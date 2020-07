Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az ősszel vinnék a parlament elé a távmunkát szabályozó törvénymódosításokat.","shortLead":"Az ősszel vinnék a parlament elé a távmunkát szabályozó törvénymódosításokat.","id":"20200720_tavmunka_home_office_munka_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8c8505-144f-4038-b9ce-8cfea1f16eca","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_tavmunka_home_office_munka_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 11:30","title":"Új törvénnyel segítené a kormány a távmunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3faacfb6-9b29-4bf3-85be-92a37d61df8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Arena4-en lesz látható. ","shortLead":"Az Arena4-en lesz látható. ","id":"20200720_Arpa_Attila_ujra_musort_vezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3faacfb6-9b29-4bf3-85be-92a37d61df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4297d4-2ad7-4d9e-89a6-8a10b9198fbf","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_Arpa_Attila_ujra_musort_vezet","timestamp":"2020. július. 20. 15:02","title":"Árpa Attila újra műsort vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e43134e-a92f-4f1c-aa02-bd0e194289df","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy másfél évtized alatt 50 ezren települtek át Ukrajnából Magyarországra. Egy most készült tanulmány szerint azonban valójában csak 15 ezer kárpátaljai magyar távozott véglegesen a szülőföldjéről, a többiek inkább kétlaki életre rendezkedtek be a határ két oldalán, vagy eleve nem is magyar nemzetiségűek voltak.","shortLead":"A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy másfél évtized alatt 50 ezren települtek át Ukrajnából Magyarországra...","id":"202029_karpataljaiak_magyarorszagon_ideoda_vandorlas_aszegenyseg_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e43134e-a92f-4f1c-aa02-bd0e194289df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aee760f-91cd-457b-bd73-a2ecb55f100e","keywords":null,"link":"/360/202029_karpataljaiak_magyarorszagon_ideoda_vandorlas_aszegenyseg_elol","timestamp":"2020. július. 20. 14:00","title":"Kárpátaljaiak Magyarországon: ide-oda vándorlás a szegénység elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3d7dc3-b53d-48cc-b390-8137f2c7c948","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizennégyen indultak kirándulni, heten nem tértek vissza.\r

","shortLead":"Tizennégyen indultak kirándulni, heten nem tértek vissza.\r

","id":"20200720_panama_gyilkossag_kirandulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3d7dc3-b53d-48cc-b390-8137f2c7c948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd459f85-e775-4aea-ba69-9331a871817c","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_panama_gyilkossag_kirandulok","timestamp":"2020. július. 20. 08:28","title":"Hét fiatalt találtak holtan egy panamai tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61510ec3-1075-43e6-8dd6-6ff5cab1cc89","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szigorodnának a feltételek a kisajátításnál.","shortLead":"Szigorodnának a feltételek a kisajátításnál.","id":"20200720_Barcelona_szocialis_berlakast_kreal_az_uresen_allo_ingatlanokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61510ec3-1075-43e6-8dd6-6ff5cab1cc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f043c0b-cd0a-4c08-8bf0-72524935215f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200720_Barcelona_szocialis_berlakast_kreal_az_uresen_allo_ingatlanokbol","timestamp":"2020. július. 20. 07:04","title":"Barcelona szociális bérlakást kreál az üresen álló ingatlanokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edac221-dd14-49ac-8449-17c4632e97d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Közös megegyezéssel megszüntették a vezérigazgató-helyettes munkaviszonyát.","shortLead":"Közös megegyezéssel megszüntették a vezérigazgató-helyettes munkaviszonyát.","id":"20200720_otp_tavozik_a_vezerigazgatohelyettes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2edac221-dd14-49ac-8449-17c4632e97d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736a4cec-8e27-4376-98b6-71882487473d","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_otp_tavozik_a_vezerigazgatohelyettes","timestamp":"2020. július. 20. 14:09","title":"Váratlanul távozott az OTP-től Csányi helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28d315b-2234-42aa-96a5-99e895ccb1e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár hivatalosan vetélytársak, azért az Apple és a Samsung között több üzleti megállapodás is van. Csakhogy nem mindegyik alakul mindig a tervek szerint, és ilyenkor jöhet a büntetés.

","shortLead":"Bár hivatalosan vetélytársak, azért az Apple és a Samsung között több üzleti megállapodás is van. Csakhogy nem...","id":"20200719_apple_samsung_oled_panel_rendeles_karpotlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b28d315b-2234-42aa-96a5-99e895ccb1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a000a534-9fc3-4449-a861-983478e2b31e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200719_apple_samsung_oled_panel_rendeles_karpotlas","timestamp":"2020. július. 19. 08:03","title":"295 milliárdos kártérítést gombolt le az Apple-ről a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy dobásnak szánja a OnePlus új, elérhető árú okostelefonjának bemutatását, s az alábbiakban megmutatjuk, hogyan lehetünk részesei ennek a bemutatónak.","shortLead":"Nagy dobásnak szánja a OnePlus új, elérhető árú okostelefonjának bemutatását, s az alábbiakban megmutatjuk, hogyan...","id":"20200720_oneplus_nord_bemutato_kiterjesztett_valosag_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63021820-add3-4949-b92a-a37a7c7a061b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_oneplus_nord_bemutato_kiterjesztett_valosag_ar","timestamp":"2020. július. 20. 17:03","title":"Több csatornán is megnézheti a OnePlus Nord különleges bemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]