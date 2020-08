Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98958155-509d-4ef8-a88f-3a06e8fd76b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a Mars egykor sokkal hidegebb lehetett, mint most, így valószínűleg nem folyékony víz volt a vörös bolygó felszínén.","shortLead":"A kutatók szerint a Mars egykor sokkal hidegebb lehetett, mint most, így valószínűleg nem folyékony víz volt a vörös...","id":"20200804_mars_felszine_gleccser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98958155-509d-4ef8-a88f-3a06e8fd76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937b536c-b757-4115-98ac-2f9b2be2250d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_mars_felszine_gleccser","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:03","title":"Másként alakulhatott ki a Mars felszíne, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16751d7-8dcd-4ec1-ac49-1ad53f993529","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Molnár Áron videóban üzent a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnökének kinevezett Vidnyánszky Attilának. Azt ígéri, lesz folytatás.","shortLead":"Molnár Áron videóban üzent a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnökének kinevezett Vidnyánszky Attilának...","id":"20200805_Molnar_Aron_Vidnyanszkyeknak_Tiszteletlenek_vagytok_es_telhetetlenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f16751d7-8dcd-4ec1-ac49-1ad53f993529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601345e7-4e72-4d36-a2dc-85bb9e471186","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Molnar_Aron_Vidnyanszkyeknak_Tiszteletlenek_vagytok_es_telhetetlenek","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:54","title":"Molnár Áron Vidnyánszkyéknak: Tiszteletlenek vagytok és telhetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fb31e3-e65e-4731-bef0-483e1547e77a","c_author":"Kovács Panka","category":"elet","description":"Augusztus 5-én indul(t volna) az idei Sziget. A helyzetet még nekünk is szoknunk kell, így a feldolgozás sajátos módját választottuk. A fesztivál első napján gyorsan körbenéztünk, és meglepve tapasztaltuk: a helyszínen minden olcsóbb, békésebb, és barátságosabb is, mint amit eddig megszoktunk, de azzal meg kell barátkozni, hogy a koncerteket szinte alig hallani. Induljon a Pótsziget!","shortLead":"Augusztus 5-én indul(t volna) az idei Sziget. A helyzetet még nekünk is szoknunk kell, így a feldolgozás sajátos módját...","id":"20200805_sziget_2020_fesztival_ajanlo_fesztival_hangulat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37fb31e3-e65e-4731-bef0-483e1547e77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f0d626-419c-457f-b2b0-7ed8c8db60b2","keywords":null,"link":"/elet/20200805_sziget_2020_fesztival_ajanlo_fesztival_hangulat","timestamp":"2020. augusztus. 05. 20:00","title":"Alig lehet ráismerni az idei Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cb5daa-2076-4698-b384-a4a0ca386e96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 61 éves motoros a megengedett maximális sebesség duplájával hajtott. ","shortLead":"Egy 61 éves motoros a megengedett maximális sebesség duplájával hajtott. ","id":"20200805_236tal_ment_egy_motoros_Hajmaskernel_aki_kijelentette_biztonsagosan_kozlekedett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00cb5daa-2076-4698-b384-a4a0ca386e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537413da-d897-469f-8782-9af44abce556","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_236tal_ment_egy_motoros_Hajmaskernel_aki_kijelentette_biztonsagosan_kozlekedett","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:54","title":"236-tal ment egy motoros Hajmáskérnél, majd kijelentette \"biztonságosan közlekedett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világsajtónak folyamatosan napirenden kell tartania a magyar média helyzetét, hogy mutassa: szolidáris a maradék pár független orgánummal – írja például a Der Standard.","shortLead":"A világsajtónak folyamatosan napirenden kell tartania a magyar média helyzetét, hogy mutassa: szolidáris a maradék pár...","id":"20200804_A_vilaglapok_nem_eresztik_a_magyar_sajtoszabadsag_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d50e11-b9eb-4074-8456-9ce41ec1172a","keywords":null,"link":"/360/20200804_A_vilaglapok_nem_eresztik_a_magyar_sajtoszabadsag_ugyet","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:20","title":"A világlapok nem eresztik a magyar sajtószabadság ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726c2180-d3aa-4564-bb4b-44813c54dd70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gundam című anime egy hőséről mintázták azt az óriási robotot, amelyet Japánban terveznek kiállítani. A szerkezet bizonyos részei mozognak.","shortLead":"A Gundam című anime egy hőséről mintázták azt az óriási robotot, amelyet Japánban terveznek kiállítani. A szerkezet...","id":"20200804_japan_robot_gundam_anime_szobor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=726c2180-d3aa-4564-bb4b-44813c54dd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e8552d-d559-41df-84bb-60dd20452cf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_japan_robot_gundam_anime_szobor","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:03","title":"Megtette első \"lépéseit\" a hatalmas japán robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vadhajtások munkatársa ellen hivatalból eljárás indult, mert inzultálta Hont Andrást, a HVG munkatársát a Fidesz antirasszista tüntetésén. A portál arról számolt be, hogy Bede Zsolt gyanúsított lett az ügyben.","shortLead":"A Vadhajtások munkatársa ellen hivatalból eljárás indult, mert inzultálta Hont Andrást, a HVG munkatársát a Fidesz...","id":"20200804_gyanusitott_bede_zsolt_hont_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddc5b2a-60e3-49d4-b1ab-0718adf46170","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_gyanusitott_bede_zsolt_hont_andras","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:43","title":"Hont András bántalmazása miatt gyanúsított lett Bede Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945c4b59-43fd-4d81-956b-afb9acac9a9b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200805_Marabu_FekNyuz_Tudosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=945c4b59-43fd-4d81-956b-afb9acac9a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bcf3a0-ddbd-4895-867e-631b223327e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Marabu_FekNyuz_Tudosok","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:15","title":"Marabu FékNyúz: Tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]