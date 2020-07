Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c9f3ff2-30a0-4311-b530-c9a6dc77dfcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Roblox azt ígérte, visszatérít a pénzét annak a brit férfinek, akinek a lánya játékpénznek gondolta a Robloxon belüli vásárlásokat.","shortLead":"A Roblox azt ígérte, visszatérít a pénzét annak a brit férfinek, akinek a lánya játékpénznek gondolta a Robloxon belüli...","id":"20200706_roblox_jatek_mikrotranzakcio_alkalmazason_beluli_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f3ff2-30a0-4311-b530-c9a6dc77dfcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5a8b49-3af1-4573-8955-a205a309b149","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_roblox_jatek_mikrotranzakcio_alkalmazason_beluli_vasarlas","timestamp":"2020. július. 06. 10:33","title":"Ártatlan játéknak tűnt, 1,8 millió forintnyi pénzt költött egy 11 éves kislány a Robloxban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy felhorkanást váltott ki múlt héten, hogy a NER egyik fő kultúrpotentátja közös fotót tett közzé Szörényi Leventével és Bródy Jánossal. A Válasz Online többek között megkérdezte tőlük, mit kerestek Demeternél.","shortLead":"Nagy felhorkanást váltott ki múlt héten, hogy a NER egyik fő kultúrpotentátja közös fotót tett közzé Szörényi...","id":"20200706_Mit_keresett_Szorenyi_es_Brody_Demeter_Szilardnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858a6941-14ae-460b-89a6-1b6e4b16d3c0","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Mit_keresett_Szorenyi_es_Brody_Demeter_Szilardnal","timestamp":"2020. július. 06. 11:05","title":"Mit keresett Szörényi és Bródy Demeter Szilárdnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260c6e6f-86c9-4ee3-bb34-b512ddb916f9","c_author":"Balla Györgyi - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A Magyar Tudományos Akadémia elnöke is megszólalt a beruházás ellen, a Somogy Megyei Kormányhivatal mégis hozzájárult ahhoz, hogy 5 emeletes, 8 lakásos társasház épüljön Siófokon a parton. Civilek és szakmai szervezetek a viharjelzés pontosságát féltik, a beruházó viszont ragaszkodik a telekhez.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia elnöke is megszólalt a beruházás ellen, a Somogy Megyei Kormányhivatal mégis hozzájárult...","id":"20200706_siofok_obszervatorium_omsz_ingatlanpiac_viharjelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=260c6e6f-86c9-4ee3-bb34-b512ddb916f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc93868-323b-48bc-a1b6-87025b965de0","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_siofok_obszervatorium_omsz_ingatlanpiac_viharjelzes","timestamp":"2020. július. 06. 06:30","title":"Nem lépett az állam a balatoni viharjelzés érdekében, társasház épülhet a siófoki obszervatórium mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb162bb9-090f-4394-94f6-1e861f2922ed","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vízforraló funkciót nem, egyéb érdekességet viszont bőven találtunk Ibolya néni egykori farmotoros Skodájában, mely a Fenyő-gyilkosságot feldolgozó dokumentumfilmben is szerepelt. Következik a véletlenül lefényezett alátét és a csehszlovák sílécösszefogó gumi története.","shortLead":"Vízforraló funkciót nem, egyéb érdekességet viszont bőven találtunk Ibolya néni egykori farmotoros Skodájában, mely...","id":"20200705_csehszlovak_idogep_eredeti_allapotu_40_eves_skoda_120L_1981_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb162bb9-090f-4394-94f6-1e861f2922ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558c23e5-e6c6-4ebe-8446-62db9e3d01eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_csehszlovak_idogep_eredeti_allapotu_40_eves_skoda_120L_1981_teszt_velemeny","timestamp":"2020. július. 05. 11:30","title":"Csehszlovák időgép: teszten egy eredeti állapotú, 39 éves Skoda 120L","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos adalék egy szövevényes történethez.","shortLead":"Csodálatos adalék egy szövevényes történethez.","id":"20200705_II_Erzsebet_tronjan_pozolt_Jeffrey_Epstein_baratnoje_es_Kevin_Spacey","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab434ab-98a0-4c40-b68e-976dbdb07e3e","keywords":null,"link":"/elet/20200705_II_Erzsebet_tronjan_pozolt_Jeffrey_Epstein_baratnoje_es_Kevin_Spacey","timestamp":"2020. július. 05. 17:08","title":"II. Erzsébet trónján pózolt Jeffrey Epstein barátnője és Kevin Spacey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Aktivisták tiltakoztak szombaton a Tönnies húsipari vállalat koronavírus által érintett egyik vágóhídnál Németország nyugati részén a munkakörülmények javítását követelve.","shortLead":"Aktivisták tiltakoztak szombaton a Tönnies húsipari vállalat koronavírus által érintett egyik vágóhídnál Németország...","id":"20200704_Tuntettek_a_hirhedt_nemet_vagohidnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680268ec-bc38-40e9-96dd-ee45adaf8131","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Tuntettek_a_hirhedt_nemet_vagohidnal","timestamp":"2020. július. 04. 19:01","title":"Tüntettek a hírhedt német vágóhídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb10890-c213-4dd0-a6e7-be7466fee699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 199 országgyűlési képviselő közül egyedül a Jobbikból kilépett, független parlamenti képviselő, Bencsik János voksolt a 13. havi nyugdíj ellen. A politikus egy Facebook-bejegyzésben sorolta fel indokait. ","shortLead":"A 199 országgyűlési képviselő közül egyedül a Jobbikból kilépett, független parlamenti képviselő, Bencsik János voksolt...","id":"20200704_Elmagyarazta_a_parlamenti_kepviselo_hogy_miert_voksolt_a_13_havi_nyugdij_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cb10890-c213-4dd0-a6e7-be7466fee699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155285cd-b285-4528-bb82-45eec306272a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200704_Elmagyarazta_a_parlamenti_kepviselo_hogy_miert_voksolt_a_13_havi_nyugdij_ellen","timestamp":"2020. július. 04. 18:29","title":"Elmagyarázta a parlamenti képviselő, hogy miért voksolt a 13. havi nyugdíj ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"MTA","category":"itthon","description":"Egy előző heti terheléses támadás után félbeszakadt az MTA közgyűlése, így azt hétfőtől folytatják. Szavaznak az új elnökről és az elnökségi tagokról is. ","shortLead":"Egy előző heti terheléses támadás után félbeszakadt az MTA közgyűlése, így azt hétfőtől folytatják. Szavaznak az új...","id":"20200705_Hetfon_szavaznak_az_MTA_uj_elnokerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24726d2-7793-4918-b071-0f30b645f062","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Hetfon_szavaznak_az_MTA_uj_elnokerol","timestamp":"2020. július. 05. 12:10","title":"Hétfőn szavaznak az MTA új elnökéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]