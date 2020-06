Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szeptember 3-án játssza első tétmeccsét.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szeptember 3-án játssza első tétmeccsét.","id":"20200626_tetmeccs_magyar_labdarugovalogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb54c9a9-bb2a-4797-996a-4eae36c30166","keywords":null,"link":"/sport/20200626_tetmeccs_magyar_labdarugovalogatott","timestamp":"2020. június. 26. 20:05","title":"Elkészült a Nemzetek Ligája új programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa9be20-b86a-412c-9a95-6f717bb7ff6c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NEOWISE-üstököst várhatóan szabad szemmel is meg lehet majd figyelni.","shortLead":"A NEOWISE-üstököst várhatóan szabad szemmel is meg lehet majd figyelni.","id":"20200626_nap_neowise_ustokos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fa9be20-b86a-412c-9a95-6f717bb7ff6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc17afc-2b2f-460c-9154-feed9c8a76ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_nap_neowise_ustokos","timestamp":"2020. június. 26. 18:03","title":"Közel 5000 év után ismét a Nap felé tart egy látványos üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810da2e7-2316-40ae-bcfd-a6519620afe7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus terjedését próbálja megelőzni a hatóság.","shortLead":"A koronavírus terjedését próbálja megelőzni a hatóság.","id":"20200626_Matol_tilos_hasznalni_a_fedelzeti_poggyasztartokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=810da2e7-2316-40ae-bcfd-a6519620afe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bac4779-3c3e-4286-953f-375f2b25006b","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Matol_tilos_hasznalni_a_fedelzeti_poggyasztartokat","timestamp":"2020. június. 26. 18:49","title":"Olaszország betiltotta a repülőkön a fedélzeti poggyásztartókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wedbush elemzőcég információi szerint a beszállítók a tervezettnél korábban kapták össze magukat, így az Apple visszatérhet a szokásos őszi menetrendjéhez.","shortLead":"A Wedbush elemzőcég információi szerint a beszállítók a tervezettnél korábban kapták össze magukat, így az Apple...","id":"20200626_apple_iphone_12_erkezese_wedbush_elemzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff9d178-a57e-4cc2-a5be-ef7a3e7b2269","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_apple_iphone_12_erkezese_wedbush_elemzes","timestamp":"2020. június. 26. 13:03","title":"Nagyot hajráztak a beszállítók, az iPhone 12 mégis időben kerülhet a boltokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkció jelent meg néhány felhasználónál a YouTube androidos eszközökre, valamint iPhone-okra és iPadekre készült alkalmazásában is, amivel 15 másodpercnél rövidebb videókat lehet készíteni.","shortLead":"Új funkció jelent meg néhány felhasználónál a YouTube androidos eszközökre, valamint iPhone-okra és iPadekre készült...","id":"20200626_tiktok_youtube_rovid_video_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0ebbda-be2d-4ed9-9338-353ca84d76ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_tiktok_youtube_rovid_video_alkalmazas","timestamp":"2020. június. 26. 11:03","title":"TikTokosodik a YouTube, rövid videókat gyártatna a felhasználókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s polgármester az önkormányzati ülésen történészkedett.","shortLead":"A DK-s polgármester az önkormányzati ülésen történészkedett.","id":"20200626_Laszlo_Imre_Hitler_megerdemelten_lett_az_Ev_Embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6def0a-7906-4c2b-835e-5bc3b507f235","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Laszlo_Imre_Hitler_megerdemelten_lett_az_Ev_Embere","timestamp":"2020. június. 26. 14:59","title":"László Imre: Hitler megérdemelten lett az év embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175c1ef8-20b2-42d3-bd2c-53a9ec1949f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 14-ben különféle parancsokat hajthatunk majd végre az iPhone hátlapjának megkopogtatásával.","shortLead":"Az iOS 14-ben különféle parancsokat hajthatunk majd végre az iPhone hátlapjának megkopogtatásával.","id":"20200625_iphone_back_tap_funkcio_ios_14","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=175c1ef8-20b2-42d3-bd2c-53a9ec1949f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d44a70-5d26-4123-8966-345cf2cf2d8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_iphone_back_tap_funkcio_ios_14","timestamp":"2020. június. 25. 18:40","title":"Bekerül az iPhone-okba egy új funkció, érdekesen lehet majd előhívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041f105c-f3e1-4b63-b736-e3e3a8c84e36","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A karibi térségben arra szólították fel az embereket, hogy maradjanak otthon, annyira rossz lett a por miatt a levegő.","shortLead":"A karibi térségben arra szólították fel az embereket, hogy maradjanak otthon, annyira rossz lett a por miatt a levegő.","id":"20200626_szahara_homokfelho_porfelho_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=041f105c-f3e1-4b63-b736-e3e3a8c84e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdca1fd6-eedc-4279-b271-84d8c5fe2e40","keywords":null,"link":"/elet/20200626_szahara_homokfelho_porfelho_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 26. 17:38","title":"Szaharai homokfelhő érte el az Egyesült Államokat – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]