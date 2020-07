Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b72cd668-a922-4f28-beb5-cb4a790eea0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeteket megkerülve módosították a dolgozók egyéni munkaszerződéseit.","shortLead":"A szakszervezeteket megkerülve módosították a dolgozók egyéni munkaszerződéseit.","id":"20200728_ozdi_acelmuvek_sztrajk_beremeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b72cd668-a922-4f28-beb5-cb4a790eea0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f538f7e4-63d3-431f-a1f6-9a755881c7ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_ozdi_acelmuvek_sztrajk_beremeles","timestamp":"2020. július. 28. 20:50","title":"Elmarad a sztrájk, emelte a béreket az Ózdi Acélművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista szerint demokratának lenni annyi, mint nem félni: megijedni.","shortLead":"A humorista szerint demokratának lenni annyi, mint nem félni: megijedni.","id":"20200729_Bodocs_az_Indexrol_ha_nem_kene_rohognom_sirnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdac648-94d4-417a-b234-1163f5bf4805","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Bodocs_az_Indexrol_ha_nem_kene_rohognom_sirnak","timestamp":"2020. július. 29. 12:34","title":"Bödőcs az Indexről: „Ha nem kéne röhögnöm, sírnák”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szélsőjobboldali Breitbart News egy olyan videót tett közzé a Facebookon, ami tele volt a koronavírusról szóló összeesküvés-elméletekkel és a gyógyításra vonatkozó téves információkkal. Ez volt az az anyag, ami miatt még Donald Trump fiát is letiltotta a Twitter.","shortLead":"Az amerikai szélsőjobboldali Breitbart News egy olyan videót tett közzé a Facebookon, ami tele volt a koronavírusról...","id":"20200729_facebook_koronavirus_osszeeskuves_elmelet_alhir_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97cb162-d57d-405d-bcf4-4597b4132588","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_facebook_koronavirus_osszeeskuves_elmelet_alhir_video","timestamp":"2020. július. 29. 09:03","title":"Olyan sokáig tartott egy kamu videó törlése, hogy már a Facebook is vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d06c38-3f97-42c6-b5c1-f750de835ee0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint ezzel eggyel több bizonyíték van arra, hogy a vírust nem laboratóriumokban állították elő, és nem is onnan terjedt szét.","shortLead":"A tudósok szerint ezzel eggyel több bizonyíték van arra, hogy a vírust nem laboratóriumokban állították elő, és nem is...","id":"20200729_denever_koronavirus_sars_cov_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9d06c38-3f97-42c6-b5c1-f750de835ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a6f5ce-dbbe-426a-9c92-22adc85d903a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_denever_koronavirus_sars_cov_2","timestamp":"2020. július. 29. 21:25","title":"Egy új kutatás szerint a koronavírus őse 40-70 éve ott lehet már a denevérekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek a raktározás gépek által vezérelt rendszerei. Egyebek között ellenőrzött anyagáramlás, ládaazonosítás, önjáró targonca és rádiófrekvenciás szemafor könnyíti meg a modern árukezelést. Egy sörgyárba is belesünk, hogy bemutassuk a folyamatokat.\r

