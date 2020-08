Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ecc2214-a94a-4797-a466-020c19c77052","c_author":"Gáti Júlia, Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A kémiai gyérítés nem elég hatékony, és a környezetre is ártalmas. Az időjárás sem kedvezett, ezért most sok helyen kapkodva próbálják elejét venni a szúnyogok terjedésének. Pedig az irtás jó üzlet egyes cégeknek. ","shortLead":"A kémiai gyérítés nem elég hatékony, és a környezetre is ártalmas. Az időjárás sem kedvezett, ezért most sok helyen...","id":"202031__szunyoggyerites__okologiai_artalmak__kozpontositva__szertelenul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc2214-a94a-4797-a466-020c19c77052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af6e3a5-91d6-4e6e-bc68-64f1154116ec","keywords":null,"link":"/360/202031__szunyoggyerites__okologiai_artalmak__kozpontositva__szertelenul","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:00","title":"Sok helyen már elviselhetetlen a szúnyoginvázió, pedig nem kellene így lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576beb67-d798-4fe2-a480-f4224de5c796","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fosszília alapján állapította meg egy kutatás, hogy agresszív csontrákja lehetett egy 1989-ben megtalált Centrosaurusnak.



","shortLead":"Fosszília alapján állapította meg egy kutatás, hogy agresszív csontrákja lehetett egy 1989-ben megtalált...","id":"20200804_Mar_a_dinok_is_lehettek_rakosak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=576beb67-d798-4fe2-a480-f4224de5c796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd7357b-ee01-4bfd-baf9-3cf73f9f4f24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_Mar_a_dinok_is_lehettek_rakosak","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:27","title":"Már a dinoszauruszok is lehettek rákosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d77239c-95ea-4fe5-ac02-7b721f8b5b4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül szabjon ki a piroson áthajtó, majd a rendőröknek ellenálló nőre felfüggesztett börtönbüntetést.","shortLead":"Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül szabjon ki a piroson áthajtó, majd a rendőröknek...","id":"20200805_vademeles_Bartok_Bela_ut_biciklis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d77239c-95ea-4fe5-ac02-7b721f8b5b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880153b4-e17a-439c-a189-320d6e2e77da","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_vademeles_Bartok_Bela_ut_biciklis","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:45","title":"Vádat emeltek a Bartók Béla úton megbilincselt biciklissel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c11e4a-20a1-4103-bb05-4b88ad8db575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a szűk kisebbség lenne hajlandó pénzt adni az internetes hírekért, ráadásul ők is csak keveset – derül ki a Pulzus Kutató által készített reprezentatív közvélemény-kutatásból. ","shortLead":"Csak a szűk kisebbség lenne hajlandó pénzt adni az internetes hírekért, ráadásul ők is csak keveset – derül ki a Pulzus...","id":"20200805_online_hiroldalak_fizetesi_hajlandosag_felmeres_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40c11e4a-20a1-4103-bb05-4b88ad8db575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73e27c6-74e7-475c-af4e-f9fb4b90ad68","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_online_hiroldalak_fizetesi_hajlandosag_felmeres_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:03","title":"Felmérték, mennyit lennénk hajlandóak fizetni a hírekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70470c2-90e5-4483-b29b-f953ed5d405c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szöllősi György új facebookos borítóképén nagyon-nagyon sokat lehet gondolkozni.","shortLead":"Szöllősi György új facebookos borítóképén nagyon-nagyon sokat lehet gondolkozni.","id":"20200806_szollosi_gyorgy_orban_viktor_csalad_nemzeti_sport_ner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d70470c2-90e5-4483-b29b-f953ed5d405c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1ebd06-b34f-4956-ad09-f14a9eae4927","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_szollosi_gyorgy_orban_viktor_csalad_nemzeti_sport_ner","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:46","title":"A Nemzeti Sport főszerkesztője a családjával mosolygó Orbán Viktort állította be borítóképnek a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fb31e3-e65e-4731-bef0-483e1547e77a","c_author":"Kovács Panka","category":"elet","description":"Augusztus 5-én indul(t volna) az idei Sziget. A helyzetet még nekünk is szoknunk kell, így a feldolgozás sajátos módját választottuk. A fesztivál első napján gyorsan körbenéztünk, és meglepve tapasztaltuk: a helyszínen minden olcsóbb, békésebb, és barátságosabb is, mint amit eddig megszoktunk, de azzal meg kell barátkozni, hogy a koncerteket szinte alig hallani. Induljon a Pótsziget!","shortLead":"Augusztus 5-én indul(t volna) az idei Sziget. A helyzetet még nekünk is szoknunk kell, így a feldolgozás sajátos módját...","id":"20200805_sziget_2020_fesztival_ajanlo_fesztival_hangulat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37fb31e3-e65e-4731-bef0-483e1547e77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f0d626-419c-457f-b2b0-7ed8c8db60b2","keywords":null,"link":"/elet/20200805_sziget_2020_fesztival_ajanlo_fesztival_hangulat","timestamp":"2020. augusztus. 05. 20:00","title":"Alig lehet ráismerni az idei Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony a Lánchíd felújításáról nyilatkozott, Trump újabb posztját törölték, a hatóságok is hibáztak a bejrúti robbanás előtt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Karácsony a Lánchíd felújításáról nyilatkozott, Trump újabb posztját törölték, a hatóságok is hibáztak a bejrúti...","id":"20200806_Radar360_Elszalltak_a_gyumolcsarak_Spanyolorszag_sarga_besorolasu_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24cfe5e-9f9c-4bc6-87f7-ec9d5ed1f5ba","keywords":null,"link":"/360/20200806_Radar360_Elszalltak_a_gyumolcsarak_Spanyolorszag_sarga_besorolasu_lett","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:00","title":"Radar360: Elszálltak a gyümölcsárak, Spanyolország sárga besorolású lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Secure Enclave Processor (SEP) felelős egyebek közt az iPhone-oknak megadott ujjlenyomatok és jelszavak védelméért. Egy kínai hackerkollektíva most azt állítja, egy hiba miatt sikerült megkerülniük a rendszert.","shortLead":"A Secure Enclave Processor (SEP) felelős egyebek közt az iPhone-oknak megadott ujjlenyomatok és jelszavak védelméért...","id":"20200805_hackerek_iphone_biztonsagi_chip_secure_enclave_processor_pangu_team","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c969035-333e-45b2-ae7e-2c378b5b520f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_hackerek_iphone_biztonsagi_chip_secure_enclave_processor_pangu_team","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:03","title":"Kínai hekkerek állítják, javíthatatlan hibát találtak az Apple egyik legfontosabb alkatrészében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]