Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f227aaa7-2da1-40f5-a636-e4adc00d2d30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"110 tonna tűzijáték lehetett az üzem raktárában. Legalább 97-en megsérültek, több mint 40 ember eltűnt.","shortLead":"110 tonna tűzijáték lehetett az üzem raktárában. Legalább 97-en megsérültek, több mint 40 ember eltűnt.","id":"20200703_torok_tuzijatekgyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f227aaa7-2da1-40f5-a636-e4adc00d2d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ded6f32-3ef4-4c28-847a-e8d1b6a948d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_torok_tuzijatekgyar","timestamp":"2020. július. 03. 18:45","title":"Felrobbant egy munkásokkal teli tűzijátékgyár Törökországban – Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ce9b35-d188-4f39-803d-28d537fdb6b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Smartville-nek is hívják a Hambach melletti üzemet, amelyben 1997 óta gyártják a kis autókat.","shortLead":"Smartville-nek is hívják a Hambach melletti üzemet, amelyben 1997 óta gyártják a kis autókat.","id":"20200704_Szabadulna_a_Smartot_gyarto_uzemetol_a_Daimer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0ce9b35-d188-4f39-803d-28d537fdb6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40af00f1-058a-440e-a3fc-d83f2b99ec77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Szabadulna_a_Smartot_gyarto_uzemetol_a_Daimer","timestamp":"2020. július. 04. 10:51","title":"Szabadulna a Smartot gyártó üzemétől a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bc88a6-6015-40d2-acd2-e44e12160c04","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Érdekes kísérlet a dalfesztiválról szóló, néhány napja bemutatott Fire Saga története: európai jelenség amerikai sziruppal nyakon öntve, nem is komoly, nem is vicces reklámfilm, mégsem bánjuk, hogy megnéztük. Kritika.","shortLead":"Érdekes kísérlet a dalfesztiválról szóló, néhány napja bemutatott Fire Saga története: európai jelenség amerikai...","id":"20200704_Fire_Saga_Eurovizios_Dalfesztival_Netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23bc88a6-6015-40d2-acd2-e44e12160c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1503d44-7fc2-4b6f-9b17-81c27807ebe7","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Fire_Saga_Eurovizios_Dalfesztival_Netflix","timestamp":"2020. július. 04. 20:00","title":"Az Eurovízió idén nem is maradt el, Will Ferrell megcsinálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ halfajai 60 százalékának szaporodását fenyegetheti a növekvő vízhőmérséklet, ha a melegedés úgy folytatódik, mint eddig. A kutatók szerint jóval nagyobb a baj, mint eddig gondolták.","shortLead":"A világ halfajai 60 százalékának szaporodását fenyegetheti a növekvő vízhőmérséklet, ha a melegedés úgy folytatódik...","id":"20200703_halak_halfajok_klimavaltozas_szaporodas_vizhomerseklet_melegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed5a4d2-11a9-4248-8573-4a7edc2058c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_halak_halfajok_klimavaltozas_szaporodas_vizhomerseklet_melegedes","timestamp":"2020. július. 03. 13:03","title":"Tízből hat hal belepusztulhat a klímaváltozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee94079-f312-4bcd-bfc3-412c694fd3d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeleg a Dodge Durango SRT Hellcat bemutatója, amely az amerikai márka SUV-jának legerősebb változata lesz.","shortLead":"Közeleg a Dodge Durango SRT Hellcat bemutatója, amely az amerikai márka SUV-jának legerősebb változata lesz.","id":"20200703_A_vilag_legerosebb_SUVjaval_keszul_a_Dodge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eee94079-f312-4bcd-bfc3-412c694fd3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c66b469-49ce-4bec-a7e4-41881d62f94c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_A_vilag_legerosebb_SUVjaval_keszul_a_Dodge","timestamp":"2020. július. 03. 13:22","title":"A világ legerősebb SUV-jával készül a Dodge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec969ac-63ea-4e9c-b198-7c1491565511","c_author":"Margaritisz Szhinasz","category":"gazdasag","description":"Margaritisz Szhinasz európai bizottsági alelnök véleménycikkében arról ír, Európában forradalmi változásokra van szükség a készségfejlesztés terén.","shortLead":"Margaritisz Szhinasz európai bizottsági alelnök véleménycikkében arról ír, Európában forradalmi változásokra van...","id":"20200705_A_kisvallalkozasok_negyede_talal_nehezen_szakkepzett_munkaerot__az_EUnak_van_egy_megoldasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aec969ac-63ea-4e9c-b198-7c1491565511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbaa6d9d-121f-4e27-8600-17d62dd98000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_A_kisvallalkozasok_negyede_talal_nehezen_szakkepzett_munkaerot__az_EUnak_van_egy_megoldasa","timestamp":"2020. július. 05. 11:25","title":"A kisvállalkozások negyede talál nehezen szakképzett munkaerőt - az EU-nak van egy megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b4970e-af19-4637-a48b-0afa3c07868a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Arjen Robben reaktiválódását követően újabb holland világbajnoki ezüstérmes labdarúgó lehetséges visszatéréséről ír a nemzetközi sportsajtó: eszerint a 36 éves Wesley Sneijder is azt fontolgatja, hogy felújítja karrierjét.","shortLead":"Arjen Robben reaktiválódását követően újabb holland világbajnoki ezüstérmes labdarúgó lehetséges visszatéréséről ír...","id":"20200704_Robben_utan_Wesley_Sneider_is_visszater_a_palyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b4970e-af19-4637-a48b-0afa3c07868a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d26a78-b5b1-4dfb-ab32-91b95f52b28e","keywords":null,"link":"/sport/20200704_Robben_utan_Wesley_Sneider_is_visszater_a_palyara","timestamp":"2020. július. 04. 14:59","title":"Robben után Wesley Sneider is visszatér a pályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint kétszázezer ember került ismét karanténba a Spanyolország észak-keleti részén lévő Katalóniában, ahol az utóbbi napokban ismét jelentősen megugrott az új koronavírusos fertőzések száma. Ausztráliában is romlik a helyzet, Melbourne-ben kilenc toronyházban rendeltek el teljes zárlatot.","shortLead":"Több mint kétszázezer ember került ismét karanténba a Spanyolország észak-keleti részén lévő Katalóniában, ahol...","id":"20200704_Egyre_tobb_helyen_durvul_a_Covid19_jarvany__jonnek_az_uj_szigoritasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2419a4-1373-47f9-b315-da8e52f11f5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Egyre_tobb_helyen_durvul_a_Covid19_jarvany__jonnek_az_uj_szigoritasok","timestamp":"2020. július. 04. 14:43","title":"Egyre több helyen durvul a Covid-19 járvány – jönnek az új szigorítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]