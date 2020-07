Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de51faae-e25a-48a9-a439-7bd04ed7dcc9","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20200709_Marabu_FekNyuz_Virusbiznisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de51faae-e25a-48a9-a439-7bd04ed7dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b446c4bf-33df-4303-a200-27e04d8be5fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Marabu_FekNyuz_Virusbiznisz","timestamp":"2020. július. 09. 14:30","title":"Marabu FékNyúz: Vírusbiznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a314383c-3c12-49d7-9384-c0f8cadae46c","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A turizmusban dolgozók úgy érzik, magukra hagyta őket az állam, a járulékkedvezmény és a bértámogatás már kifutott, szükség lenne a korábban beharangozott állami milliárdra. A programért a turisztikai ügynökség felel, de még a kiírásig sem jutott el.","shortLead":"A turizmusban dolgozók úgy érzik, magukra hagyta őket az állam, a járulékkedvezmény és a bértámogatás már kifutott...","id":"20200709_Negy_honapja_hirdettek_milliardos_vis_major_keretet_a_turizmusban_maig_nem_utaltak_egy_fillert_sem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a314383c-3c12-49d7-9384-c0f8cadae46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51e2577-9d8d-438a-ad0c-8119aaddb358","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Negy_honapja_hirdettek_milliardos_vis_major_keretet_a_turizmusban_maig_nem_utaltak_egy_fillert_sem","timestamp":"2020. július. 09. 11:10","title":"Összeomlóban: ígértek egymilliárdot a szállodásoknak, egy fillért sem utaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149e6194-8c5d-4e73-bbe5-ee066a697e82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Február óta nem fordult elő olyan, hogy ne lenne Bergamo intenzív osztályán koronavírusos beteg.","shortLead":"Február óta nem fordult elő olyan, hogy ne lenne Bergamo intenzív osztályán koronavírusos beteg.","id":"20200708_nergamo_intenziv_osztaly_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=149e6194-8c5d-4e73-bbe5-ee066a697e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37c0c39-0279-43fc-be7f-5dfeada60d57","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_nergamo_intenziv_osztaly_koronavirus","timestamp":"2020. július. 08. 20:43","title":"Bergamo intenzív osztályáról eltűntek a koronavírusos betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5423662-4695-4335-a16b-ecefaffe08c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatfolyam optimalizálásáért felelős új kodekkel sokkal kisebb adatmennyiséget igényel a kiváló felbontású (4K-s) tartalmak fogyasztása. Az újdonságot a hatékony képtömörítési eljárásairól ismert Fraunhofer Intézet dolgozta ki.","shortLead":"Az adatfolyam optimalizálásáért felelős új kodekkel sokkal kisebb adatmennyiséget igényel a kiváló felbontású (4K-s...","id":"20200708_fraunhofer_h266_vvc_kodek_codec_streaming_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5423662-4695-4335-a16b-ecefaffe08c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa90e0c-d115-4bb5-8313-249b5134ee4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_fraunhofer_h266_vvc_kodek_codec_streaming_video","timestamp":"2020. július. 08. 13:03","title":"Egy 10 GB-os videóból 5 GB-osat csinál egy új kodek – telefonokra, számítógépekre, tévékre is érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac4eb8b-52ab-4f6f-9a49-1e138df0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Déli pályaudvaron kicserélik az üvegfalat. A munkálatok ideje alatt több lépcsőt is lezárnak, a MÁV egy grafikán mutatta be, hogyan változik a gyalogosközlekedés.","shortLead":"A Déli pályaudvaron kicserélik az üvegfalat. A munkálatok ideje alatt több lépcsőt is lezárnak, a MÁV egy grafikán...","id":"20200709_deli_palyaudvar_uvegfal_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bac4eb8b-52ab-4f6f-9a49-1e138df0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e0ee8e-793b-4c44-9b53-d09efc617e66","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_deli_palyaudvar_uvegfal_felujitas","timestamp":"2020. július. 09. 19:55","title":"Kicserélik a Déli pályaudvar repedezett üvegfalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f92c7d-89c6-4191-af6b-a86b2d99294e","c_author":"Gáti Júlia, Pálmai Erika","category":"360","description":"Szerencsére most, hogy a járvány terjedése egyelőre alábbhagyott, nincs is szükség az új gépekre. Ha majd mégis használni kell azokat, csak mintegy a negyedük hadrendbe állításához van elég szakember.","shortLead":"Szerencsére most, hogy a járvány terjedése egyelőre alábbhagyott, nincs is szükség az új gépekre. Ha majd mégis...","id":"202028_tudogondhozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53f92c7d-89c6-4191-af6b-a86b2d99294e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7605dc-152c-4778-a6d0-a2949c37442e","keywords":null,"link":"/360/202028_tudogondhozo","timestamp":"2020. július. 09. 11:00","title":"16 ezer lélegeztetőgépet vesz a kormány, de 4 ezret is bajosan lehetne működtetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vasúttörténeti Parkban játszanak majd. ","shortLead":"A Vasúttörténeti Parkban játszanak majd. ","id":"20200709_Az_Omega_is_fellep_a_budapesti_motorosfesztivalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459b2873-ff49-48bb-a4e4-1877b98fde4b","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Az_Omega_is_fellep_a_budapesti_motorosfesztivalon","timestamp":"2020. július. 09. 13:42","title":"Az Omega is fellép a budapesti motorosfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2317e683-88f5-43a4-a9d5-460046d9968b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"4,8 millió forinton nyit itthon az elődjénél picit rövidebb, de belül tágasabb és kevesebbet fogyasztó új Yaris.","shortLead":"4,8 millió forinton nyit itthon az elődjénél picit rövidebb, de belül tágasabb és kevesebbet fogyasztó új Yaris.","id":"20200708_magyarorszagon_a_teljesen_uj_toyota_yaris_gyorsan_beleultunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2317e683-88f5-43a4-a9d5-460046d9968b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3624c2-a469-4f78-99c5-a075e5d3ddca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_magyarorszagon_a_teljesen_uj_toyota_yaris_gyorsan_beleultunk","timestamp":"2020. július. 08. 14:39","title":"Magyarországon a teljesen új Toyota Yaris, gyorsan beleültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]