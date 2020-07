Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2628ad48-1d1e-484d-b60e-e5d06a33e472","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még félmilliárdot pumpáltak az Ybl-villa Borászati és Rendezvényház Kft.-be, amelynek korábbi villája ma már a Türk Tanács budapesti otthona.","shortLead":"Még félmilliárdot pumpáltak az Ybl-villa Borászati és Rendezvényház Kft.-be, amelynek korábbi villája ma már a Türk...","id":"202028_yblvilla_boraszat_felmilliard_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2628ad48-1d1e-484d-b60e-e5d06a33e472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc973b22-556c-4db8-ab88-df92eaa59593","keywords":null,"link":"/360/202028_yblvilla_boraszat_felmilliard_erkezett","timestamp":"2020. július. 13. 15:30","title":"Milliárdos cégek veszteséges borászata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nagyon távoliak az álláspontok az EU-s mentőalappal kapcsolatban. Messze nem Orbán Viktoron múlik, lesz-e megállapodás a pénteki, az új uniós költségvetésről szóló EU-csúcson. ","shortLead":"Nagyon távoliak az álláspontok az EU-s mentőalappal kapcsolatban. Messze nem Orbán Viktoron múlik, lesz-e megállapodás...","id":"20200714_Nem_Orbanon_fog_mulni_lesze_megallapodas_az_EUkoltsegvetesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ddacb24-90a6-4c1d-8482-1ceaaa5d44cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Nem_Orbanon_fog_mulni_lesze_megallapodas_az_EUkoltsegvetesrol","timestamp":"2020. július. 14. 09:57","title":"Nem Orbánon fog múlni, lesz-e megállapodás az EU-költségvetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez lesz az első olyan repülő, amelyet egy másik bolygón terveznek használni. A NASA újgenerációs marsjárója július 30-án indul útnak. Két másik ország is expedíciót tervez a Marsra.","shortLead":"Ez lesz az első olyan repülő, amelyet egy másik bolygón terveznek használni. A NASA újgenerációs marsjárója július...","id":"20200713_marsjaro_mars_szonda_helikopter_nasa_perseverance","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49383fa1-54f9-407b-84e9-20bf7ce852bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_marsjaro_mars_szonda_helikopter_nasa_perseverance","timestamp":"2020. július. 13. 17:03","title":"Helikoptert is visz magával egy Marsra induló NASA-szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július közepe van.","shortLead":"Július közepe van.","id":"20200713_fagy_bukk_nyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0c3d84-7f72-4a8f-b98c-61d1631d22f8","keywords":null,"link":"/elet/20200713_fagy_bukk_nyar","timestamp":"2020. július. 13. 12:24","title":"Fagyott a Bükkben hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b321e60-06ec-4a2d-b0ce-93607bc8cdf0","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Meghökkentő a hasonlóság a világhírű orosz írónő, Ljudmila Ulickaja új könyvének és Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas filmje, a Testről és lélekről címe között. Ulickaja tud erről, azt mondta, a filmnek és a könyvnek a lényeget tekintve sok köze van egymáshoz.","shortLead":"Meghökkentő a hasonlóság a világhírű orosz írónő, Ljudmila Ulickaja új könyvének és Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas...","id":"202028__a_lelek_testerol__muveszi_ezoteria__magikus_vilag__hullamzo_kedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b321e60-06ec-4a2d-b0ce-93607bc8cdf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9164f82e-7df8-4932-8880-1271fe861ed3","keywords":null,"link":"/360/202028__a_lelek_testerol__muveszi_ezoteria__magikus_vilag__hullamzo_kedely","timestamp":"2020. július. 13. 17:00","title":"Ulickaja a lélek testéről írt, könyvét a Testről és lélekről főszereplője fordította ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82df9936-6e67-49bd-8cc7-197ac4f173ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már szavazhat arról, mi legyen 2021-ben az év madara.","shortLead":"Már szavazhat arról, mi legyen 2021-ben az év madara.","id":"20200713_On_is_szavazhat_arrol_mi_legyen_2021ben_az_ev_madara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82df9936-6e67-49bd-8cc7-197ac4f173ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccac911f-d373-4a2e-8db4-757ca19b68bd","keywords":null,"link":"/elet/20200713_On_is_szavazhat_arrol_mi_legyen_2021ben_az_ev_madara","timestamp":"2020. július. 13. 11:40","title":"Önre is számít a cigánycsuk, a kis őrgébics, és a sordély ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint ősszel elkezdődhet a \"rendes\" iskolai tanév.","shortLead":"A miniszter szerint ősszel elkezdődhet a \"rendes\" iskolai tanév.","id":"20200714_Kasler_koronavirus_megbetegedes_Maruzsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b5fc2b-3a79-4dbc-a824-b80764f68ad6","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Kasler_koronavirus_megbetegedes_Maruzsa","timestamp":"2020. július. 14. 15:29","title":"Kásler szerint a következő hetekben nem nő jelentősen a koronavírusos megbetegedések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f14f33a-3f60-47ff-a23d-85a93ff49032","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GR Yarisnak alaposan megkérik az árát, aminek persze meg is van az oka.","shortLead":"A GR Yarisnak alaposan megkérik az árát, aminek persze meg is van az oka.","id":"20200713_minimum_1165_millio_forint_a_toyota_legujabb_3_hengeres_kisautoja_gr_yaris","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f14f33a-3f60-47ff-a23d-85a93ff49032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f6ce16-f1f3-46a3-a8d2-2629a906ea46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_minimum_1165_millio_forint_a_toyota_legujabb_3_hengeres_kisautoja_gr_yaris","timestamp":"2020. július. 13. 09:21","title":"Minimum 11,65 millió forint itthon a Toyota legújabb 3 hengeres kisautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]