvenes évek besúgóhálózatát emlegeti, Márki-Zay Péter szerint a helyi rendelet elfogadásával a korrupció ellen küzdenének. A rendelet szerint nem csak a vélt gazdasági bűncselekményeket, de az együttélés szabályai ellen vétőket is jelenthetik a városházán.","shortLead":"A helyi Fidesz az ötvenes évek besúgóhálózatát emlegeti, Márki-Zay Péter szerint a helyi rendelet elfogadásával...","id":"20200625_Uj_helyi_rendelet_Hodmezovasarhelyen_spiclitorveny_vagy_korrupcioellenesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beeaf7bb-05d3-4d1f-9a98-2cbb71289e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Uj_helyi_rendelet_Hodmezovasarhelyen_spiclitorveny_vagy_korrupcioellenesseg","timestamp":"2020. június. 25. 14:40","title":"Új helyi rendelet Hódmezővásárhelyen: spiclitörvény, vagy korrupcióellenesség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8bf19e-6cbb-462e-b3a7-c492f676f1a5","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A járvány idején leállított ellátás újraindul ugyan, de ismét szembesülünk a rendszer hibáival, amelyek a kényszerszünet után tovább súlyosbodhatnak.","shortLead":"A járvány idején leállított ellátás újraindul ugyan, de ismét szembesülünk a rendszer hibáival, amelyek...","id":"20200624_Ora_indul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc8bf19e-6cbb-462e-b3a7-c492f676f1a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc4873f-53f7-4f83-b5ef-3758d112f018","keywords":null,"link":"/360/20200624_Ora_indul","timestamp":"2020. június. 24. 11:00","title":"Kezdhetünk aggódni azon, hogy az egészségügy visszatér a rendes kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 75 éves Arató Andrásnak még mindig vannak tervei, jelenleg befektetőket keres egy filmhez.","shortLead":"A 75 éves Arató Andrásnak még mindig vannak tervei, jelenleg befektetőket keres egy filmhez.","id":"20200625_Vigjatek_Hide_the_Pain_Harold_Arato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eab3f8-3526-46a0-8131-cff1f19e3af8","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Vigjatek_Hide_the_Pain_Harold_Arato","timestamp":"2020. június. 25. 12:55","title":"Hide the Pain Harold, vagyis Arató András vígjátékot akar készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oroszország, Brazília és Katar állampolgárait sem látná még szívesen az Európai Unió.","shortLead":"Oroszország, Brazília és Katar állampolgárait sem látná még szívesen az Európai Unió.","id":"20200624_eu_harmadik_orszag_beutazas_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a386950d-7122-4f40-a267-6f3452a299a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_eu_harmadik_orszag_beutazas_korlatozas","timestamp":"2020. június. 24. 15:37","title":"Lezárná a határokat az amerikai utasok előtt Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]