[{"available":true,"c_guid":"2ca7e3b0-5f00-4bfb-b74e-3501e5c463a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két társát még mindig keresik a rendőrök.","shortLead":"Két társát még mindig keresik a rendőrök.","id":"20200729_Het_ev_utan_talaltak_meg_a_rendorok_a_hazi_orizetbol_megszoko_csalot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ca7e3b0-5f00-4bfb-b74e-3501e5c463a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eadf611-c044-4dcb-a33f-910853a1d9d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Het_ev_utan_talaltak_meg_a_rendorok_a_hazi_orizetbol_megszoko_csalot","timestamp":"2020. július. 29. 07:39","title":"Hét év után találták meg a házi őrizetből megszökő csalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo klasszikusaival kapcsolatos, eddig nem látott fejlesztői képek, dokumentumok és más információk szivárogtak ki az internetre. Hackertámadásról lehet szó.","shortLead":"A Nintendo klasszikusaival kapcsolatos, eddig nem látott fejlesztői képek, dokumentumok és más információk szivárogtak...","id":"20200728_nintendo_klasszikusok_szivargas_hackertamadas_forraskod_prototipus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4bd035-5eec-49d4-b322-117c2d8263ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_nintendo_klasszikusok_szivargas_hackertamadas_forraskod_prototipus","timestamp":"2020. július. 28. 17:03","title":"Óriási Nintendo-csomag került ki az internetre, forráskóddal, adatokkal, üzleti titkokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9e72ac-1e6f-49b5-a9d0-3efc716a3c71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szájmaszk is kötelező kellék lesz.","shortLead":"A szájmaszk is kötelező kellék lesz.","id":"20200727_Csokkentett_letszammal_tavolsagtartassal_es_tavoktatassal_keszul_az_ELTE_az_oszre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b9e72ac-1e6f-49b5-a9d0-3efc716a3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c32a3a5-0769-482c-b227-6a621c6d53e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Csokkentett_letszammal_tavolsagtartassal_es_tavoktatassal_keszul_az_ELTE_az_oszre","timestamp":"2020. július. 27. 16:54","title":"Csökkentett létszámmal, távolságtartással és távoktatással készül az ELTE az őszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6b3b77-bde2-4be9-b478-3982b6b8e2b4","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Bár Gödön esett szét a leglátványosabban az ellenzéki koalíció, vidéken és Budapesten is egészen változatos módon tudnak egymással összeveszni a pártok. A hvg.hu-nak többen egyéni konfliktusokról beszéltek, és állították, ebből nem szabad országos következtetéseket levonni. De mennyire rontja ez az ellenzéki brandet 2022-ig?","shortLead":"Bár Gödön esett szét a leglátványosabban az ellenzéki koalíció, vidéken és Budapesten is egészen változatos módon...","id":"20200729_ellenzeki_osszefogas_God_Momentum_Jobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df6b3b77-bde2-4be9-b478-3982b6b8e2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04387e8-ec3a-41f3-a2a7-e5a83d49d33c","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_ellenzeki_osszefogas_God_Momentum_Jobbik","timestamp":"2020. július. 29. 06:30","title":"Helyi szinten akadozhat az ellenzéki összefogás, de az országosban mindenki hisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b179cf2-2611-4bc1-ab9d-d011a59adda1","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Annak, ami az Indexszel történt, a világon semmi köze a piachoz – mondta a hvg360-nak Polyák Gábor jogász, a Mérték Médiaelemző Műhely vezetője. Szerinte az Index igazgatóságának elnöke, Bodolai László súlyosan elmérte mozgásterét, mikor azt hitte, valódi alkupozíciója van Vaszily Miklóssal, az Index hirdetéseit értékesítő Indamédia résztulajdonosával, a TV2 elnökével szemben. Amiatt, ami az Indexszel történt, a jogász szerint hatalmasat romlott a sajtószabadság helyzete. A kormányoldal most a Central Médiacsoport tulajdonosára szállt rá, amiből még bármi lehet. Interjú.","shortLead":"Annak, ami az Indexszel történt, a világon semmi köze a piachoz – mondta a hvg360-nak Polyák Gábor jogász, a Mérték...","id":"20200728_polyak_index_orban_vaszily_bodolai_dull_sajtoszabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b179cf2-2611-4bc1-ab9d-d011a59adda1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2d5277-b8c3-4bf5-8fc1-95b3c3ff5c70","keywords":null,"link":"/360/20200728_polyak_index_orban_vaszily_bodolai_dull_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. július. 28. 06:30","title":"Polyák Gábor: Ha Vaszily megjelenik, egyértelmű, hogy a háttérben Orbán már hozott egy döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e24d38-b256-4b05-8f14-9cad34460503","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több új, trópusi betegséget terjesztő faj jelent meg Magyarországon.","shortLead":"Több új, trópusi betegséget terjesztő faj jelent meg Magyarországon.","id":"20200727_Engedelyezes_legi_kemiai_szunyogirtas_nepegeszsegugyi_kozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6e24d38-b256-4b05-8f14-9cad34460503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85165299-8992-4d24-9eb7-15dc949e1b34","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Engedelyezes_legi_kemiai_szunyogirtas_nepegeszsegugyi_kozpont","timestamp":"2020. július. 27. 19:20","title":"Fél évig mégis engedélyezik a kémiai szúnyogirtást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf67216-daa8-45cf-8e75-4afc63e446da","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Vonzások és választások: magánélet és közélet bizarr keveredése, plágiumbotrányok, zsarolások és groteszk a szlovák belpolitikában.","shortLead":"Vonzások és választások: magánélet és közélet bizarr keveredése, plágiumbotrányok, zsarolások és groteszk a szlovák...","id":"20200728_Szeretettel_Pozsonybol_Inkabb_tragikomedia_mint_felelos_kormanyzas_zajlik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bf67216-daa8-45cf-8e75-4afc63e446da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0110484b-4aab-4dd8-bf32-86c58b39d284","keywords":null,"link":"/360/20200728_Szeretettel_Pozsonybol_Inkabb_tragikomedia_mint_felelos_kormanyzas_zajlik","timestamp":"2020. július. 28. 15:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Szlovákiában lassan csak plagizálók lehetnek közjogi méltóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A parányi élőlények agyagmintákba fúródva \"aludtak\" a Csendes-óceán mélyén, amíg óceánkutatók rájuk nem találtak.","shortLead":"A parányi élőlények agyagmintákba fúródva \"aludtak\" a Csendes-óceán mélyén, amíg óceánkutatók rájuk nem találtak.","id":"20200728_mikroba_mikroorganizmus_oceankutatok_uledek_tapanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdde2b0-a0b5-41c1-b646-de551e866b41","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_mikroba_mikroorganizmus_oceankutatok_uledek_tapanyag","timestamp":"2020. július. 28. 19:03","title":"Százmillió éves mikrobákat hoztak vissza az életbe japán tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]