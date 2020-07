Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"681793c2-2b60-48a9-b12e-85fca70cdbdf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár újabb egyháziingatlan-felújítási csomagot szeretne.","shortLead":"Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár újabb egyháziingatlan-felújítási csomagot szeretne.","id":"20200722_A_kormany_nem_all_le_az_egyhazi_ingatlanok_felujitasaval_sot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681793c2-2b60-48a9-b12e-85fca70cdbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87b6c0c-9b5e-40bb-beeb-aff0ce65c533","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_A_kormany_nem_all_le_az_egyhazi_ingatlanok_felujitasaval_sot","timestamp":"2020. július. 22. 16:17","title":"A kormány nem áll le az egyházi ingatlanok felújításával, sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba5fcb-7823-4b26-a6e4-30a0a76b69fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a tisztán elektromos hajtásláncú Enyaq, melynek RS kivitele a valaha készült legerősebb sorozatgyártású Skoda lesz.","shortLead":"Érkezőben a tisztán elektromos hajtásláncú Enyaq, melynek RS kivitele a valaha készült legerősebb sorozatgyártású Skoda...","id":"20200723_szeptember_1en_debutal_a_hatsokerekhajtasu_uj_skoda_enyaq","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba5fcb-7823-4b26-a6e4-30a0a76b69fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d9bbdc-9a33-4b8d-8c81-dc64904a1228","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_szeptember_1en_debutal_a_hatsokerekhajtasu_uj_skoda_enyaq","timestamp":"2020. július. 23. 07:59","title":"Szeptember 1-jén debütál a hátsókerék-hajtású új Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b39a21f-3332-4480-ba3a-c6953f75bc4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok kérdés megválaszolatlan még a tragédiával kapcsolatban.","shortLead":"Sok kérdés megválaszolatlan még a tragédiával kapcsolatban.","id":"20200723_Deak_teri_gyilkossag_segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_vonhatnak_felelossegre_biztonsagi_oroket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b39a21f-3332-4480-ba3a-c6953f75bc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd6e13c-f716-4a4e-95ec-864168882dd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Deak_teri_gyilkossag_segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_vonhatnak_felelossegre_biztonsagi_oroket","timestamp":"2020. július. 23. 07:25","title":"Deák téri gyilkosság: segítségnyújtás elmulasztása miatt vonhatnak felelősségre biztonsági őröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az orosz kiberbűnözők próbálják ellehetetleníteni a koronavírus elleni védőoltáson dolgozók munkáját.","shortLead":"Nem csak az orosz kiberbűnözők próbálják ellehetetleníteni a koronavírus elleni védőoltáson dolgozók munkáját.","id":"20200722_kinai_orosz_hacker_hackerek_koronavirus_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2887711a-8321-4478-adf6-e0962ea04b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_kinai_orosz_hacker_hackerek_koronavirus_vedooltas","timestamp":"2020. július. 22. 09:03","title":"Már kínai hackerek is támadják a koronavírus-oltáson dolgozó laboratóriumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy vágányon már megindult a közlekedés.","shortLead":"Egy vágányon már megindult a közlekedés.","id":"20200721_Gyor_Hegyeshalom_vonat_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6583245c-2289-4f00-aa27-fcce06c753a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200721_Gyor_Hegyeshalom_vonat_vihar","timestamp":"2020. július. 21. 19:34","title":"Fák dőltek a sínekre a Győr-Hegyeshalom vonalon, nem jártak a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200723_Koronavirus_14_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03410fd3-195e-4b64-9724-863fd0435268","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Koronavirus_14_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","timestamp":"2020. július. 23. 09:16","title":"Koronavírus: 14 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e70686-89c1-4e55-8c6a-5f8f70c85831","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Sok ezren panaszkodtak már a koronavírus-járvány kitörése óta a fogyasztóvédelmi szervezeteknél, mert nem kapták vissza a pénzüket az elmaradt repülőútjaik miatt. ","shortLead":"Sok ezren panaszkodtak már a koronavírus-járvány kitörése óta a fogyasztóvédelmi szervezeteknél, mert nem kapták vissza...","id":"20200723_Kiderult_mely_legitarsasagok_trukkoznek_leginkabb_a_jegyar_visszafizetesevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1e70686-89c1-4e55-8c6a-5f8f70c85831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca41923-6076-4f20-b8ad-11652e30c9c1","keywords":null,"link":"/kkv/20200723_Kiderult_mely_legitarsasagok_trukkoznek_leginkabb_a_jegyar_visszafizetesevel","timestamp":"2020. július. 23. 13:43","title":"Kiderült, mely légitársaságok trükköznek leginkább a jegyár visszafizetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f8f0aa-ae8d-493a-932d-e093ace086a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Nagy Etióp Reneszánsz Duzzasztógát elkészült, a víztározó feltöltésének első szakasza megtörtént, most a gát turbináinak kipróbálása következik.","shortLead":"A Nagy Etióp Reneszánsz Duzzasztógát elkészült, a víztározó feltöltésének első szakasza megtörtént, most a gát...","id":"20200722_nilus_gat_etiopia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f8f0aa-ae8d-493a-932d-e093ace086a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef5318f-a9c2-4352-8f79-25f2a75e50ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_nilus_gat_etiopia","timestamp":"2020. július. 22. 21:12","title":"Már tesztelik a gátat, amivel Etiópia magára haragította a Nílusi-menti országokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]