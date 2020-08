Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9258196d-4127-479c-a5e8-213457d7bdd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi korábbi felesége és annak jelenlegi élettársa ellen indult eljárás.","shortLead":"A férfi korábbi felesége és annak jelenlegi élettársa ellen indult eljárás.","id":"20200803_Borosuveg_csepeli_emberoles_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9258196d-4127-479c-a5e8-213457d7bdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dce8117-1a14-4947-b090-8651c47f8308","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_Borosuveg_csepeli_emberoles_aldozat","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:47","title":"Borosüveggel verhették agyon a csepeli emberölés áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy átfogó elemzésből tisztán látni, milyen hatása volt a koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozásoknak a világ internetes hálózatára.","shortLead":"Egy átfogó elemzésből tisztán látni, milyen hatása volt a koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozásoknak a világ...","id":"20200805_magyarorszag_koronavirus_karanten_netkapcsolat_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27bd2e5-b8f7-4dde-910b-8c7d752b7af0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_magyarorszag_koronavirus_karanten_netkapcsolat_internet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:33","title":"Magyarországon is lelassult kicsit a net a karanténidőszak alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6e9183-4aae-4e0f-887b-008eeea76392","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"160 országban zártak be az iskolák, ez pedig több mint egymilliárd diák életét érintette.","shortLead":"160 országban zártak be az iskolák, ez pedig több mint egymilliárd diák életét érintette.","id":"20200804_guterres_iskolabezaras_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b6e9183-4aae-4e0f-887b-008eeea76392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b08cfeb-9ed2-4119-b0a0-58a9c2c1389d","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_guterres_iskolabezaras_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:45","title":"ENSZ-főtitkár: Nemzedéki katasztrófa lehet a járvány miatti iskolabezárásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0620dc53-0127-464a-96a9-97b96575ba62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nap alatt bárhová kiszállítják a megrendelt termékeket.","shortLead":"Egy nap alatt bárhová kiszállítják a megrendelt termékeket.","id":"20200803_auchan_orszagos_online_kiszallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0620dc53-0127-464a-96a9-97b96575ba62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0007de-27ae-41dd-984d-b1b88cc258b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_auchan_orszagos_online_kiszallitas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:59","title":"Már országosan elérhető az Auchan online áruháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f56bda8-5bfd-4f93-85d8-13d1f1083db0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW X7-nél is nagyobb újdonságban elöl négy-, hátul pedig három kijelző található. ","shortLead":"A BMW X7-nél is nagyobb újdonságban elöl négy-, hátul pedig három kijelző található. ","id":"20200805_ime_kina_hatalmas_elektromos_divatterepjaroja_hongqi_ehs9","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f56bda8-5bfd-4f93-85d8-13d1f1083db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87689d9-a2c2-42f1-b689-5a8cab0af38f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_ime_kina_hatalmas_elektromos_divatterepjaroja_hongqi_ehs9","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:59","title":"Íme Kína hatalmas elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét éve volt szerződésben, a Facebookon egyetlen mondatban jelentette be a döntését.","shortLead":"Hét éve volt szerződésben, a Facebookon egyetlen mondatban jelentette be a döntését.","id":"20200803_Bansagi_Ildiko_felmondott_a_Nemzeti_Szinhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272c5bb8-9251-414b-9e56-562d71f1675d","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_Bansagi_Ildiko_felmondott_a_Nemzeti_Szinhazban","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:52","title":"Bánsági Ildikó felmondott a Nemzeti Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba9fe32-39c6-44b5-94bd-9c98531f651e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek (és a kiszivárogtatások) szerint alakul, akkor akár már e hónap végén megismerheti a világ a Microsoft összehajtható androidos telefonját, a Surface Duót. Azonban van, aki már ennyit sem bír várni.","shortLead":"Ha minden a tervek (és a kiszivárogtatások) szerint alakul, akkor akár már e hónap végén megismerheti a világ...","id":"20200803_microsoft_surface_duo_haz_nyomtatasa_3d","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ba9fe32-39c6-44b5-94bd-9c98531f651e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540832d4-6e31-4925-a005-e21c00d3d7c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_microsoft_surface_duo_haz_nyomtatasa_3d","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:03","title":"Valaki nem bírta kivárni a Microsoft Surface Duót, nyomtatott hát egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zavarta a csalót, hogy négy hónapot fegyházban tölt, egy becsempészett mobilon hívogatta az áldozatait, és tucatjával verte át őket.","shortLead":"Nem zavarta a csalót, hogy négy hónapot fegyházban tölt, egy becsempészett mobilon hívogatta az áldozatait, és...","id":"20200805_fegyhaz_csalas_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09266640-59d2-4235-859d-08fa7672080d","keywords":null,"link":"/elet/20200805_fegyhaz_csalas_telefon","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:57","title":"A fegyházból is arcátlan csalássorozatot hajtott végre egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]