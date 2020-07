A három nagy magyarországi autógyártó cég a tavaszi leállás után a nyáron is szünetet tart, ami nehéz helyzetbe hozza a beszállítókat. Van olyan cég, ahonnan 3-400 dolgozót is elküldhetnek.

A nyári leállások nem maradnak el a nagy magyarországi autógyártóknál, hiába használhatták ki a gyárak karbantartásra a tavaszt. A Népszava cikke szerint akár 10-15 ezer munkahely is veszélybe kerülhet az újabb kényszerszünet miatt, ami elsősorban a beszállítócégeknél jelentkezhet. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke a lapnak azt mondta, hogy ezek a vállalatok már így is felélték tartalékaikat a korábbi korlátozások alatt. Dolgozóiknak elfogyott a fizetett szabadsága, így félő, hogy ezrek maradnak most jövedelem nélkül, és cégcsődök sorozata jön az autóiparban.

A nagy autógyártók minden nyáron leállnak néhány hétre, ilyenkor szokták felújítani a gyártósorokat, gépeket az üzemekben. Idén a járvány miatt már egyszer leálltak és elvégezték a nyáron esedékes munkákat, így a beszállítók – László szerint – joggal gondolhatták, hogy elmarad a szünet.

A kecskeméti Mercedes augusztus 17-e és 23-a között tart előre tervezett termelési szünetet. Az esztergomi Suzuki augusztus 10-től 21-ig tartja meg a szokásos leállását. A győri Audinál bizonyos motorgyártó területeken a 28-33. hét között lesz leállás, míg más szegmensekben csökkentett üzemmódban zajlik a termelés. Ami pedig a járműgyártást illeti, ott a 30. héten (július 20-26.) között nem lesz termelés.

A tavaszi kényszerszünet után nyáron is leállnak a magyar autógyárak Közpénzből finanszírozott autóvásárlási kedvezmények bevezetését tervezi a német kormány a koronavírus-világjárványt megszenvedő autóipar támogatására, a Der Spiegel című hírmagazin szerint az év végéig 5 milliárd eurót (1750 milliárd forint) fordíthatnak erre a célra.

A Mercedes úgy nyilatkozott, hogy a leállás alatti napok fizetett szabadságnak minősülnek, így a munkatársak bérében ez nem jelent változást. A beszállítóknál viszont már nem ennyire rózsás a helyzet. A hazai autóiparban dolgozó 170 ezer ember csupán tizede, úgy 18 ezer munkavállaló a három nagy autógyártó alkalmazottja, a többiek nekik dolgoznak be. Őket érinti most nagyon érzékenyen az újabb leállás, mivel a fizetett szabadságuk már tavasszal elfogyott.

A cikk szerint a beszállítók létszámleépítésekben gondolkoznak, főként a másod, harmadvonalbeliek, de akad a nagyobbak között is olyan cég, amely a Vasas értesülései szerint 300-400 fő elbocsátását tervezi, és ha ismét beindul a termelés, majd újra bővítik a létszámot. Ennek ágyazott meg a kormány munkahelyteremtő programja is: a regisztrált álláskeresőket alkalmazó cégektől az állam hat hónapig átvállalja bruttó 200 ezer forintig az érintettek bérének kifizetését, ami egy autóipari dolgozó esetében a fizetés kétharmadát is fedezheti.

Viszont ez szemet szúrhatott az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak is, mert változik csütörtöktől a szabályozás: a kormány csak a „nehezebben foglalkoztatható személyek munkaerőpiaci integrációjához járul hozzá”, és a támogatás csak a 25 év alatti, illetve a tartós álláskeresők esetében lesz kérvényezhető.

(Képünk illusztráció)