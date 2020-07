Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elkészítette a Forbes a legértékesebb magyar sportolók listáját, úszók és focisták dominálnak.","shortLead":"Elkészítette a Forbes a legértékesebb magyar sportolók listáját, úszók és focisták dominálnak.","id":"20200701_Hosszu_Katinka_legertekesebb_magyar_sportolo_forbes_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ed3c66-ec72-45d9-8405-eb478b88640d","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Hosszu_Katinka_legertekesebb_magyar_sportolo_forbes_lista","timestamp":"2020. július. 01. 13:14","title":"Hosszú Katinka a legértékesebb magyar sportoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mióta megérkeztek az orosz Metrovagonmas által \"felújított\" metrószerelvények Budapestre, azóta slágertéma, hogy klimatizálni kellene őket. A Pesti Hírlap cikke szerint, bár műszaki szempontból már sokkal jobbak a klimatizálás esélyei, mint egy éve, azonban idén is marad a meleg a nyári hónapokban a kocsikban.","shortLead":"Mióta megérkeztek az orosz Metrovagonmas által \"felújított\" metrószerelvények Budapestre, azóta slágertéma...","id":"20200701_klima_3_as_metro_bkv_metrovagonmas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acad5453-5ce1-4fd2-80d2-6d5bfd56444d","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_klima_3_as_metro_bkv_metrovagonmas","timestamp":"2020. július. 01. 19:05","title":"Nem lesz idén klíma a 3-as metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352dbaef-6e92-47e5-a0c1-cbc29df31ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány bőkezűen támogatja \"Európa legnagyobb hagyományőrző\" rendezvényét.","shortLead":"A magyar kormány bőkezűen támogatja \"Európa legnagyobb hagyományőrző\" rendezvényét.","id":"20200701_tamogatas_Kurultaj_MagyarTuran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=352dbaef-6e92-47e5-a0c1-cbc29df31ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4511d5-9880-4a98-9663-cf0d94110f4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_tamogatas_Kurultaj_MagyarTuran","timestamp":"2020. július. 01. 10:50","title":"Több mint félmilliárd forint támogatást kap a Kurultáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"","category":"elet","description":"A Hintalovon Alapítvány adatai azt mutatják, hogy a tanárok szerint ők legtöbbször közbelépnek, ha bántalmazás történik. A gyerekek ezt másképp látják. ","shortLead":"A Hintalovon Alapítvány adatai azt mutatják, hogy a tanárok szerint ők legtöbbször közbelépnek, ha bántalmazás...","id":"20200702_Elgondolkodtato_abra_az_iskolai_bantalmazasokrol_mintha_nem_ugyanarrol_beszelnenek_a_tanarok_es_a_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa55c82-8c20-4786-b7a6-f08d371f9802","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Elgondolkodtato_abra_az_iskolai_bantalmazasokrol_mintha_nem_ugyanarrol_beszelnenek_a_tanarok_es_a_diakok","timestamp":"2020. július. 02. 16:34","title":"Elgondolkodtató ábra az iskolai bántalmazásokról: mintha nem ugyanarról beszélnének a tanárok és a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6922539e-82a8-4d3f-893e-c445ff4e0dca","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ez a nyár valószínűleg nem a hosszú, tengerparti nyaralásokról fog szólni, viszont most sem lehetetlen olyan programot találni, ahova az egész család szívesen megy, kicsik és nagyok is egyformán élvezik, és biztonságban is érezhetjük magunkat. Ilyen hely a Familypark, Ausztria legnagyobb szabadidőparkja.","shortLead":"Ez a nyár valószínűleg nem a hosszú, tengerparti nyaralásokról fog szólni, viszont most sem lehetetlen olyan programot...","id":"feelaustria_20200629_Tokeletes_hely_kisgyermekkel_a_veszhelyzet_utan_de_a_social_distancing_koraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6922539e-82a8-4d3f-893e-c445ff4e0dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aed1339-f7ce-417e-831a-ef7c0e2341f1","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20200629_Tokeletes_hely_kisgyermekkel_a_veszhelyzet_utan_de_a_social_distancing_koraban","timestamp":"2020. július. 01. 07:30","title":"Tökéletes hely kisgyermekkel a vészhelyzet után, de a social distancing korában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"bc17f682-2d6c-4d40-864e-12d016ec250b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A híres hackercsoport, az Anonymous szerint a TikTok egy jól marketingelt vírusapp, amit valójában a kínai állam használ információgyűjtésre.","shortLead":"A híres hackercsoport, az Anonymous szerint a TikTok egy jól marketingelt vírusapp, amit valójában a kínai állam...","id":"20200702_anonymous_hackercsoport_tiktok_bytedance_kinai_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc17f682-2d6c-4d40-864e-12d016ec250b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728c6182-d22c-4e93-9cc0-b0656f848f5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_anonymous_hackercsoport_tiktok_bytedance_kinai_allam","timestamp":"2020. július. 02. 15:03","title":"Figyelmeztet az Anonymous: a TikTok veszélyes, azonnal le kell törölni a mobilokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cukorral és étkezési olajjal seftelt a bűnözői csoport.","shortLead":"Cukorral és étkezési olajjal seftelt a bűnözői csoport.","id":"20200701_euro_adocsalas_etkezesi_olaj_cukor_afacsalas_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b544cfae-084c-4ff5-86b0-aeadd522cda1","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_euro_adocsalas_etkezesi_olaj_cukor_afacsalas_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 01. 15:51","title":"10 millió eurós áfacsalás elkövetőit vették őrizetbe Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a361fd7d-cbd9-48c2-9f05-3d9f9a7a41ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok még egy évig, 2021. június 30-ig folyamodhatnak tartós letelepedési engedélyért a brit hatóságokhoz. ","shortLead":"A Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok még egy évig, 2021. június 30-ig folyamodhatnak tartós letelepedési...","id":"20200630_Magyar_brit_letelepedesi_engedely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a361fd7d-cbd9-48c2-9f05-3d9f9a7a41ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc55261-6dd1-45f2-8392-75700fbd8214","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Magyar_brit_letelepedesi_engedely","timestamp":"2020. június. 30. 21:53","title":"Több mint százezer magyar kért eddig brit letelepedési engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]